План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
КСИР заявил о 21-й волне ракетных ударов по Израилю
Иранские силы приступили к очередной серии атак по израильской территории, направив ракеты и беспилотники на объекты в Тель-Авиве.
Корпус стражей исламской революции инициировал 21-ю серию ударов по территории Израиля, передает ТАСС. Под огнем оказался Тель-Авив, куда направлены различные виды вооружений.
«21-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с запуска ракет Kheibar и беспилотников по целям в самом центре Тель-Авива», – приводит заявление пресс-службы агентство ISNA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные ранее объявили о начале масштабной наступательной операции «Правдивое обещание – 4».
Ранее Корпус стражей исламской революции запустил волну ракет и беспилотников по целям в израильском городе Беэр-Шева.