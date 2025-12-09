Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.6 комментариев
Как устранить минную угрозу для ВМФ России
Для ВМФ России будут построены десятки новых тральщиков, обещают в руководстве Военно-морского флота. Почему корабли данного типа принципиально важны для обороны России, чем отличаются тральщики строящегося проекта 12700 и что еще можно сделать для наиболее эффективного противодействия минной угрозе?
Спущен на воду уже одиннадцатый тральщик проекта 12700 (шифр «Александрит») – «Дмитрий Лысов». «Серийность будет продолжена. Эти корабли будут служить на всех наших четырех флотах и на Каспийской флотилии. И будет еще несколько десятков их построено. <…> Не менее двух-трех десятков», – заявил присутствовавший на церемонии заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.
И действительно, корабли противоминной обороны (ПМО) имеют для ВМФ РФ принципиальную важность. Неискушенному наблюдателю это может показаться странным, но морские мины являются самым могущественным оружием флота после ядерного. Поэтому и есть во флоте выражение «флот начинается с тральщика». Чтобы воевать в море, в него сначала надо выйти. С учетом того, какое огромное внимание уделяют минам наши противники, это будет непросто.
Во время Великой Отечественной именно с помощью мин немцы и их союзники финны смогли нейтрализовать Балтфлот и нанести ему большие потери. Мины, впрочем, стали и самым результативным советским оружием в войне на море.
Еще более впечатляющие примеры дают США. В 1945 году в ходе операции Starvation (в переводе – «массовый голод населения») ВВС США смогли полностью блокировать японские порты с помощью мин, устанавливаемых с бомбардировщиков. К концу войны количество калорий, получаемых среднестатистическим японцем, сократилось на треть.
В ходе холодной войны американцы планировали грандиозные по масштабам минные операции против ВМФ СССР. Минными заграждениями планировалось перекрывать целые моря.
Сегодня ВМС и ВВС США вместе со странами НАТО систематически отрабатывают минную блокаду российских портов и военных баз на Балтике. Для этого используются планирующие мины, которые самолет может сбросить, не входя в зону действия ПВО противника.
Мины действуют медленно, но со значительным по масштабам эффектом. Быстрые же последствия состоят в том, что заблокированные минами на выходе из баз корабли и подлодки становятся бесполезными. Их можно атаковать авиацией и крылатыми ракетами, не давая выйти из-под удара и реализовать свои боевые возможности.
В прошлом основным способом борьбы с минами было траление. Тральщик подсекал тралом минреп, который удерживал плавучую мину на заданном месте и глубине, мина всплывала и уничтожалась.
Появление мин с неконтактными (магнитными, акустическими) взрывателями потребовало, во-первых, постройки специальных тральщиков с низкими физическими полями, а во-вторых, специальных тралов, способных инициировать подрыв мины, вызвав, например, срабатывание магнитного взрывателя. В дальнейшем тральщики получили гидроакустические станции и оборудование для поиска мин в подводном положении, а также мин, лежащих на дне.
Так долгое время в минном деле шло классическое соревнование щита и меча. Но в 1970–1980-х годах прошлого века наметился перелом –
взрыватели иностранных мин стали настолько совершенными, что никакой тральщик больше не мог над ними пройти. Какими бы ни были физические (магнитное, акустическое) поля тральщика, мина подрывалась под ним в любом случае.
Противоминные задачи Запад заранее отрабатывал с помощью гидроакустических станций, применения водолазов-подрывников, специально обученных животных, тралов, буксируемых вертолетами. А главное, используя то, что позже стало магистральным направлением – работу специальных необитаемых подводных аппаратов (НПА).
Их эволюция пошла по двум направлениям – аппараты, которые используются и для поиска мин и для установки на них подрывного заряда, или семейства аппаратов, среди которых есть поисковые, и есть одноразовые уничтожители. Последние необходимы, так как часть современных мин вообще не может быть нейтрализована без их подрыва вместе с НПА. С конца 1990-х годов такие аппараты стали единственным эффективным средством борьбы с современными минами.
В ВМФ СССР велись работы по созданию противоминных НПА. В дальнейшем советский флот остановил развитие этих средств борьбы, оставив тральщики той эпохи бессильными в борьбе с хоть сколько-нибудь современными минами. Распад СССР усугубил ситуацию.
Еще одной технологией борьбы с минами стало использование безэкипажных катеров (БЭК), способных нести гидроакустическое оборудование для поиска мин или доставлять непосредственно к минному заграждению НПА. Например, сейчас такие катера массово применяются в ВМС США. Хотя в нашей стране подобного серийного катера в строю нет, но есть успешные проекты и потенциал для их массовой постройки.
Важность противоминной обороны была учтена и при текущем военном строительстве ВМФ России. С 2011 года началось строительство серии новых противоминных кораблей проекта 12700.
Экспертная оценка кораблей данного проекта противоречива. С одной стороны, они созданы из инновационного немагнитного материала – монолитного стеклопластика. На борту отличная система управления противоминными действиями и совершенное гидроакустическое оборудование. С другой – у кораблей слишком большой для тральщика размер и не совсем оптимальные для их задач обводы корпуса. На корабле предполагалось использовать иностранные противоминные средства, которые из-за санкций так и не были поставлены.
В качестве НПА на тральщиках проекта 12700 используется аппарат ИСПУМ-Э. Это очень полезное и высокотехнологичное изделие, его возможности достаточны для поиска и обнаружения мин. В то же время на этот же аппарат возложены и задачи по уничтожению мин, а вот здесь его эффективность сразу оказывается под вопросом – он банально слишком большой и тяжелый, чтобы подойти к современной мине.
Так или иначе, корабль полезен в современной противоминной борьбе. И даже его размеры бы не помешали, зато межбазовые переходы облегчили бы, снижая воздействие качки. Но для наиболее эффективного ответа на современные вызовы проекту 12700 требуются некоторые дополнительные инструменты.
- Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
- Советский самолет-амфибия доказывает важность противолодочной авиации
- Блок НАТО обозначил главную угрозу для российских интересов на Балтике
Прежде всего, помимо аппарата ИСПУМ-Э, проекту «Александрит» способны помочь бюджетные массовые НПА для борьбы с минами. И нужно их много. И конечно, нужен безэкипажный катер, который мог бы применяться вместе с этим кораблем – тем более что так изначально и планировалось. НПА и БЭК на борту тральщиков – фактор, который радикально повышает эффективность противоминной обороны, превращает фактически безоружные тральщики в настоящих противоминных охотников. «Александрит» с НПА сможет очень многое.
Было бы нелишним отремонтировать и модернизировать до сих пор находящиеся в составе ВМФ РФ тральщики старых проектов. В том числе и их оснастить НПА, тем более что эта задача намного дешевле и проще, чем постройка новых кораблей. И тогда десятки новых тральщиков станут ядром эффективных противоминных сил ВМФ России, способных обеспечить выход нашего флота из баз при любом уровне минной угрозы. Вместе со своими БЭК – тем более.