    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I
    Путин допустил новые договоренности с США после переговоров по Украине
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    Российские войска освободили Искру и Щербиновку в ДНР
    Власти Украины допустили начало боевых действий в Одессе
    Британия передумала размещать военный контингент на Украине
    Рар: Европейцы согласились на уступку занятых Россией территорий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Цена остановки СВО дороже, чем кажется

    Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    14 августа 2025, 14:51 • Новости дня

    Варламова заочно осудили в России на восемь лет за фейки о ВС России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мещанский суд Москвы признал блогера и иноагента Илью Варламова* виновным в распространении фейков о российской армии.

    Варламову назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, передает ТАСС.

    Также ему назначили штраф в размере 99 млн рублей.

    Напомним, Верховный суд отказывал Варламову в пересмотре его статуса иноагента. Гособвинение требовало приговорить его к восьми годам колонии и штрафу в 99 млн рублей.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    13 августа 2025, 20:59 • Новости дня
    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»

    Уралвагонзавод: Танк Объект 279 разработали для ядерной войны

    Уралвагонзавод рассказал о «танке Апокалипсиса»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский тяжелый танк Объект 279, разработанный в конце 1950-х годов и известный как «танк Апокалипсиса», отличался уникальной конструкцией, включая четыре гусеницы и броню, ослабляющую воздействие ядерного взрыва, рассказали в концерне «Уралвагонзавод».

    Эта машина стала настоящим триумфом инженеров ВНИИТрансмаш, подчеркивается в публикации в Telegram-канале УВЗ. «Это не просто машина, а это триумф инженеров ВНИИТрансмаш. Четыре гусеницы, корпус-«летающее крыло» – такого не строил никто! Шедевр, определивший лицо советской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Танк отличался уникальной конструкцией: четыре гусеницы и корпус в форме «летающего крыла» позволяли ему с легкостью преодолевать бездорожье, болота и завалы. Броня была разработана специально для того, чтобы гасить ударную волну ядерного взрыва, и стала технологическим прорывом своего времени.

    Опытный образец Объекта 279 построили в 1959 году, масса машины составила 59,2 тонны. Танк вооружили нарезной пушкой М65 калибра 130 миллиметров и крупнокалиберным пулеметом. Благодаря необычной форме корпуса удалось добиться минимального заброневого объема – всего 11,4 кубических метра.

    В настоящее время единственный построенный экземпляр этого танка хранится в техническом центре парка «Патриот» в Кубинке. Машина до сих пор считается одной из самых необычных разработок советской военной промышленности.

    Ранее в США оценили советский танк для ядерной войны.

    13 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    @ Максим Блохин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп обвинил журналистов в предвзятости и дискредитации любых его договоренностей с Россией, приведя в пример гипотетическую ситуацию с Москвой и Ленинградом.

    «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно... Fake News сказали бы, что я заключил плохую сделку!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что журналисты часто ссылаются на «уволенных неудачников и действительно тупых людей, таких как Джон Болтон».

    Трамп процитировал высказывание Болтона о том, что «несмотря на то, что встреча проходит на американской земле, Путин уже победил». Трамп эмоционально спросил: «Что это вообще такое?»

    Трамп подчеркнул, что «Fake News работают сверхурочно», чтобы очернить его, и назвал представителей СМИ «больными и нечестными людьми». По мнению Трампа, они руководствуются ненавистью к своей стране и занимаются распространением ложных новостей о коррупции. Президент США также заявил о полной уверенности в себе и своих успехах. «Мы побеждаем во всем», – подчеркнул он.

    В 1987 году Трамп побывал в Москве, откуда отправился в Ленинград, где посетил Петергоф и сфотографировался на Дворцовой площади вместе со своей второй женой Иваной Зельничковой.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Напомним, в пятницу в Анкоридже на Аляске состоится двусторонний саммит президентов России и США. Белый дом заявил о намерении Трампа понять позицию России на встрече с Путиным.

