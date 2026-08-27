Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.2 комментария
МИД: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина
Украинские власти безуспешно пытались снять с себя вину за удар по резиденции главы российского государства, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Инцидент произошел в Новгородской области в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».
«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», – заявил Галузин.
Дипломат также обратил внимание на роль западных кураторов украинского руководства. По его словам, соучастие Киева так же очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал спутниковые разведданные стран НАТО и направлял удары к цели с помощью навигационных систем.
Напомним, Минобороны России сообщило об атаке киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области.
Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к этому нападению.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после данного инцидента.