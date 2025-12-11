В ТПП заявили о необходимости симметричных правил для банковских экосистем

Эксперт Федоров: Спор о скидках должен зеркально отразиться на банках

Tекст: Вера Басилая

Вопрос о скидках и доступности сервисов на маркетплейсах вновь стал актуален после заявления председателя совета по развитию электронной торговли ТПП РФ Алексея Федорова, передает ТАСС.

По его словам, если банки выдвигают требования по прозрачности к онлайн-платформам, сами кредитные организации должны применять аналогичные стандарты открытости в своих экосистемах.

Федоров отметил, что крупнейшие российские банки формируют закрытые экосистемы с собственными бонусами и скидками. В качестве примера он привел бонусную программу «Спасибо» от Сбербанка, доступную только держателям определенных карт. Льготные условия по ипотеке и скидки на сторонние сервисы предоставляются лишь зарплатным клиентам.

Эксперт предложил, чтобы банки начисляли кешбэк даже при оплате картами других банков и давали скидки по страховкам и мобильной связи всем пользователям банковских сервисов, а не только своим клиентам. Также он обратил внимание на то, что банковские приложения должны отображать предложения не только собственных сервисов, но и всех участников рынка по понятным и прозрачным правилам.

Федоров подчеркнул, что противостояние между банками и маркетплейсами должно привести к системным изменениям в законодательстве о банковской деятельности, чтобы разрешить вопрос равного доступа. Он заявил: «Любые ограничения для экосистем маркетплейсов можно обсуждать только в одном случае: если банки, включая «Сбер», откажутся от своих экосистем и продадут активы в e-commerce, телеком-услугах, строительстве и других смежных сферах».

Ранее топ-менеджеры крупных торговых сетей предложили ввести ограничения для маркетплейсов.

Председатель комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что маркетплейсы должны обеспечить равные условия оплаты товаров для всех покупателей.

Главы шести бизнес-объединений отправили Набиуллиной письмо с просьбой не запрещать совместные скидочные программы на цифровых платформах.