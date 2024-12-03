В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Верховный суд отказал Варламову в пересмотре статуса иноагента
Верховный суд не стал рассматривать жалобу блогера Варламова на статус иноагента
Верховный суд (ВС) России отказался принимать к рассмотрению жалобу блогера Ильи Варламова*, который оспаривал включение в реестр иностранных агентов.
ВС отказался рассматривать жалобу блогера Ильи Варламова*, признанного в стране иностранным агентом, на включение его в соответствующий реестр, передает ТАСС. В пресс-службе суда сообщили, что жалоба Варламова не будет передана на дальнейшее рассмотрение.
Напомним, что в конце марта 2023 года Минюст включил Варламова в реестр иностранных агентов. Ведомство обвинило блогера в распространении недостоверной информации о решениях органов публичной власти и проводимой ими политике, а также в получении поддержки из иностранных источников.
Замоскворецкий суд Москвы ранее отклонил иск Варламова к Минюсту о снятии статуса иностранного агента. Кроме того, апелляционный и кассационный суды подтвердили это решение, оставив его в силе.
Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование блогера и иностранного агента Ильи Варламова* за нарушение закона о деятельности иноагентов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом