Tекст: Станислав Лещенко

С 2022 года Эстония последовательно превращает границу с Россией в барьер. Сначала Таллин запретил въезд подавляющему большинству россиян – даже владельцам недвижимости на эстонской территории. В сентябре 2023 года закрыли въезд машинам с российскими номерами, независимо от того, зачем едет их владелец.

С 1 февраля 2024 года пункт Нарва – Ивангород закрыт для автотранспорта из-за реконструкции российского пункта пропуска, им пользуются только пешеходы. Для машин остались Лухамаа (на российской стороне – МАПП Шумилкино) и Койдула (Куничина Гора).

Дальше ограничения нарастали как снежный ком. В прошлом году КПП «Нарва-1» перестал работать круглосуточно и закрывается на ночь. Вместе с пристрастным досмотром вещей каждого, кто едет в Россию, это превратило пересечение границы в пытку: очереди растянулись, а стоять в них приходится сутками – и в снег, и в зной.

В феврале 2026 года правительство Эстонии на три месяца закрыло на ночь Лухамаа и Койдулу – по словам чиновников, «в связи с пограничными инцидентами, исходящими от России». В мае режим продлили до 31 августа, а 13 августа сделали бессрочным: пункты работают с 7:00 до 19:00. Пешеходный «Нарва-1», открытый прежде с 7:00 до 23:00, с 15 июня тоже перешел на 12-часовой график.

Летом ограничения ввела и Россия: по постановлению правительства от 16 июля эстонским фурам запретили возить любые коммерческие грузы. Исключения для продуктов, лекарств, удобрений и ряда других товаров отменили, сохранились только грузы для Калининградской области, Карелии и некоторых районов Ленинградской, Мурманской и Псковской областей.

А 30 сентября Эстония ввела стопроцентный досмотр всех, кто въезжает из России (раньше тщательно проверяли только едущих в Россию). Через границу стали пропускать медленнее: по данным Северо-Западного таможенного управления, 30 сентября на Лухамаа и Койдуле эстонская сторона принимала один–два грузовика в час, а в отдельные периоды движение полностью останавливалось.

Эстонский бизнес подводит грустные итоги всех этих ограничений, а статистика пограничного движения рисует картину системного коллапса. За первое полугодие 2026 года через пограничные пункты Нарва-1, Лухамаа и Койдула границу пересекли в обоих направлениях около 444 тыс. человек – на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял примерно 512 тысяч.

Еще более драматичная картина с транспортными средствами: количество пересечений транспортных средств упало на 20% – с примерно 43 500 до 35 тысяч. По данным Федеральной таможенной службы России, за первое полугодие 2026 года через МАППы на границе с Эстонией проследовало около 21,7 тыс. грузовых машин – снижение на 21% по сравнению с 2025 годом. Для сравнения: в 2018 году восточную границу Эстонии пересекли 5,3 млн человек. В 2025 году эта цифра составила 1 084 320 человек – сокращение почти в пять раз.

На днях оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин получил жалобу от фирмы, чья машина застряла на Лухамаа. «Очередь фур на въезд в Эстонию – две недели. А поскольку наши пограничники пропускают не более 8-10 машин в день, очередь растет. Прохождение границы при въезде в Эстонию теперь выглядит так: все как обычно, только добавился рентген машины. Но инспекторы не подходят и не предпринимают никаких действий, просто не работают. Армия безработных прибавится, это точно. В моем окружении все водители заявили своим хозяевам, что больше не поедут и не хотят жить в очередях. А платить простойные деньги им не могут, так как не с чего», – свидетельствует Чаплыгин.

Эстонский бизнес несет большие потери в гибридной войне, развязанной Таллином в отношении России. Карел Лембер, главный аналитик Министерства экономики и коммуникаций Эстонии, приводит цифры:

до 2022-го эстонский экспорт в Россию составлял 70–80 млн евро – причем только в весенние месяцы. Весной же 2026 года экспорт составил всего 13,5 млн евро.

