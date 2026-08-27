Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.2 комментария
Цена газа в Европе достигла 825 долларов за тысячу кубометров
Стоимость голубого топлива на лондонской бирже ICE достигла отметки 825 долларов за тысячу кубометров.
Динамика котировок рассчитывалась от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 791,4 доллара, передает РИА «Новости».
Сентябрьские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли сессию на уровне 795,4 доллара. В течение дня ценовой минимум опускался до 784,1 доллара.
К концу торгов стоимость последних фьючерсов зафиксировалась на рекордной отметке 824,7 доллара. Этот показатель продемонстрировал итоговый рост на 4,2%.
Ранее в четверг биржевые цены на газ закрепились вблизи отметки 793 доллара за тысячу кубометров.
В начале текущей недели стоимость топлива на европейских торгах превысила 800 долларов. В прошлую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов выросли на 2,6%.