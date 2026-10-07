  • Новость часаЭксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Польша подготовила закон о «предвоенном времени»
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    Гибридный кроссовер Lada Azimut получил отечественную батарею
    Нанесен массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине
    Азербайджан опроверг причастность к делу экс-главы разведки Германии
    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    Эксперт объяснил беспрецедентный объем закупок вооружений Польшей
    Страны ЕС согласовали 22-й пакет санкций против России
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    49 комментариев
    7 октября 2026, 12:14 • В мире

    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Национальный символ Эстонии готовится к побегу
    @ Konstantin Sednev/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Судоходная компания Tallink Grupp – один из символов Эстонии как морской державы – начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло?

    Судовладельческая компания Tallink Grupp считается одним из национальных символов Эстонии и эстонской экономики в частности – примерно как в России Аэрофлот, Газпром или РЖД. Она основана в 1989 году, еще до выхода республики из СССР, как совместное предприятие для обслуживания линии Хельсинки – Таллин. Сейчас в собственности компании 11 судов: на линиях работают пять пассажирских паромов и два скоростных шаттла, остальные сданы в чартер или стоят в отстое. Tallink обслуживает маршруты Таллин – Хельсинки, Хельсинки – Стокгольм, Таллин – Стокгольм и Турку – Стокгольм (линия Палдиски – Капельшер с 1 мая 2026 года приостановлена).

    С 2020 года компания в кризисе: закрытие границ в пандемию обвалило рынок пассажирских перевозок. Чистый убыток за 2020 год составил 108,3 млн евро, тогда как годом ранее была прибыль почти в 50 млн.

    Вторым ударом стал геополитический сдвиг: компания лишилась части транзитных пассажиров и грузопотоков, связанных с российским рынком. Главный рынок Tallink – Финляндия, и, по словам самой компании, потребительская и деловая уверенность на ее домашних рынках остается низкой, что сказывается на спросе. Первое полугодие 2026-го Tallink Grupp отработала с убытком в 24,5 млн евро (годом ранее – 35,7 млн).

    Пандемию компания пережила благодаря господдержке. Позднее мера была прекращена, а полтора года назад Партия реформ и «Эстония 200», составляющие правящую коалицию, в коалиционном соглашении пообещали восстановить финансовую поддержку пассажирского судоходства. Это обосновывалось необходимостью обеспечить конкурентоспособность Эстонии на море и защитить тысячи рабочих мест на эстонских судах.

    Министр инфраструктуры Кулдар Лейс (Партия реформ) предупреждал:

    «Без этой меры эстонские суда и рабочие места рано или поздно могут переместиться в соседние страны, что означало бы для нашей страны потерю почти 54 млн евро налоговых поступлений в год».

    В декабре 2025 года, при принятии бюджета на 2026 год, Рийгикогу сократил расходы на эту поддержку на 9 млн евро в год. А в конце сентября 2026 года правительство Кристена Михала (Партия реформ) и вовсе согласовало новую бюджетную стратегию, из которой поддержка судоходства официально исключена.

    Новость об исключении субсидии из бюджетной стратегии вызвала паническую реакцию моряков. Пеэп Ялакас, гендиректор Tallink Grupp, заявил, что решение правительства «не является хорошим ни для устойчивости Tallink, ни для эстонского морского сектора в более широком смысле». Ялакас отметил, что Tallink постоянно рассматривает возможность перевода своих судов из-под эстонского флага под чужой – и решение не продолжать поддержку делает такой сценарий гораздо более вероятным.

    «Это может поставить под угрозу как рабочие места, так и долгосрочное будущее эстонского морского сектора», – предупредил Ялакас. По его словам, гражданское судоходство Эстонии оказалось в сложнейшей ситуации. Во втором квартале расходы Tallink на топливо выросли на 8,4 млн евро, или на 42%, по сравнению с тем же периодом прошлого года – на фоне войны, начатой США и Израилем против Ирана.

    Кроме того, с 2026 года морской транспорт полностью включен в систему торговли квотами на выбросы в Евросоюзе (EU ETS): за выбросы 2024 года судоходные компании должны были сдать квоты на 40% выбросов CO₂, за 2025-й – на 70%, за 2026-й – на все 100% верифицированных выбросов. По оценкам, при сохранении цен на CO₂ на текущем уровне Tallink придется потратить на покупку квот в 2026 году около 20 млн евро. Чтобы компенсировать часть затрат, компания еще в 2024 году ввела для пассажиров особый эмиссионный сбор. «Это сочетание, в котором расходы, на которые мы не можем влиять, растут, оказывает на нас все большее давление, заставляя рассматривать различные способы оптимизации затрат», – объясняет Ялакас.

    Международная ассоциация паромных операторов Interferry призвала ЕС немедленно приостановить расширение EU ETS для паромного сектора. Там жалуются, что паромы платят за выбросы, тогда как автомобильный транспорт, их прямой конкурент, пока в аналогичную систему не включен (для него ее запуск отложен до 2028 года).