    13 августа 2025, 17:17 • Видео
    «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

    Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    14 августа 2025, 09:19 • Новости дня
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    ФСБ показала радиус действия украинской ракеты «Сапсан» на карте России
    @ VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Баллистические ракеты «Сапсан», которые производил киевский режим совместно с западными партнерами, могли бы долетать до Москвы, Минска, Воронежа, Рязани и многих других городов, сообщили в ФСБ.

    Спецслужба обнародовала карту, на которой обозначен радиус действия украинских баллистических ракет «Сапсан».

    В радиус вошли как существенная часть Европейской России, так и большая часть Белоруссии. На карте под действие «Сапсана» подпадают Минск, Бобруйск, Москва, Смоленск, Калуга, Тула, Брянск, Рязань, Орел, Курск, Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов, Донецк и другие города.

    В четверг Минобороны сообщило о срыве производства дальнобойных ракет на подконтрольной киевскому режиму территории. Эти ракеты, по данным министерства, могли бы бить вглубь территории России.

    ФСБ сообщила, что украинские оборонные заводы в Днепропетровской и Сумской областях занимались производством баллистических ракет «Сапсан». По информации спецслужбы, Германия причастна к финансированию этой программы.

    14 августа 2025, 06:17 • Новости дня
    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО

    Эксперт Степанов сообщил о завершении блокировки Балтики морскими дронами НАТО

    Эксперт сообщил о финальном этапе блокировки Балтики дронами НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С этого лета Балтийское море патрулируется автономными морскими дронами НАТО, перекрывающими датские каналы и выход российским кораблям из Петербурга в Финском заливе, рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

    По его словам, НАТО завершает проект по контролю Балтийского моря с помощью роботизированных комплексов, сообщает ТАСС. По словам Степанова, летом альянс вышел на финальный этап установки надводных, подводных и межсредных дронов. Они действуют по двум направлениям: перекрытие Датских каналов для ограничения выхода в океан и блокирование выхода кораблей Ленинградской военной базы из Петербурга в самом узком месте Финского залива.

    Эксперт отметил: «Де-факто уже этим летом идет завершающий этап реализации проекта перекрытия Балтики с использованием роботизированных комплексов – как надводных, так и подводных, а также комбинированных межсредных, в том числе носителей безэкипажных катеров с соответствующими типами дронов, которые являются универсальными с точки зрения применения и могут выступать в качестве ударных камикадзе». По его словам, обе зоны уже патрулируются автономными дронами, что обеспечивает постоянный мониторинг и возможность для блокирования судоходства.

    Технологическая база для проекта была отработана еще в Персидском заливе на учениях Digital Horizon в 2022 году, где применялись беспилотники и системы на основе искусственного интеллекта. Позже аналогичные решения были внедрены на Балтике в рамках программы Task Force X Baltic и миссии Baltic Sentry. В начале текущего года генсек НАТО Марк Рютте объявил о запуске Baltic Sentry для защиты подводной инфраструктуры, а президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страны НАТО будут действовать решительно против «теневого флота» России.

    В июне 2025 года на западе Финского залива прошли учения НАТО Baltops-2025, где тестировали новейшие морские беспилотники – катамараны WAM-V от американской компании Marine Advanced Robotics, французские безэкипажные катера Exile Drix X-8, американские HSMUSV и роботизированные суда Voyager для морского дна. Последние питаются от ветра и солнца, могут автономно работать несколько месяцев и передают данные через сервис Starlink.

    Степанов делает вывод, что в регионе отрабатывается сценарий блокирования российских кораблей с помощью дронов, которые способны не только вести разведку, но и наносить удары. БЭКи могут выступать как материнские платформы для дронов-камикадзе, а также как автоматизированные пункты управления и оснащаться противокорабельными и зенитными модулями. По словам эксперта, массовое применение беспилотников позволяет НАТО минимизировать расходы и повысить эффективность, переходя к новому этапу технологий, где главную роль играют автономные платформы, искусственный интеллект и межсредные дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличивают риск эскалации. НАТО назвал главной угрозой для российских интересов на Балтике усиление своего военного присутствия. В Швеции заявили о наблюдении российских самолетов за учениями альянса на Балтике.

