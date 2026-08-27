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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли православие развернуться на восток

    Перед лицом идеологического безумия вроде «однополых браков» или «беременных мужчин» мы окажемся в добром согласии с мусульманами и большинством буддистов – да и с большинством неверующих. Но главное в религии – не то, против кого мы дружим.

    16 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Зеленский бросает на удержание Славянска последние козыри

    Киев готовится не к обороне, а к затяжной информационной войне за удержание Славянска и Краматорска. Но у Зеленского на этом участке фронта проблема в мотивации личного состава.

    7 комментариев
    27 августа 2026, 21:58 • Новости дня

    МИД: Киев пытался уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти безуспешно пытались снять с себя вину за удар по резиденции главы российского государства, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Инцидент произошел в Новгородской области в декабре 2025 года, передает РИА «Новости».

    «Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», – заявил Галузин.

    Дипломат также обратил внимание на роль западных кураторов украинского руководства. По его словам, соучастие Киева так же очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал спутниковые разведданные стран НАТО и направлял удары к цели с помощью навигационных систем.

    Напомним, Минобороны России сообщило об атаке киевского режима на резиденцию президента в Новгородской области.

    Владимир Зеленский публично отказался признавать причастность к этому нападению.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о пересмотре переговорной позиции России после данного инцидента.

    27 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    Войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южная группировка ВС России преодолела на отдельных участках первый оборонительный рубеж славянско-краматорского укрепрайона ВСУ, заявил начальника Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

    Вооруженные силы России прорвали первую линию обороны противника под Славянском и Краматорском, передает Минобороны.

    «В настоящее время основной стратегической задачей киевского режима остается сохранение контроля над оставшейся частью Донбасса. Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    «В этих условиях войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 км одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона», – добавил он.

    Подразделения успешно уничтожают силы неприятеля восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды уже ведут бои на территории местного аэродрома, расположенного всего в трех километрах от городских окраин. Одновременно российская артиллерия бьет по логистическим маршрутам, отрезая украинский гарнизон от снабжения.

    До восточных границ Славянска российским бойцам остается пройти четыре километра, при этом продолжаются ожесточенные уличные бои в Николаевке и Никаноровке. За июль и август штурмовики 3-й армии освободили Пискуновку, Першомарьевку и Ореховатку, развивая дальнейшее наступление на правом фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинспектировал позиции Южной группировки войск.

    В ходе рабочего визита военачальник вручил государственные награды отличившимся бойцам.

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    27 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    Захарова предупредила Лондон об ответе на удары британским оружием по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о серьезных последствиях для Британии в связи с передачей Киеву вооружений для атак по российским регионам.

    «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула необходимость отказа Лондона от враждебной политики, способной вывести конфликт на совершенно иной уровень. Виновные в военных преступлениях против мирного населения непременно понесут заслуженное наказание.

    Москва также фиксирует передачу украинской стороне данных для производства ракет Storm Shadow. Подобными действиями Лондон и Париж безуспешно пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь России, добавила представитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем приехал в Киев ради поддержки антироссийской фронды.

    Власти Великобритании одобрили удары вглубь российской территории ракетами Storm Shadow.

    МИД России предупредил посла Соединенного Королевства о возможности уничтожения британских военных объектов.

    Комментарии (36)
    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    27 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    СК подтвердил гибель военнослужащего во взорванной машине в Петербурге
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    При пожаре в легковом автомобиле на территории Петербурга погиб военный, а еще один человек пострадал, сообщили в СК России по региону.

    Следственный комитет установил личность жертвы. По факту смертельного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело для выяснения всех обстоятельств, говорится в заявлении регионального главка СК на платформе Мах.

    «Погибшим является военнослужащий одной из воинских частей», – сообщили в СК.

    Жертвой возгорания легковой машины стал один человек. Кроме того, в результате инцидента пострадал еще один гражданин.

    «Также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота.

    В марте 2026 года сотрудники ФСБ предотвратили теракт с машиной российского офицера в Крыму.

    В апреле 2026 года сбежавший из части военный зарезал конвоира в Петербурге.

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    27 августа 2026, 13:15 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция призвали вернуться к вопросу активов России

    Страны ЕС потребовали разморозить дискуссию об активах России
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов на фоне растущего дефицита бюджета Украины.

    Нидерланды, Польша, Испания и Швеция направили письмо главе европейской дипломатии Кае Каллас и главе МИД Ирландии Хелен Макинти с призывом вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для поддержки Киева, сообщает Politico.

    Письмо датировано 27 августа и было направлено перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в ирландском Уиклоу.

