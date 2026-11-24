Tекст: Олег Исайченко

В России построят два железнодорожных парома для защиты Калининградской области от транспортной блокады. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, правительство направит на проект около 50 млрд рублей. Суда будут работать на морской линии между портами Балтийск и Усть-Луга.

Паромы уже включили в перечень инфраструктурных проектов, получающих финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Они позволят обновить флот, задействованный на стратегически важной переправе, увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок и снизить зависимость региона от сухопутных транспортных маршрутов.

Завершить проект планируется к 2030 году. Его стоимость составит почти 47 млрд рублей. Из них до 38,1 млрд будет привлечено за счет средств ФНБ (около 81% от общей суммы), остальное профинансирует федеральный бюджет. Согласно паспорту инвестпроекта, его реализация поручена ФГУП «Росморпорт».

Строить паромы будут на «Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы» в Керчи. Стоимость головного судна оценивается в 24,85 млрд рублей, серийного – в 22,1 млрд. Сейчас железнодорожное сообщение между Ленинградской и Калининградской областями обеспечивают пять паромов.

При этом роль морского транспорта в снабжении Калининградской области уже заметно выросла. За первые восемь месяцев 2026 года суда доставили в регион около 2,7 млн тонн грузов, напоминает РБК. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: железнодорожным транспортом за весь 2025 год было перевезено 2,3 млн тонн грузов. Еще 630 тыс. тонн пришлось на автомобильный транспорт.

В ближайшие годы эта тенденция может усилиться. Как предположил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, к 2030 году объем грузоперевозок по морю вырастет с пяти до десяти млн тонн, то есть фактически удвоится, писал «Интерфакс». Одна из причин – растущая уязвимость железнодорожного транзита через территорию сопредельных государств.

До 2022 года именно сухопутный маршрут оставался основным каналом снабжения региона. Железнодорожные пути проходят через территорию Литвы, что делает сообщение с Калининградской областью зависимым от решений Вильнюса. Еще в 2022 году ЕС ввел запрет на транзит между Калининградской областью и остальной территорией России отдельных категорий грузов, подпавших под санкции объединения. В результате в регионе резко сократились поставки угля, металлов, цемента, древесины и строительных материалов. Позже часть ограничений была снята.

Таким образом, события 2022 года продемонстрировали уязвимость железнодорожного сообщения между Калининградской областью и основной территорией России. Между тем отношения Москвы со странами Прибалтики продолжают ухудшаться. Так, Эстония объявила о полном закрытии границы с РФ, после чего президент Литвы Гитанас Науседа также допустил подобный шаг со стороны республики.

В случае такого решения Вильнюса перспективы сохранения сухопутного транзита в Калининградскую область окажутся под вопросом. Морские перевозки не зависят от решений прибалтийских государств относительно сухопутного сообщения. Однако их расширение также требует развития соответствующей инфраструктуры и обновления флота. Именно эту задачу и призван решить новый проект строительства железнодорожных паромов.

«Строительство двух дополнительных паромов – абсолютно правильное решение.

Прибалтийские государства уже начинают закрывать границы, и вполне вероятно, что рано или поздно Литва попытается перекрыть транзит в Калининградскую область», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

В таком случае объем сухопутных грузоперевозок резко сократится. Соответственно, если у России не окажется достаточного числа морских транспортных средств, блокада региона может стать реальностью. «Конечно, строительство паромов само по себе полностью проблему не решит. В настоящий момент сообщение перестраивается в пользу морского транспорта, но это плавный процесс. Резкий отказ от железной дороги вызовет немало трудностей», – поясняет он.

«Кроме того, паромы, в отличие от поездов, сильнее зависят от погодных условий. В зимний и весенний периоды перебои могут быть весьма частыми, что особенно критично для целого ряда категорий товаров», – подчеркивает эксперт. Он также напоминает об угрозе внезапных атак со стороны ВСУ.

«Мы уже фиксировали случаи, когда Украина намеренно обстреливала российские контейнеровозы. Паромы в этом плане – цель не менее «заманчивая». Если железнодорожный транзит будет закрыт, а противник уничтожит паромы, фактически будет разорвано сообщение континентальной части России с Калининградской областью, что создаст колоссальный кризис», – продолжает собеседник.

Впрочем, обезопасить этот критически важный логистический узел можно с помощью правильно выстроенной системы конвоирования.

«Речь идет не только о сопровождении парома военными судами. Необходимо также задействовать беспилотники, которые будут вести разведку по маршруту следования корабля и своевременно предупреждать военных о возникающих угрозах», – рассуждает Кнутов.

На фоне намерений прибалтийских государств закрыть сухопутные границы с Россией развитие морского сообщения с Калининградской областью становится необходимостью, соглашается военный эксперт Алексей Анпилогов. «Судьба железнодорожного транспорта, увы, остается непонятной. В нынешних условиях морские перевозки становятся наиболее надежным каналом снабжения региона», – уточняет он.

Впрочем, действия ЕС в настоящее время не имеют под собой юридических оснований. «Напомню, что Евросоюз, принимая в свои ряды прибалтийские республики, взял на себя обязательства по обеспечению беспрепятственного транзита грузов в Калининградскую область. Более того, соответствующие гарантии были закреплены в договоренностях по линии Россия – НАТО», – продолжил собеседник.

«То есть речь идет о задокументированных нормах, которые легли в основу интеграции Литвы, Латвии и Эстонии в западный мир. В этой связи мы имеем полное право по дипломатическим каналам добиваться соблюдения ранее принятых договоренностей. Их нарушение чревато для России серьезными убытками», – подчеркивает эксперт.

Вильнюс долгое время блокировал поставки по железной дороге таких критически важных товаров, как цемент и арматура.

«Литва весьма вольно трактовала эти товарные категории, относя их к продукции «двойного назначения». Подобное произвольное толкование логистических соглашений, которое часто встречается в наших контактах с Прибалтикой, и снизило надежность железнодорожного сообщения как основного канала снабжения региона», – отмечает собеседник.

Эксперт согласен, что морские перевозки в нынешних условиях также сопряжены с серьезными рисками. «Регулярное конвоирование действительно может удержать Украину от атак на российские паромы. Поскольку мы приступаем к строительству новых судов, у нас имеется возможность заранее предусмотреть в их конструкции необходимые средства защиты», – считает он.

«На сегодняшний день существуют безшассийные ЗРК «Панцирь», которые предназначены для размещения на стационарных площадках. Аналогичные решения применяются и в некоторых противодронных системах. Оснастить ими новые паромы вполне возможно», – заключил Анпилогов.