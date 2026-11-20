Обман центристами Эстонии русских избирателей привел к закрытию границы с Россией

Tекст: Никита Демьянов

Решение о закрытии границы вызревало несколько лет, ограничения вводились шаг за шагом. Весной 2024 года пункт пропуска в Нарве перестал работать круглосуточно и открывался с 7:00 до 23:00, летом 2026 года часы сократили еще на четыре часа, перейдя на 12-часовой режим. Параллельно на всех трех пунктах (Нарва обслуживает пеший поток, Койдула и Лухамаа – автомобильный) вводились дополнительные таможенные ограничения, и пересечение границы постепенно превратилось в настоящую пытку.

В 2010-е годы границу ежегодно пересекали около пяти миллионов человек, сейчас поток значительно меньше, но и в 2025 году в обоих направлениях ее пересекли более миллиона. Почти половина приходилась на граждан России (в основном с видами на жительство в странах ЕС), около четверти – на граждан Эстонии, а большинство ехали из ЕС в Россию – к родственникам, друзьям или с туристическими целями.

16 ноября премьер-министр Кристен Михал выступил за окончательное и бессрочное закрытие границы с 1 декабря. Поводом он назвал происшествие нескольких дней ранее: на выходных некие лица пытались поджечь предприятие по производству дронов Threod в поселке Виймси под Таллином. По подозрению в этой «диверсии» задержаны восемь жителей Латвии, а эстонские власти заявили, что их «наняла российская разведка». Границы с Латвией, что показательно, не закрыты.

Да и сам этот сюжет вызвал недоверие даже у эстонских политиков. Независимый депутат парламента Варро Вооглайд заявил: «Я ни на секунду не верю, что попытка поджога производственного корпуса компании Threod является операцией российских спецслужб. Скорее всего, речь идет об операции эстонских спецслужб, которая проводится в сопровождении впечатляющей информационной кампании».

По его словам, если бы российские спецслужбы действительно хотели посеять страх, они не проводили бы снова и снова «крайне неуклюжие мелкие операции, которые все заканчиваются провалом», а все эти инциденты явно служат интересам не России, а эстонских правительственных кругов и узурпировавшего власть «государства в государстве».

Депутат Европарламента от оппозиционной Центристской партии Яна Тоом напоминает, что предполагаемые диверсанты приехали из Латвии, поэтому закрытие границы с Россией выглядит нелогично. Она и другие «центристы» потребовали заключения спецслужб о том, что работа пограничных пунктов создает угрозу безопасности, но Михал заявил, что эта информация засекречена. По мнению Тоом,

перед парламентскими выборами в марте следующего года правящая Партия реформ, чей рейтинг крайне низок, пытается разыграть карту «национальной безопасности». Звучат и обвинения в том, что правительство своими действиями провоцирует рукотворный гуманитарный кризис.

Русские составляют свыше 20% населения Эстонии, и у большинства есть родственники в России; по словам мэра Нарвы Яана Тоотса, они есть у 75% жителей города. «Вас правда радует то, что многодетная мать или беременная женщина не сможет показать своих детей своей матери, отцу или бабушке?» – спрашивают нарвитяне.

Депутат от Центристской партии Александр Чаплыгин считает, что «вопросы безопасности могут решаться совместной работой пограничных, таможенных и специальных служб, а не закрытием границы». Он приводит письмо избирательницы: молодая женщина с врожденным пороком два года назад перенесла пересадку печени и жива сегодня только потому, что периодически ездит в Москву на лечение.

Некоторые сторонники закрытия границы советуют русским летать в Россию через Стамбул. «Моя старшая сестра живет в России. После нескольких сложных операций ей запрещено летать, так что встреча в Стамбуле исключена. Сама я поехать в Россию не могу, а закрытие сухопутной границы делает нашу встречу в ближайшем будущем, а, возможно, и вообще когда-либо в этой жизни маловероятной. Мало того, мне надо объяснить нашей 93-летней маме, что она, скорее всего, больше никогда не увидит свою старшую дочь, потому что восемь латвийцев пытались поджечь завод по производству дронов в Виймси», – говорит Яна Тоом.

Некогда процветающему советскому городу Нарве, и так пришедшему в упадок, теперь грозит коллапс.