    «Украине нужна дополнительная финансовая поддержка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Мы считаем, что сейчас настало время вернуться к вопросу о том, как можно дополнительно использовать замороженные активы России в интересах Украины», – говорится в тексте письма.

    Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что уже столкнулся с дефицитом финансирования обороны в размере 23 млрд евро. В декабре лидеры ЕС не смогли договориться о плане использования 210 млрд евро замороженных российских госактивов, большая часть которых хранится в брюссельском депозитарии Euroclear, для обеспечения крупного кредита Киеву.

    Бельгия выступила против этого плана, потребовав от остальных стран ЕС неограниченных гарантий на случай юридических и финансовых последствий со стороны Москвы. Эти требования показались другим лидерам ЕС чрезмерными, поэтому вместо этого союз решил привлечь на рынках общий долг для кредита Украине в размере 90 млрд евро, который будет выплачиваться в течение 18 месяцев при условии проведения Киевом реформ.

    В последние недели Бельгия заявила о готовности вернуться к дискуссии об активах, но повторила требование о финансовых гарантиях от других членов ЕС. Авторы письма подчеркнули, что вопрос сложный и требует решений, учитывающих законные интересы всех сторон, призвав экспертов Еврокомиссии искать новые варианты, при которых риск распределяется между всеми странами блока без чрезмерной нагрузки на одну из них.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отложил дискуссию о передаче Киеву замороженных российских средств из-за разногласий между странами-участницами.

    Бельгия ранее отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Politico писало о риске серьезного имиджевого кризиса для Евросоюза из-за провала переговоров о репарационном кредите Украине.

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    27 августа 2026, 17:45 • Новости дня
    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета

    Мишустин: Поступления в бюджет России превысили 18,64 трлн рублей

    Мишустин сообщил о рекордном росте доходов российского бюджета
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Поступления в федеральную казну за первую половину года превысили 18,64 трлн рублей, при этом доля ненефтегазовых доходов достигла 80%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Поступления в федеральный бюджет России за первые шесть месяцев 2026 года составили более 18,64 трлн рублей, передает РИА «Новости». Выступая на заседании правительства, Мишустин подчеркнул, что этот показатель существенно превзошел ожидания.

    «Растут доходы бюджета – они превысили 18,64 трлн рублей. Это существенно больше прогноза», – заявил глава кабмина в ходе обсуждения итогов исполнения бюджета. Мишустин также отметил, что доля ненефтегазовых поступлений превысила 80%, что свидетельствует о серьезной диверсификации экономики.

    Премьер добавил, что бюджетные расходы позволили ускорить решение важных задач, включая социальную поддержку граждан и укрепление промышленности. Согласно действующему закону, общие доходы бюджета на 2026 год запланированы на уровне 40,283 трлн рублей, а расходы – 44,069 трлн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума утвердила проект федерального бюджета на 2026–2028 годы.

    Глава правительства Михаил Мишустин оценил доходы федерального бюджета за прошлый год в 37 трлн рублей.

    Глава Минфина Антон Силуанов сообщил об увеличении доходов региональных бюджетов с начала текущего года до 15 трлн рублей.

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    27 августа 2026, 16:40 • Новости дня
    ЦБ сообщил о росте международных резервов России

    ЦБ: Международные резервы России увеличились до 761,2 млрд долларов

    ЦБ сообщил о росте международных резервов России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    За неделю объем международных активов России вырос на 0,7% благодаря положительной переоценке, достигнув внушительной суммы в 761,2 млрд долларов, сообщили в Центральном Банке.

    Объем международных резервов России с 14 по 21 августа увеличился на 5,6 млрд долларов, достигнув отметки в 761,2 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    «Международные резервы по состоянию на конец дня 21 августа 2026 года составили 761,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,6 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за положительной переоценки», – отмечается в сообщении ЦБ.

    По данным на 14 августа, этот показатель находился на уровне 755,6 млрд долларов. Данные активы являются высоколиквидными и находятся в распоряжении ЦБ и правительства РФ. Они включают монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и иностранную валюту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля международные резервы России достигли 826,8 млрд долларов.

    В конце января объем активов обновил исторический максимум на отметке 786,9 млрд долларов.

    В середине января этот показатель составлял 763,9 млрд долларов.

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    27 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Лантратова: Девять военных освобождены из украинского «теневого» плена

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие могут удерживаться в скрытых местах заключения на территории Украины до девяти месяцев перед переводом в официальные лагеря для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Российские военнослужащие, оказавшиеся в украинском плену, вынуждены проводить в пыточных подвалах до девяти месяцев, прежде чем их переведут в общие места содержания, рассказала Лантратова, передает ТАСС.