    14 августа 2025, 07:15 • Новости дня
    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске

    WSJ: Трамп опасался срыва переговоров по Украине на Аляске при участии Зеленского

    Стало известно, почему Трамп исключил участие Зеленского в саммите на Аляске
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что участие Владимира Зеленского на саммите с Россией на Аляске 15 августа могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп опасался, что участие Владимира Зеленского могло бы сорвать переговоры по украинскому урегулированию на саммите с Россией на Аляске, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Согласно источникам издания, изначально европейские чиновники предлагали включить в переговоры представителей Европы или Киева, включая генсека НАТО Марка Рютте и самого Зеленского.

    Однако после телефонного разговора Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем 13 августа европейцы отказались от этого требования. Американский лидер выразил опасения относительно возможного влияния присутствия Зеленского на ход переговоров. В итоге было решено, что Трамп проинформирует Зеленского и европейских лидеров о результатах встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    По данным телеканала NBC News, Трамп заверил Зеленского и союзников, что на переговорах с Путиным в пятницу планируется обсуждать не «возможный раздел территорий», а режим прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС выразили поддержку Путину накануне его ожидаемой встречи с Трампом на Аляске. Трамп отказался подтвердить участие Зеленского во встрече. Трамп отметил, что встреча на Аляске с Путиным носит предварительный характер.

    13 августа 2025, 16:09 • Новости дня
    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными

    РКН из-за мошенников ввел меры в отношении голосовой связи в Telegram и WhatsApp

    Звонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

    Об этом заявили в Роскомнадзоре, передает ТАСС. По сообщению ведомства, данное решение принято на основании информации правоохранительных структур и многочисленных жалоб граждан. Отмечается, что зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в последнее время стали ключевыми каналами для совершения телефонного мошенничества, вымогательства средств, а также вовлечения граждан России в диверсионные и террористические активности. Многократные обращения к администрациям этих сервисов с требованием принять меры по предотвращению подобных преступлений остались без ответа.

    В связи с этим, опираясь на материалы, предоставленные правоохранительными органами, принято решение о введении частичных ограничений на совершение звонков через данные иностранные приложения. Остальные их функции продолжают работать без изменений.

    В ведомстве отметили, что работа по пресечению преступной активности в сфере связи ведется планомерно. С начала 2024 года функционирует система «Антифрод», блокирующая вызовы с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских мобильных операторов. Из-за этого большинство подобных незаконных звонков переместилось в зарубежные мессенджеры, которые отказываются обеспечивать должный уровень защиты пользователей и общества в целом.

    МВД России сообщало, что наибольшее число преступлений с использованием соцсетей фиксируется в популярных зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    13 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области

    Озвучены огромные потери ВСУ под Юнаковкой в Сумской области

    У ВСУ начали исчезать роты и взводы под «проклятой» Юнаковкой в Сумской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские подразделения несут значительные потери под Юнаковкой Сумской области, где личный состав исчезает взводами и ротами из-за ожесточенных боев за контроль региона, сообщили в российских силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие пропадают без вести взводами и ротами в районе Юнаковки Сумской области, сообщает ТАСС. По их словам, Юнаковка стала для родственников бойцов ВСУ «проклятым» местом, куда военные отправляются и не возвращаются.

    Собеседники агентства пояснили, что массовые потери связаны с попытками командования ВСУ любой ценой восстановить контроль над Сумской областью. Источник добавил, что в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ фиксируются случаи отказа подчиненных выполнять приказы о выдвижении на позиции.

    Ранее командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ в Сумской области приравняло пропавших без вести военных к дезертирам.

    Сообщалось, что на всем участке фронта в Сумской области Украины авиация ВКС России наносила удары по вскрытым районам сосредоточения украинских войск.

    В субботу на Сумском направлении подразделения ВДВ и морской пехоты группировки войск «Север» продвинулись в Юнаковке и окрестностях, тогда как ВСУ активизировали воздушную разведку и пытаются контратаковать.

    13 августа 2025, 20:25 • Новости дня
    Следователи раскрыли изнасилование ребенка в Москве в 1977 году

    Следователи раскрыли изнасилование маленькой девочки в Москве в 1977 году

    Tекст: Евгения Караваева

    В Москве завершено расследование дела о преступлении, совершенном в лесопарке на Иваньковском шоссе почти полвека назад.

