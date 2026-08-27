Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.2 комментария
Захарова обвинила Зеленского в провоцировании ядерной катастрофы
Захарова: Зеленский атаками на ЗАЭС провоцирует ядерную катастрофу
Украинские беспилотники атаковали площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива крупнейшей европейской атомной электростанции, что может привести к ядерной катастрофе, заявила официальный представитель МИД Мария Захаровв.
Атака дронов на Запорожскую атомную электростанцию вызвала жесткую реакцию Москвы, передает РИА «Новости». Целью недавнего удара стало хранилище отработавшего ядерного топлива, сообщила Захарова.
«Есть и другие примеры того, как Зеленский и его клика позволяют себе все более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе и провоцирование ядерной катастрофы», – подчеркнула она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 августа украинский беспилотник ударил по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива Запорожской АЭС.
Ранее киевские власти сорвали запланированную поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию.
Министерство иностранных дел России неоднократно предупреждало о риске масштабной радиационной катастрофы из-за постоянных атак.