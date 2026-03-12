С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.0 комментариев
Директор Пугачевой отказалась комментировать приезд певицы на суд
Директор Пугачевой Чупракова отказалась комментировать приезд певицы на суд
Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова отказалась комментировать возможный приезд артистки на судебное заседание в апреле по иску главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.
На вопрос о планах Пугачевой Чупракова ответила коротко: «Нет, я не даю никаких комментариев», передает Газета.Ru.
Первое заседание по иску Бородина к Пугачевой состоялось 10 марта. По его словам, он общался с представителями Пугачевой, и разговор прошел спокойно. Бородин потребовал, чтобы процесс был открытым и чтобы сама Пугачева присутствовала на заседании в России. Как сообщил Бородин, юрист певицы пообещала донести до нее его пожелания.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачевой, требуя компенсацию морального вреда за ее интервью, в котором она негативно отозвалась о нем и о спецоперации.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».
Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.