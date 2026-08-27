Цена газа в Европе достигла 825 долларов за тысячу кубометров

Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»

Tекст: Валерия Городецкая

Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

«Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

«Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

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