    Обвиняемого в изнасиловании девочки, совершенном в 1977 году, удалось установить спустя десятилетия, дело направлено в суд, сообщает СК Москвы в Telegram.

    По версии следствия, 28 мая 1977 года на северо-западе столицы в лесопарке на Иваньковском шоссе обвиняемый изнасиловал девочку и скрылся. В тот момент жертва не могла опознать преступника из-за возраста.

    Однако в наше время материалы дела были вновь детально изучены, а также проведены современные виды судебных экспертиз. В результате оперативникам удалось доказать причастность мужчины 1960 года рождения к совершенному преступлению. Ему официально предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Собранная доказательная база позволила завершить расследование и передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Следствие выяснило, что обвиняемый уже был ранее судим за аналогичное преступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к убийству школьницы в Петербурге в 2007 году.

    14 августа 2025, 08:05 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    ВС России пресекли попытку Украины наладить производство дальнобойных ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Групповые удары по критической инфраструктуре украинского военно-промышленного комплекса позволили предотвратить производство ракетного оружия, которое могло бы бить вглубь России, сообщили в российском Минобороны.

    Удары наносились по критически важным объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Там киевский режим и его западные партнеры пытались организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации, подчеркнуло министерство.

    Кроме того, за июль ВС России нанесли массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, и ударными дронами.

    Целями стали конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, сборке ракетного оружия.

    Кроме того, поражены развернутые украинскими военными для обороны этих объектов западные комплексы ПВО. В одной лишь Днепропетровской области уничтожили четыре установки ЗРК Patriot, а также американская РЛС AN/MPQ-65, обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 2 по 8 августа ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поразив объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Также в августе комплекс «Искандер-М» поразил установки ЗРК Patriot под Орджоникидзе в Днепропетровской области, а «Кинжалы» ударили по военному аэродрому.

    14 августа 2025, 01:51 • Новости дня
    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова «А что у вас?»

    Захарова сравнила переговоры лидеров Европы со стихотворением Михалкова
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видеоконференцию европейских лидеров по Украине, сравнив их с персонажами стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» («Дело было вечером, делать было нечего...»).

    Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях снимок того, как выглядела встреча. «Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», – заявила Захарова в Telegram.

    Она опубликовала текст стихотворения, которое начинается со строк «Кто на лавочке сидел,/Кто на улицу глядел,/Толя пел,/Борис молчал,/Николай ногой качал. Дело было вечером,/Делать было нечего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин устроил онлайн-встречу по украинскому вопросу для согласования позиции Запада перед переговорами президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы.

    13 августа 2025, 16:32 • Новости дня
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    @ Владимир Барабанов/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В суде рассмотрели дело блогера Ильи Варламова, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии, и огласили позицию обвинения по наказанию.

    Прокурор потребовал приговорить блогера Илью Варламова, признанного в России иноагентом, к восьми годам лишения свободы и назначить штраф в размере 99 млн рублей, передает РИА «Новости».

    Дело связано с обвинениями в распространении фейковых сведений о российской армии. Суд заслушал позицию прокуратуры, согласно которой Варламов, по версии следствия, опубликовал недостоверную информацию в публичном пространстве.

    Приговор по делу блогера будет оглашен после завершения судебных прений и изучения материалов дела. Варламов свою вину не признал, подчеркнув, что его публикации основывались на открытых источниках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд отказал блогеру Илье Варламову* в пересмотре его статуса иноагента. Банковские счета Варламова* арестованы по решению Мещанского суда Москвы. Столичная прокуратура предъявила блогеру заочные обвинения в уклонении от обязанностей иноагента и распространении заведомо ложной информации о ВС России.

    14 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Жена действующего президента США Меланья Трамп потребовала от Хантера Байдена, сына экс-президента, опровержения высказываний, связанных с делом обвиненного в насилии над несовершеннолетними Джеффри Эпштейна.