«На фоне закрытия границы отдельный вопрос – насколько наше правительство сможет поддержать Нарву и весь северо-восточный регион. […] Сейчас экономику Нарвы поддерживают в том числе иностранцы, останавливающиеся для пересечения границы в местных отелях и посещающие местные заведения общепита. Чтобы удержать бизнес (а значит и рабочие места), нужны будут целевые субсидии из Таллина. Кстати, это касается и приграничных регионов на юге Эстонии», – предупреждает эстонский журналист и общественный деятель Родион Денисов.

Огромные проблемы возникнут у гостиниц, таксистов, автобусных перевозчиков, магазинов и кафе, обслуживающих людей, ожидающих очереди на границе, а специалисты скептически оценивают перспективы адресной помощи и считают, что предпринимателям придется самим искать способы адаптироваться. Нарвский журналист Роман Викулов говорит, что для горожан новость стала шоком.

Совет старейшин конгресса малого народа сету (SKVK) потребовал от премьера Михала компенсационных мер для региона Сетумаа: закрытие пунктов снижает экономическую активность всего региона и может вызвать отток населения, что, в свою очередь, повысит риски для безопасности самой Эстонии.

Засомневались даже некоторые представители истеблишмента. Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала правительство тщательно оценить последствия и усомнилась в эффективности меры: «Всегда стоит задуматься: а могли ли некоторые из тех событий, которые здесь произошли – я имею в виду, например, нападение на Milrem или нынешние попытки нападения на Threod, – не произойти, если бы граница была закрыта? Ответ – однозначно нет».

Даже бывший гендиректор эстонской Полиции безопасности (КаПо) Арнольд Синисалу считает, что в случае закрытия границы с Россией для грузоперевозок можно было бы сохранить возможность пересечения ее пешком. По мнению Синисалу, само по себе закрытие границы не станет серьезным препятствием для въезда россиян в Эстонию.

Главные сторонники закрытия – глава МИД Маргус Цахкна и министр внутренних дел Игорь Таро, члены партии «Эстония 200»; они отказываются от уступок даже из гуманитарных соображений. «Моя задача – обеспечивать безопасность и защищенность всех жителей Эстонии. Это вопрос приоритетов. В нашем случае это создаст определенные неудобства для некоторых людей, но мы должны понимать, что причина этой войны и всей сложившейся ситуации – агрессивные действия России. Не следует об этом забывать», – отрезал Таро.

18 ноября парламент проголосовал за закрытие границы: законопроект поддержали 37 депутатов, двое выступили против, еще 36 не участвовали в голосовании. Воздержалась - иначе говоря, молчаливо одобрила это решение – фракция Центристской партии, которая пробилась в парламент главным образом на русских голосах.

Позднее «центристы» неловко оправдывались тем, что решение о закрытии границы принимает правительство и голосование ничего не меняло. Но здесь проглядывает политический расчет: законопроект выдвинула пока оппозиционная правая партия «Отечество», которая по итогам мартовских выборов рассчитывает возглавить правительство, а «центристы» надеются, что она возьмет их в коалицию, и потому не хотят конфликтовать. 20 ноября правительство окончательно закрепило решение, постановив закрыть границу.

Эстонский общественный деятель Андрей Заренков призывает: «Помните, кого вы выбираете, и не плачьте потом. Не голосуйте за принесших горе и страдания тем, у кого они отняли право увидеться со своими родителями и детьми. Имена Таро, Цахкны и Михала, конечно, скоро исчезнут из нашей памяти, они открытые враги наши. А вот имена предателей, которым мы доверяли, должны обрести вечный позор».

Политолог Максим Рева, уроженец Эстонии увидел в происходящем повторение событий в соседней Латвии. «Там в свое время партия «Согласие», ведомая некогда знаменитым «русским мэром» Риги Нилом Ушаковым, тоже поднялась на голосах русских избирателей. И предала их, последовательно отказавшись выступать в защиту упраздненных русских школ и снесенных памятников советским воинам-освободителям. «Согласисты» усиленно подмигивали людям: не надо возмущаться и ходить на митинги – мы кулуарно обо всем договоримся с латышами».

Итог такой стратегии, напоминает эксперт, оказался плачевным: в правящую коалицию «согласистов» так и не взяли, а затем от них отвернулся и избиратель. «Теперь той же кривой дорожкой идут эстонские «центристы». На их совести окажутся горе и страдания тысяч родных людей, отрезанных друг от друга новой "железной стеной"», – резюмирует Рева.