Минтуризма Катара: Хабиб Нурмагомедов станет гостем на вечере комика Стива Харви

Tекст: Ольга Иванова

Мероприятие пройдет 3 декабря в Дохе, пишет РИА «Новости» со ссылкой на министерство туризма Катара. «Вечер со Стивеном Харви» состоится в амфитеатре культурного квартала столицы, способном вместить до пяти тысяч человек.

Помимо Нурмагомедова, гостем Харви станет американский актер Терри Крюс. Организаторы обещают вечер комедии и «откровенных разговоров о личностном росте, стойкости и переосмыслении».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил о готовности провести показательный поединок с Нурмагомедовым.