WP: Переговоры о возможном мирном урегулировании на Украине приобрели очертания

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Washington Post, появились очертания возможного мирного соглашения по Украине. По информации источников из США, Европы и самой Украины, обсуждается пакет договоренностей, включающий план мира, международные гарантии безопасности и экономическую программу восстановления.

Отмечается, что одна из ключевых идей – предоставление Украине «гарантий по типу статьи 5» (коллективная оборона по аналогии с НАТО), которые должны быть закреплены в отдельном соглашении между Киевом и Вашингтоном, а также поддержаны европейскими странами.

Среди рассматриваемых мер – вступление Украины в Евросоюз уже к 2027 году. Это может вызвать сопротивление отдельных стран ЕС, однако США считают возможным убедить оппонентов, прежде всего Венгрию, преодолеть разногласия. Одним из аргументов в пользу интеграции называются инвестиции и антикоррупционная реформа, которые должны сопровождать процесс экономического возрождения страны.

Безопасность Украины планируется обеспечить сочетанием обязательных международных гарантий и контролем за границами. В частности, обсуждается создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии прекращения огня – от Донецкой области до городов Запорожье и Херсон – с последующим ограничением тяжелого вооружения в более глубокой зоне. Подчеркивается, что украинский суверенитет не должен подвергаться российскому вето, хотя детали по численности вооруженных сил Украины сторонам пока согласовать не удалось.

Вопрос о «территориальных уступках» по-прежнему остается сложным – Украина и США ведут переговоры о возможных вариантах линии разграничения. Россия настаивает на передаче ей оставшихся ныне под контролем Киева районов Донецкой области, однако, по словам источников, стороны ищут компромисс, при котором эти территории формально не признаются украинской стороной российскими, как реализовано в модели Кореи. Президент Владимир Зеленский настаивает: «У меня нет законного права передавать территории России».

Еще одной темой переговоров стала судьба Запорожской АЭС, которую может взять под управление США – этот вариант рассматривается как своего рода гарант от новых попыток «российского вмешательства». Для финансирования восстановления Украины может быть использована часть из более 200 млрд долларов российских активов, замороженных в Европе, и привлечены частные инвестиции, в том числе с участием компании BlackRock и Всемирного банка. Экономический блок мирного соглашения планируется сделать максимально привлекательным для привлечения и западного, и украинского общества.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева сейчас недостаточно ресурсов и внешней поддержки для попытки вернуть Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассчитывает добиться подписания мирного соглашения по Украине к Рождеству.

Зеленский заявил, что США получат обновленный мирный план, подготовленный совместно с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.