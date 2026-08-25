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Песков обвинил лидеров Финляндии и Британии в обмане избирателей
Западные политики намеренно вводят граждан в заблуждение рассуждениями о вероятном поражении России, стремясь к дальнейшему затягиванию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг жесткой критике высказывания финского лидера Александра Стубба и премьера Британии Энди Бернема, передает РИА «Новости».
По его словам, эти государственные деятели откровенно жаждут продолжения боевых действий. «Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась, и обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России», – подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что подобные рассуждения являются очень большим обманом. Накануне Стубб назвал атаки на объекты российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией Киева. В то же время Бернем сообщил о планах подготовки военного контингента для отправки на Украину сразу после заключения соглашения о прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Энди Бернем прибыл в Киев для участия в заседании коалиции желающих.
Президент Финляндии Александр Стубб назвал удары по складам Wildberries способом принуждения Москвы к переговорам.
Глава правительства Великобритании пообещал разместить военный контингент на украинской территории после прекращения огня.