    «Там не один плен. Есть вот этот общий плен, куда приезжает Международный Красный Крест, который открытый, но какое количество пыточных подвалов находится там. И чтобы попасть в общий плен, наши ребята зачастую по несколько месяцев, иногда до девяти месяцев находятся в этих подвалах», – заявила омбудсмен.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе Всероссийского форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «Нам удалось вытащить из этого «теневого» плена уже девять ребят», – добавила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее омбудсмен рассказала о принуждении раненых пленных к рытью могил.

    Россия и Украина готовят новый крупный обмен военнослужащими.

    Накануне на территории Белоруссии состоялся процесс передачи десяти захваченных российских бойцов.

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    27 августа 2026, 13:56 • Новости дня
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    Захарова: Лондон передал Киеву технологии крылатых ракет Storm Shadow
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия передала Киеву технологии для самостоятельного производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях, чтобы избежать ответственности за удары по российской территории официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что Москва располагает данными о передаче Британией технологической документации Киеву для возможного производства крылатых ракет Storm Shadow. Об этом передает РИА «Новости».

    «Британская сторона не просто передала высокоточные средства поражения, но и предоставила Киеву технологические данные для самостоятельной сборки крылатых ракет на украинских предприятиях», – заявила дипломат на брифинге.

    Захарова подчеркнула, что аналогичные намерения ранее озвучивал президент Франции Эммануэль Макрон, однако не успел их реализовать. Она также сослалась на публикацию газеты Figaro, где утверждалось, что французский концерн Safran уже больше года поставляет навигационное оборудование для украино-британской ракеты Flamingo, используемой для ударов по России.

    Представитель МИД добавила, что Лондон и Париж пытаются снять с себя ответственность за атаки вглубь российской территории, передавая функции по сборке ракет украинской стороне. По ее словам, Британия, Франция и Германия продолжают усугублять украинский кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Энди Бернем привез на Украину секретные данные о компонентах для производства дальнобойных ракет.

    В Кремле резко раскритиковали намерения Лондона по передаче подобных технологий.

    В июне украинские военные применили собранную из британских деталей крылатую ракету «Фламинго» для удара по Чебоксарам.

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    27 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    На Украине зафиксировали двукратное падение числа первоклассников

    Минобразования: На Украине за семь лет вдвое сократилось число первоклассников

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние семь лет число поступающих в школы на Украине уменьшилось в два раза, заявил заместитель министра образования страны Андрей Витренко.

    По его словам, из-за сложной демографической ситуации количество детей, идущих в первый класс украинских школ, сократилось до 242 тыс. человек по сравнению с показателями прошлых лет, передает ТАСС.

    «В этом году приблизительно 242 тыс. детей начнет обучение в первом классе. Для сравнения: в 2018-19 годах у нас было 453 тыс. детей. То есть сегодня в два раза меньше, к сожалению, мы имеем такую демографическую ситуацию», – заявил чиновник.

    Ранее бывший министр образования Украины Лилия Гриневич спрогнозировала падение числа первоклассников на 37% к 2029 году.

    Прошлой осенью количество идущих в первый класс украинских детей сократилось на 20%.

    В первой половине текущего года смертность на территории страны превысила рождаемость в четыре раза.

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    27 августа 2026, 12:56 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    Российские войска освободили запорожское Шевченковское
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки освободила Шевченковское в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Шевченковское в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Трудового, Отришек, Омельника, Барвиновки Запорожской области, Мировки и Васильковки Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял свыше 360 военнослужащих и пять бронемашин.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Уланово и Садков Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Приколотным, Бережным, Петропавловкой, Липцами и Слатино Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пролетарского Харьковской области, Сидорово, Маяков и Крестища Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 210 военнослужащих, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Краматорска, Дружковки, Семеновки и Николаевки ДНР.

    Противник при этом потерял более 190 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии поблизости от Ивановки, Новопавловки Днепропетровской области, Андреевки, Доброполья и Белозерского ЛНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 390 военнослужащих, бронемашина «Казакдва артиллерийских орудия и три радиолокационные станции, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска зачистили от противника сумскую Писаревку и запорожскую Неженку.

    Днем ранее они взяли под контроль Анновку в ДНР.

    А до этого освободили три населенных пункта – Перше Травня в Сумской области, Кучеров Яр в Донецкой народной республике (ДНР) и Долинку в Запорожской области.

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    27 августа 2026, 10:24 • Новости дня
    В Грузии заявили о фашистских подходах псевдолибералов к конфликту России и Украины

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани в четверг уличил оппозицию в фашистских подходах к конфликту России и Украины и напомнил о несбывшихся ожиданиях скорой победы Киева, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Партии агентурной оппозиции, богатые НПО, ультралевые псевдолибералы! Сколько же вы ошибок допустили только по отношению к войне России и Украины, сколько проявили безродности, фашистских подходов, фарисейства, что это говорит о трагичности вашего участия в политике», – заявил он.

