Варламова заочно осудили в России на восемь лет за фейки о ВС России

Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»

Уралвагонзавод: Танк Объект 279 разработали для ядерной войны

Tекст: Валерия Городецкая

Эта машина стала настоящим триумфом инженеров ВНИИТрансмаш, подчеркивается в публикации в Telegram-канале УВЗ. «Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-«летающее крыло» – такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники», – говорится в сообщении.

Танк отличался уникальной конструкцией: четыре гусеницы и корпус в форме «летающего крыла» позволяли ему с легкостью преодолевать бездорожье, болота и завалы. Броня была разработана специально для того, чтобы гасить ударную волну ядерного взрыва, и стала технологическим прорывом своего времени.

Опытный образец Объекта 279 построили в 1959 году, масса машины составила 59,2 тонны. Танк вооружили нарезной пушкой М65 калибра 130 миллиметров и крупнокалиберным пулеметом. Благодаря необычной форме корпуса удалось добиться минимального заброневого объема – всего 11,4 кубических метра.

В настоящее время единственный построенный экземпляр этого танка хранится в техническом центре парка «Патриот» в Кубинке. Машина до сих пор считается одной из самых необычных разработок советской военной промышленности.

