Бородин потребовал от Пугачевой 5 млн рублей компенсации
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачевой, требуя компенсацию морального вреда за ее интервью, в котором она негативно отозвалась о нем и о спецоперации.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск против Аллы Пугачевой, требуя взыскать с певицы 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает РИА «Новости». Согласно словам Бородина, полученные средства будут направлены на нужды СВО.
Причиной обращения в суд стало недавнее интервью Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (признана иноагентом), где, как заявляет истец, артистка позволила себе оскорбительные высказывания в его адрес, а также раскритиковала специальную военную операцию на Украине. Бородин считает, что эти слова задели его честь, достоинство и деловую репутацию.
Вопрос иска будет рассмотрен в Пресненском суде Москвы, где во вторник назначено предварительное слушание по делу.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Пугачева дала резонансное интервью, в котором рассказала, что знала Джохара Дудаева, лидера чеченских сепаратистов, и назвала его «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».
Тогда Виталий Бородин сообщил о создании петиции о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки России и призвал граждан поддержать инициативу из-за высказываний певицы и ее поступков.
В октябре Тверской районный суд Москвы вернул без рассмотрения иск ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. До этого Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск Трещева к певице Пугачевой.