    Юри Лембер, руководитель Независимого профсоюза моряков Эстонии, также предупреждает о последствиях лишения отрасли государственных субсидий. Он приводит пример парома Victoria I на линии Таллин –Хельсинки: из-за нехватки пассажиров и грузов судно давно работает в убыток.

    Вывод судов из-под эстонского флага в юрисдикции с более выгодным налоговым режимом действительно напрашивается, тем более что опыт у Tallink есть: часть ее дочерних структур (в частности Tallink Sea Line Ltd и Tallink Victory Line Ltd), судя по всему, зарегистрирована на Кипре, а паромы Isabelle и Romantika ходили под латвийским флагом на линии Рига–Стокгольм, закрытой в 2020 году. Латвия предлагает судоходным компаниям льготный режим тоннажного налога, при котором корпоративный налог заменяется фиксированным сбором, зависящим от тоннажа судна; схожие режимы действуют на Кипре и Мальте. Можно предположить, что перевод даже одного судна под такой флаг сэкономил бы компании несколько миллионов евро в год.

    Эстония же в этом случае потеряет куда больше. Юри Лембер подсчитал, что вывод из-под эстонского флага одного судна, например Victoria I, лишит бюджет около 10 млн евро налоговых поступлений в год. Один крупный паром, по его словам, дает работу примерно 300 работникам (с учетом двух экипажей).

    Если же из-под флага Эстонии уйдет несколько судов, под угрозой окажутся сотни, а то и тысячи рабочих мест, что затронет прибрежные регионы и портовую инфраструктуру.

    Уход крупнейшего судовладельца ударил бы и по смежным отраслям: эстонские верфи и сервисные компании лишились бы заказов на ремонт, портам не досталась бы часть портовых сборов, потери понесли бы и поставщики топлива, продуктов и запчастей. Есть и символический эффект: уход из-под эстонского флага крупнейшего судоходного оператора страны подорвал бы имидж Эстонии как морской державы.

    Для Эстонии это стало бы символическим рубиконом: до сих пор из страны уходили только иностранные инвесторы. Министр экономики Лийна Вахтрас признала, что постоянные разговоры о «российской угрозе» сделали иностранных инвесторов более осторожными, чем раньше. Прямые иностранные инвестиции в Эстонию, которые в 2021 году составляли около 6 млрд евро, в 2022-м упали до чуть более 1 млрд, а в 2024-м – до 900 млн. В первом квартале 2026 года, по данным Банка Эстонии, чистый поток прямых иностранных инвестиций оказался и вовсе отрицательным – минус 315,3 млн евро.

    Эстонские СМИ приводят конкретные примеры ухода иностранных компаний. В декабре 2024 года шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson отказался от инвестиции в новый центр производства и технологий в таллинском Юлемисте, сославшись на «сложную рыночную и экономическую ситуацию». Нидерландская компания Power2X, весной 2024-го анонсировавшая строительство в Пярну завода по производству метанола, год спустя приостановила проект. Датская EstProtein Foodtech намеревалась открыть в Йыхви завод по производству растительного белка, но отказалась от этих планов.

    Эстонцы воспринимают бегство иностранных компаний болезненно, но возможный уход Tallink Grupp означал бы, что проблемы государства вышли на новый уровень:

    страна теряет привлекательность даже для собственного крупного бизнеса. Если правительство не изменит курс, Эстония рискует столкнуться с дальнейшим оттоком капитала и квалифицированных кадров.

    Пока же признаков перемен не видно: вместо субсидирования национального бизнеса Таллин наращивает военные расходы, которые становятся добычей коррупционеров и мошенников. В 2026 году расходы на армию выросли на 42%, до 2,4 млрд евро, – более 5% ВВП, один из самых высоких показателей в НАТО; военная помощь Украине запланирована в размере 110,7 млн евро. На 2027 год в бюджете заложено 2,2 млрд евро.

    Главное
    ВКС получили партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
    Посол напомнил Германии историю войн с Россией
    Евросоюз начал готовиться к гибридной атаке с массовыми жертвами
    Спецслужба Грузии пресекла попытку продажи урана-238
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы
    Россия вошла в тройку мировых лидеров по запасам титана
    В «VK Видео Детям» вышел анимационный альманах «Народные сказки»

    Почему доходы России от нефти не такие высокие как цены

    Цены на российскую нефть выросли с 41 доллара в начале года до 92 долларов в сентябре. Однако доходы России от нефти и газа упали на целых 17%. Как такое возможно на фоне двукратного удорожания нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Национальный символ Эстонии готовится к побегу

    Потери эстонской экономики, похоже, переходят в новую стадию: если прежде из страны бежали иностранные инвесторы, то теперь за ними потянулись и собственные крупные предприятия. Один из символов Эстонии как морской державы, судоходная компания Tallink Grupp, начала обсуждать возможность перевода своего флота под флаги других стран. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации