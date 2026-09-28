Путин анонсировал встречу с Патрушевым по ситуации с зерном в России

Tекст: Вера Басилая

Путин встретился в Кремле с руководством прошедших в Госдуму политических партий. В ходе беседы лидер КПРФ Геннадий Зюганов поднял тему защиты интересов сельхозпроизводителей, передает РИА «Новости».

Российский лидер поддержал инициативу и отметил важность закупок урожая в государственный резерв. «У меня вот скоро будет курирующий вице-премьер. Мы с ним обязательно все это обсудим. Надеюсь, что ситуация будет решена», – заявил Путин.

Президент также уточнил, что уже дал кабинету министров соответствующие распоряжения. Вопросы продаж злаковых культур планируется детально проработать на правительственном уровне в ближайшее время.



«Сельхозпроизводителям продажи зерна, в том числе запуска в резерв, абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал, и у меня скоро будет курирующий вице-премьер, мы с ним обязательно это обсудим», – сказал Путин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о превышении прошлогодних показателей сбора зерновых культур.

Правительство выделило 10 млрд рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции.

Патрушев поручил профильным министерствам взять под постоянный контроль экспорт сельхозпродукции.