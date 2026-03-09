Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
КСИР объявил об атаке баз Израиля и США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами
КСИР атаковал базы Израиля и США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами
Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об использовании в ходе 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4» гиперзвуковых и сверхтяжелых ракет при ударах по базам США и Израиля.
«При этапе операции «Правдивое обещание-4» использованы гиперзвуковые ракеты «Фаттах», сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр» и «Хейбар», – сказано в сообщении КСИР в Telegram-канале, где в том числе показан запуск одной из ракет.
Там же указано, что после иранских бомбардировок в пригороде Тель-Авива произошло массовое отключение электроэнергии.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран 8 марта начал 28-ю серию ударов по ряду районов в Израиле и базе в Иордании. Беспилотные подразделения КСИР вывели из строя радары и центр спутниковой связи на американской авиабазе в ОАЭ. Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте.