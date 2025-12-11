Мэр города Василькова Баласинович избила секретаря горсовета Шевчука на Украине

Мэр города Васильков Киевской области Наталья Баласинович избила секретаря горсовета Богдана Шевчука, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

По словам Шевчука, инцидент между ним и мэром произошел 24 ноября, в результате чего он получил травмы и был доставлен в столичную больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей.

Издание отмечает, что полиция подтвердила факт происшествия и ведет расследование обстоятельств случившегося. СМИ также сообщают, что драка произошла при свидетелях, а после инцидента Шевчуку якобы поступали угрозы. По неофициальным данным, причиной конфликта стали семейные разногласия, так как Шевчук приходится племянником Баласинович.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины судья совершила наезд на двух пешеходов. Один человек погиб. Второй человек получил травмы.

А в Одессе врач попал в реанимацию после избиения сотрудниками военкомата.

До этого мэра украинского города Острог Юрия Ягодку, который прославился тем, что пьяным пел русские песни в день памяти военных ВСУ, уволили после голосования депутатов.