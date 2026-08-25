Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.4 комментария
Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным и Мишустиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и с премьером Михаилом Мишустиным.
По словам Лукашенко, он готовится к переговорам с высшим руководством Российской Федерации, передает РИА «Новости».
«С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать», – подчеркнул Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым.
Лукашенко добавил, что республика считает за честь выстроенные отношения и не собирается скрывать этот факт. Он также решительно призвал не сомневаться в искренности намерений Минска продолжать тесное взаимодействие.
В июне Путин и Лукашенко обсудили агрессивное поведение европейских стран.