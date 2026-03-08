Иран атаковал ракетами вертолетную базу США в Кувейте

КСИР атаковал вертолетную базу США Аль-Адири в Кувейте беспилотниками и ракетами

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

В официальном сообщении говорится: «Сегодня утром в ходе операции с применением БПЛА и баллистических ракет был нанесен удар по вертолетной базе американских террористов в Аль-Адири».

Представители КСИР уточнили масштабы разрушений на объекте. Согласно их данным, атака привела к серьезным повреждениям центра подготовки и ремонта вертолетной техники.

Также под удар попали топливные резервуары, предназначенные для авиации. Кроме того, иранским военным удалось поразить здание командования этой военной базы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее атаковали американскую базу Аль-Удайри в Кувейте с использованием беспилотников.

Представитель центрального штаба Ирана ранее сообщил о поражении нефтяного танкера под флагом США у берегов эмирата.

Между тем тела шестерых погибших при ударе по порту Эш-Шуайба американских военных решили доставить на родину.