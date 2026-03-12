Директор Пугачевой отказалась комментировать приезд певицы на суд

Директор Пугачевой Чупракова отказалась комментировать приезд певицы на суд

Tекст: Дарья Григоренко

На вопрос о планах Пугачевой Чупракова ответила коротко: «Нет, я не даю никаких комментариев», передает Газета.Ru.

Первое заседание по иску Бородина к Пугачевой состоялось 10 марта. По его словам, он общался с представителями Пугачевой, и разговор прошел спокойно. Бородин потребовал, чтобы процесс был открытым и чтобы сама Пугачева присутствовала на заседании в России. Как сообщил Бородин, юрист певицы пообещала донести до нее его пожелания.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачевой, требуя компенсацию морального вреда за ее интервью, в котором она негативно отозвалась о нем и о спецоперации.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.