    По словам парламентария, противники правящей партии напрасно ожидали, что «Россия проиграет с помощью западной помощи Украине, что Украина ускоренно вступит в ЕС и НАТО, что украинцы получат сотни миллиардов евро замороженных активов России».

    «Ни одно из этих обещаний не выполнено, но наши проукраинские болельщики не протестуют на этот счет, – заявил Леван Мачавариани. – Зато радикалы всевозможными фашистскими методами запрещают что-либо говорить об этой войне, если мнение не укладывается в их собственные нарративы».

    «Если кто-то даже на секунду усомнится в безусловной победе Украины и разгроме России, на него тут же приклеивают ярлык «русофила», унижают», – заявил зампред фракции.

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    27 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали

    МИД: Франция и Украина могут быть причастны к атакам боевиков в Мали

    МИД обвинил Францию и Украину в атаках в Мали
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство заявило о возможной причастности французских и украинских спецслужб к масштабным нападениям боевиков на территории Мали.

    Российские дипломаты подозревают спецслужбы Франции и Украины в организации недавних масштабных нападений боевиков в Мали, передает РИА «Новости». Директор первого Европейского департамента МИД России Артем Студенников отметил серьезную обеспокоенность ситуацией в Сахельском регионе.

    «Есть самые серьезные основания полагать, что французские и украинские спецслужбы стояли и за недавними масштабными атаками боевиков в Мали, которые потерпели провал благодаря профессиональной и героической работе нашего Африканского корпуса», – заявил дипломат.

    По словам представителя МИД, Франция целенаправленно дестабилизирует обстановку в регионе для свержения действующих правительств. Он также напомнил о данных Службы внешней разведки России, указывающих на причастность французской стороны к попытке госпереворота в Буркина-Фасо в начале января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об использовании Францией украинских боевиков для свержения африканских правительств.

    Служба внешней разведки России ранее предупреждала об активизации французского плана по дестабилизации ситуации в странах Сахеля.

    В начале текущего года силовые структуры Буркина-Фасо предотвратили попытку убийства президента Ибрагима Траоре.

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    27 августа 2026, 19:15 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин

    Экс-замглавы минобороны Маляр: Генштаб ВСУ может объявить мобилизацию женщин

    Экс-замминистра обороны Украины допустила принудительную мобилизацию женщин
    @ Danil Shamkin/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины может инициировать вопрос о принудительном призыве женщин на военную службу, заявила бывший заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

    Маляр подчеркнула, что окончательное решение будет зависеть от запроса военного командования, пишет издание «Страна».

    «Генеральный штаб поставит точку в вопросе принудительной мобилизации женщин. Когда война длится так долго, мы должны быть готовы к тому, что в Вооруженных силах могут возникать различные потребности», – объяснила она.

    Экс-замминистра добавила, что продолжительный конфликт требует от общества готовности к различным сценариям, включая привлечение женского населения к службе в армии.

    Напомним, Верховная рада обсуждает радикальные меры по ужесточению призыва.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов жестко раскритиковал идею обязательной отправки украинок на фронт.

    Местные врачи предупреждают о серьезных проблемах со здоровьем из-за принудительной мобилизации женского населения.

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    27 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Россию для проведения рабочих встреч с высшим руководством страны.

    В рамках поездки запланированы переговоры белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на БелТА.

    «Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию», – отмечается в сообщении агентства.

    Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах встретиться с Владимиром Путиным и Михаилом Мишустиным.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку Москвы к данному визиту.

    Днем в четверг глава белорусского государства отправился в Россию.

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    27 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном

    Россия и Иран обсудили шаги по смягчению визового режима

    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    @ IMAGO/Russian Foreign Ministry's official/apaimages/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялись российско-иранские переговоры, на которых стороны обсудили перспективы смягчения визовых требований и защиту прав граждан обеих стран, сообщает МИД.

    Россия и Иран провели консульские консультации, в рамках которых обсуждалось дальнейшее смягчение визового режима. По данным МИД, встреча состоялась 26 августа в Москве.

    «Особое внимание было уделено возможным шагам по дальнейшей либерализации визового режима, защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять сотрудничество в консульской сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана обсудили шаги по введению безвизового режима.

    Позже Владимир Путин отметил значительное увеличение количества взаимных туристических поездок.

    Еще весной 2024 года в Москву в рамках безвизового обмена прибыла первая группа иранских путешественников.

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