На этом фоне фирмы, занимавшиеся ввозом товаров в Россию, стали погибать, не имея возможности переориентироваться. Показателен пример с логистической компанией European Dip Service из Нарвы, объявившей в этом году о прекращении своей деятельности. Она подверглась шельмованию за «снабжение государства-агрессора». В нынешних эстонских реалиях это обвинение чревато крупными неприятностями.

Среди наиболее пострадавших предприятий оказалось и Transservis-N – муниципальное акционерное общество, принадлежащее городу Нарве. С 1994 года компания отвечала за контроль и организацию очереди для грузовых и легковых автомобилей на границе. Фактически она управляла всей инфраструктурой ожидания перед пограничным переходом: парковками, зонами отдыха, электронной системой бронирования. Помимо зоны ожидания, предприятие обслуживало и охраняемую парковку, где можно было оставить автомобиль перед пересечением границы пешком. Transservis-N также предоставляла туристическую информацию, консультации по поездкам и транзиту, сдавала комнаты в хостеле.

В 2024 году, когда автомобильное сообщение через Нарву было закрыто, предприятие начало нести многотысячные убытки. В октябре 2026 года руководство Transservis-N обратилось к руководству Нарвы с просьбой выделить им из городского бюджета на 2027 год 100 тыс. евро. Без этой помощи предприятие не выживет.

Мэр города Яан Тоотс ответил с осторожностью: «Поддерживать, конечно, мы будем, но не на такую сумму». Мэр задает риторический вопрос: если Transservis-N будет ликвидирована, кто возьмет на себя организацию очереди, когда граница откроется?

В аналогичной ситуации оказались и компании, обслуживающие зоны ожидания на других пограничных переходах. Фирма Railservis, которая управляет зоной ожидания у КПП Койдула, жалуется, что действующая модель работы была рассчитана на значительно больший объем трансграничного движения, а тарифы на услуги устанавливались пятнадцать лет назад и с тех пор не пересматривались. Член правления Railservis Алексей Мюрисеп сетует, что

с тех пор, как КПП стали закрывать на ночь, их предприятие балансирует на грани выживания. «У нас нет средств платить нашим сотрудникам», – объясняет Мюрисеп.

Рауль Кудре, старейшина волости Сетомаа, где находятся КПП Лухамаа и Койдула, отметил, что предприниматели уже начали обсуждать возможность закрытия бизнеса, что грозит кризисом на границе. У него возникает тот же вопрос: если операторы уйдут, кто будет организовывать пересечение границы на этой территории?

Недавно глава МВД Эстонии Игорь Таро выступил в парламенте с разъяснениями по поводу очередей на границе. По его словам, восстановление прежнего круглосуточного режима работы пограничных пунктов станет возможным «только после окончания войны… и компенсации причиненного ущерба». Понятно, что это значит – по сути никогда. По словам Таро, усиленные таможенные проверки никуда не денутся – а значит, будет и дальше умирать эстонская приграничная инфраструктура.

«Уже есть пример Литвы, транспортный бизнес которой понес огромные убытки, когда Вильнюс в одночасье закрыл границу с Белоруссией – а потом вынужден был спешно открыть ее снова, – напоминает газете ВЗГЛЯД политолог Максим Рева. – Эстония воздерживается от столь резких шагов – она душит трансграничное сообщение постепенно, но конечный итог тот же самый. Ну а то, что люди вынуждены часами и сутками стоять на границе элементарно без возможности поспать или даже сходить в туалет, ни Михала, ни Таро не волнует тем более. С их точки зрения, каждый, кто сейчас едет в Россию – потенциальный "нелояльный", а то и "агент Москвы". Жалеть таких не надо».

При этом, разумеется, для России погранпереходы с Эстонией имеют в целом ничтожное значение и с точки зрения экономики, и с точки зрения приграничного бизнеса. В итоге, резюмирует политолог, ради нанесения гипотетического ущерба России эстонское руководство заставляет сограждан стоять в пограничных очередях, собственными руками убивает эстонский бизнес – а потом еще и платит за это из государственного бюджета.