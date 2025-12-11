Лавров пообещал серьезную реакцию на изъятие российских активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Во время круглого стола по урегулированию на Украине Лавров предупредил Европейский союз о серьезных последствиях за конфискацию российских активов, передает ТАСС.

По словам министра, планируемая поддержка киевского режима со стороны Брюсселя затрагивает и идею «грабежа через изъятие суверенных активов России».

Лавров обратил внимание на то, что западные представители неоднократно критиковали подобные инициативы, среди которых были премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, Европейский банк реконструкции и развития, а также Международный валютный фонд.

Министр отметил: «Но они должны понимать, что отвечать за это придется очень серьезно». Руководитель внешнеполитического ведомства поставил под сомнение целесообразность политики председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Каи Каллас, указав на их предвзятость и отсутствие дипломатической гибкости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Euroclear Валери Урбен отметила, что использование российских активов для поддержки Украины очень похоже на конфискацию.

Лавров заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.