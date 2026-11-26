При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.6 комментариев
Минтуризма Катара анонсировало вечер Стива Харви с Хабибом Нурмагомедовым
Минтуризма Катара: Хабиб Нурмагомедов станет гостем на вечере комика Стива Харви
Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет участником вечера американского комика Стива Харви в Катаре.
Мероприятие пройдет 3 декабря в Дохе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство туризма Катара. «Вечер со Стивеном Харви» состоится в амфитеатре культурного квартала столицы, способном вместить до пяти тысяч человек.
Помимо Нурмагомедова, гостем Харви станет американский актер Терри Крюс. Организаторы обещают вечер комедии и «откровенных разговоров о личностном росте, стойкости и переосмыслении».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о готовности провести показательный поединок с Нурмагомедовым.