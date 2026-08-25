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Путин спросил у главы Ставрополья о состоянии сельскохозяйственных земель
Президент Владимир Путин оценил развитие инвестиционных проектов в Ставропольском крае и обратил особое внимание главы региона Владимира Владимирова на состояние сельскохозяйственных территорий, страдающих от климатических изменений.
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, передает РИА «Новости». Главной темой разговора стало состояние агропромышленного комплекса.
«Что с сельхозземлями? В каком они состоянии, их количество, объем?» – поинтересовался президент во время беседы. Губернатор доложил, что совместно с Министерством сельского хозяйства разрабатывается программа борьбы с опустыниванием. По его словам, проблема затрагивает до 80 тыс. гектаров ежегодно, преимущественно в восточных районах края. Кроме того, стороны затронули вопросы экономического развития.
«Ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом инвестиционный проект развивается», – обратил внимание президент.
По словам Владимирова, Ставропольский край ежегодно растет в объемах инвестиций.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту встречу главы государства с руководителем Ставрополья.
В июле прошлого года российский лидер поручил Владимиру Владимирову планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.
Осенью 2025 года Владимир Путин обозначил проблему сохранения риска опустынивания земель в Астраханской области.