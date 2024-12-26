Путин выразил готовность России поставлять газ в ЕС через Польшу

Tекст: Ольга Иванова

«Польша закрыла маршрут через свою территорию — там же действующий маршрут, никто его [в отличие от «Северных потоков»] не поражал, взрывов никаких нет, он работающий, достаточно только кнопку включить и все, и пойдет через территорию Польши. Называется Ямал – Европа, проходит ровно через территорию Польши», – приводит его слова ТАСС.

Путин добавил: «Пожалуйста, включите завтра — мы будем поставлять».

Он также отметил, что Россия всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.

«Мы всегда выступали за поставки [газа в Европу], всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера, мы же не отказывались никогда от поставок в Европу», – сказал Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Путиным возможность поставок российского газа в Европу, подчеркнув готовность РФ поддерживать такие экспортные сделки.