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В ответ на слова Захаровой Independent представила карты баз британских ВС
Газета Independent представила карты баз британских ВС
После предупреждения официального представителя МИД Россия Марии Захаровой об ударах по британским военным объектам при угрозе Москве из-за военной поддержки Лондоном Украины, газета Independent представила карту с указанием тысяч военных баз.
«В Великобритании насчитывается более 2 тыс. военных баз, включая резервные. К основным базам британской армии относятся: гарнизон Олдершот в Хэмпшире, гарнизон Колчестер в Эссексе, Солсбери-Плейн в Уилтшире, гарнизон Каттерик в Северном Йоркшире и казармы Бикон в Стаффордшире.В состав Королевских ВВС входят 34 базы, в том числе Брайз-Нортон в Оксфордшире и база ВВС Конингсби в Линкольне», – перечисляет Independent военные объекты страны.
Там добавили, что в Плимуте базируются Королевская морская пехота и британские десантные войска, а в Девонпорте проводят плановое техническое обслуживание и слив топлива из атомных подводных лодок Королевского флота.
При этом газета отмечает, что в Европе несколько баз британской армии могут оказаться под угрозой, так как Захарова упомянула об ударах по объектам внутри страны и за ее пределами. В этом случае следует обратить внимание на объекты в Эстонии, Польше, Румынии, Сеннелагере в Германии, Гибралтаре и на Кипре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России. МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов. Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.