Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
В суде рассмотрели дело блогера Ильи Варламова*, обвиняемого в распространении ложной информации о российской армии, и огласили позицию обвинения по наказанию.
Прокурор потребовал приговорить блогера Илью Варламова*, признанного в России иноагентом, к восьми годам лишения свободы и назначить штраф в размере 99 млн рублей, передает РИА «Новости».
Дело связано с обвинениями в распространении фейковых сведений о российской армии. Суд заслушал позицию прокуратуры, согласно которой Варламов, по версии следствия, опубликовал недостоверную информацию в публичном пространстве.
Приговор по делу блогера будет оглашен после завершения судебных прений и изучения материалов дела. Варламов свою вину не признал, подчеркнув, что его публикации основывались на открытых источниках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд отказал блогеру Илье Варламову* в пересмотре его статуса иноагента. Банковские счета Варламова* арестованы по решению Мещанского суда Москвы. Столичная прокуратура предъявила блогеру заочные обвинения в уклонении от обязанностей иноагента и распространении заведомо ложной информации о ВС России.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом