Верховный суд отказал Варламову в пересмотре статуса иноагента

Верховный суд не стал рассматривать жалобу блогера Варламова на статус иноагента

Tекст: Мария Иванова

ВС отказался рассматривать жалобу блогера Ильи Варламова*, признанного в стране иностранным агентом, на включение его в соответствующий реестр, передает ТАСС. В пресс-службе суда сообщили, что жалоба Варламова не будет передана на дальнейшее рассмотрение.

Напомним, что в конце марта 2023 года Минюст включил Варламова в реестр иностранных агентов. Ведомство обвинило блогера в распространении недостоверной информации о решениях органов публичной власти и проводимой ими политике, а также в получении поддержки из иностранных источников.

Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск Варламова к Минюсту о снятии статуса иностранного агента. Кроме того, апелляционный и кассационный суды подтвердили это решение, оставив его в силе.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера и иностранного агента Ильи Варламова* за нарушение закона о деятельности иноагентов.