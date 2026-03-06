Дмитриев спросил Мерца о возможных источниках нефти и газа для Германии

Tекст: Валерия Городецкая

Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

«У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

