Умер физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев

Tекст: Катерина Туманова

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», – написал Сафонов в Telegram-канале.

Он отметил, что Илькаев – автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан», – добавил глава города.

Радий Илькаев родился 9 октября 1938 в Тутуре Иркутской области. В 1956 году поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. Окончив второй курс в 1958 году перевелся в Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, где в 1961 году окончил физический факультет. По завершении высшего образования поступил работать во ВНИИЭФ.

Под руководством Илькаева была разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6» и ряд других работ в сфере теоретической, экспериментальной ядерной физики, физики высоких энергий и других.