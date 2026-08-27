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Власти Дании выплатят компенсации женщинам за установку спиралей без их согласия
Дания решила выплатить гренландкам компенсации за принудительную контрацепцию
Датские власти одобрили финансовые выплаты жительницам Гренландии, которые пострадали от проводившейся десятилетиями кампании по контролю рождаемости: с 1960-х по 1991 год женщинам и несовершеннолетним девушкам массово устанавливали внутриматочные спирали, причем в ряде случаев без их ведома.
Датские законодатели одобрили финансовую поддержку жительниц острова, пострадавших от правительственной кампании, передает ТАСС.
С начала шестидесятых годов прошлого века по 1991 год пациенткам массово устанавливали средства контрацепции для контроля рождаемости. Член парламента от Гренландии Карсок Хег-Дам назвал принятое решение лишь малой частью необходимых мер.
«Это меньшее, что мы можем сделать», – заявил политик. Он также отметил, что проблема гораздо масштабнее, чем кажется на первый взгляд.
Внутриматочные спирали внедряли несовершеннолетним девушкам, а также женщинам после родов или прерывания беременности. Зачастую медицинские вмешательства проводились втайне от самих пациенток. Иски к властям предъявили 143 пострадавшие, потребовав в общей сложности 43 млн крон, что эквивалентно 6,1 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла извинения женщинам Гренландии за программу принудительной контрацепции.
Позже коренные жители острова выступили с резкой критикой многолетней практики стерилизации.
Ранее тысячи жителей Копенгагена вышли на массовую демонстрацию в знак солидарности с гренландским народом.