В Самаре бывший прокурор арестован по делу об экстремизме

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший сотрудник прокуратуры Самарской области заключен под стражу до 27 декабря по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ. Речь идет об участии работника надзорного ведомства в деятельности организации, признанной экстремистской на территории России, – заявил собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Уточняется, что это запрещенное в стране экстремистское объединение футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» («T.O.Y.S.»)

В региональном управлении СК отказались от комментариев по этому делу. Областная прокуратура также не предоставила свою позицию по поводу ареста на момент публикации материала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 октября УФСБ России по Самарской области выявило и пресекло противоправную деятельность трех лидеров экстремистской организации «T.O.Y.S.». Было установлено, что ранее судимый за двойное убийство гражданин РФ 1991 года рождения вместе с двумя подельниками вербовал в ряды указанной экстремистской организации новых членов. Также они пропагандировали экстремистскую, в том числе нацистскую, символику.

Еще в 2017 году суд признал экстремистскими пять организаций, включая «Тойс» (T.O.Y.S.) и «Рубеж Севера*». В отношении лидеров этих организаций тогда возбудили три уголовных дела по статье 282.1 УК России.

Басманный суд Москвы ранее арестовал бывшего прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по обвинению во взяточничестве.