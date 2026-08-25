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Офис Кочаряна подтвердил госпитализацию политика после допроса
Бывший президент Армении Роберт Кочарян срочно доставлен в больницу из здания Антикоррупционного комитета, заявил глава офиса экс-президента Баграт Микоян.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян доставлен в больницу прямо из здания Антикоррупционного комитета, передает ТАСС.
Руководитель офиса политика Баграт Микоян пояснил, что недавно бывший глава государства перенес медицинское вмешательство. Врач счел необходимым провести дополнительное обследование.
«В ответ на запросы СМИ относительно доставки президента Кочаряна в больницу: президент недавно перенес медицинское вмешательство, о чем мы, естественно, не сообщали», – написал Микоян в социальной сети.
Адвокат политика заявил о многочисленных содержательных проблемах в выдвинутых обвинениях, подчеркнув, что описанные деяния не являются преступлением и не связаны с его подзащитным. Также сообщается об обысках у родственников экс-президента.
Ранее бывшего президента Армении Роберта Кочаряна после серии обысков доставили в Антикоррупционный комитет.
В связи с задержанием политика правоохранительные органы провели массовые обыски по нескольким десяткам адресов.
Экс-президенту Армении Кочаряну предъявили обвинение, которое связано с утверждением президентом в период его деятельности решений правительства.
В июне Центральная избирательная комиссия одобрила начало судебного разбирательства в отношении экс-главы государства из-за давних сделок с недвижимостью.