    Меланья Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском на 1 млрд долларов за, как она заявила, клеветнические и ложные высказывания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Поводом для претензии стало видео, опубликованное Байденом на YouTube 5 августа под заголовком «Хантер Байден возвращается». «Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланью с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие». «Джеффри Эпштейн познакомил Меланью, вот так Меланья, первая леди, и президент встретились», – указано в письме адвоката.

    Адвокат от имени Меланьи Трамп потребовал немедленного отказа Хантера Байдена от подобных высказываний и их опровержения. В противном случае Меланья Трамп намерена подать иск в суд. Крайний срок для исполнения требования был установлен на 7 августа. По информации источника телеканала, Хантер Байден не отреагировал на ультиматум Меланьи Трамп в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Дональд Трамп подал иск о клевете на 10 млрд долларов против Руперта Мердока и компаний News Corp и Dow Jones после публикации предполагаемого письма ко дню рождения Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    14 августа 2025, 00:58 • Новости дня
    Рада одобрила наказание на Украине за отказ от обязательной эвакуации

    Tекст: Антон Антонов

    Верховная рада Украины одобрила законопроект об ответственности за нахождение в населенных пунктах в зоне обязательной эвакуации без спецпропуска, сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

    Мельничук сообщил, что предусмотрена ответственность за въезд и пребывание в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специального пропуска или удостоверения. Также усиливается ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект предусматривает внесение изменений в кодекс Украины об административных правонарушениях, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев эвакуировал жителей Карантинного острова в Херсоне. В августе власти Украины расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Недавно местные власти объявили о начале обязательной эвакуации семей с детьми из 14 населенных пунктов региона.

    14 августа 2025, 12:39 • Новости дня
    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22.30 мск

    Названо время начала встречи Путина и Трампа на Аляске
    @ Pablo Martinez Monsivais/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в формате тет-а-тет с участием только переводчиков в пятницу 15 августа в 22.30 мск на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Переговоры стартуют в 22.30 мск, сначала в формате тет-а-тет, после этого политики продолжат переговоры за рабочим завтраком, сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В рабочем завтраке примут участие члены делегаций России и США.

    Ранее Ушаков сообщил, что согласована программа встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Также сообщалось, что военно-транспортный самолет Ил-76 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта Внуково и отправился на базу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

    13 августа 2025, 22:20 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Сумы зафиксирован третий по счету взрыв за сутки, сообщили украинские СМИ.

    В Сумской области Украины на данный момент объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подконтрольном киевскому режиму Запорожье произошло несколько взрывов. В Изюме в Харьковской области Украины накануне также зафиксировали взрывы.

    Зависимость Украины от импорта газа и электричества резко выросла

    Перейти в раздел

Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

Президент Сербии Александр Вучич пообещал уйти. Но только через полтора года, а не сейчас, как того требует оппозиция. Есть основания полагать, что досрочной отставки сербского лидера добиваются также Евросоюз и Урсула фон дер Ляйен. Сможет ли Вучич их перехитрить – и уйти так, чтобы остаться? Подробности

    Анонс отставки президента Сербии нужно понимать двояко

    Перейти в раздел

Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

Недавнее землетрясение магнитудой 8,8 на Камчатке обошлось без жертв и значительных разрушений, но оставив после себя многочисленные истории героизма жителей края. Прежде всего – врачей Петропавловска-Камчатского. Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, чье профессиональное мужество во время бедствия осталось за кадром большинства видеокамер. Подробности

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть I

    Перейти в раздел

Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

Еще недавно казалось, что Париж нашел способ удержать в своих объятиях заморскую французскую территорию – Новую Каледонию. Жителям этого острова была обещана государственная независимость, но «в составе Франции» – что было объявлено компромиссом. Теперь же выяснилось, что все эти ухищрения президента Франции Эммануэля Макрона оказались напрасны, Новая Каледония хочет полностью отделиться. Как и почему такое произошло? Подробности

    Макрон провалил попытку спасти Францию от развала

    Перейти в раздел

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Цена остановки СВО дороже, чем кажется

      Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.

    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Против ИИ у людей оружия нет

      Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

