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    Еще Бзежинский призывал практиковать принцип международной политики, натравливая на регионального лидера второго по значимости. И мы ссоримся между собой, сохраняя надежду на сотрудничество с Западом.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Нужна ли России сборная по футболу

    Возврат к опыту СССР видится единственно адекватным. В Европу нас скоро вернут (а в Азию РФС явно не хочет), и к этому возвращению нужно быть во всеоружии: с огромным количеством молодых профессиональных футболистов, которые сейчас бесцельно бегают по саратовским и хабаровским дворам.

    21 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    42 комментария
    27 ноября 2023, 10:29

    ФСБ по подозрению в госизмене задержала жительницу Самары

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Самаре предполагаемую пособницу украинских спецслужб, склонявшую российских военных к переходу на сторону ВСУ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Как сообщили в ЦОС, в Самаре была пресечена противоправная деятельность подозреваемой в пособничестве украинским спецслужбам. По версии следствия, она склоняла российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ, передает ТАСС. В качестве аргументов женщина использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие ВС России.

    Как сообщили в ФСБ, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

    Ранее ФСБ в Томске задержала хакера по обвинению в госизмене и помощи Украине.

    25 ноября 2023, 17:46
    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Военный эксперт Кнутов объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву

    Эксперт объяснил тактику России при запуске рекордного количества БПЛА по Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия использует наиболее дешевый, но эффективный способ противодействия противнику, запуская большое количество беспилотников. Эта тактика позволяет одномоментно выполнять сразу две задачи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о рекордном количестве выпущенных по Киеву БПЛА.

    «Применение беспилотников – наиболее дешевый, но в то же время крайне эффективный способ противодействия противнику. Судя по всему, Украине пришлось иметь дело с настоящим роем дронов, с которым не каждая система ПВО может справиться», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Так как наше военное ведомство пока не подтверждало удары, мы можем предположить, что атака была направлена на повреждение объектов энергоинфраструктуры. Также нельзя исключать поражения складов. Если подтвердится история с энергоснабжением, это будет означать, что Россия решила повторить тактику прошлого года», – рассуждает эксперт.

    «Так или иначе, применение большого количества беспилотников одномоментно необходимо для решения сразу двух задач. Во-первых, мы таким образом можем прощупать уязвимые места в системе ПВО противника. А во-вторых, попутно поразить ряд важных целей», – заключил аналитик.

    В ночь на 25 ноября ВС России выпустили по украинской столице рекордное количество беспилотников, заявили украинские воздушные силы. Позже стало известно, что магистральные воздушные ЛЭП и линии распределения облэнерго в центральном районе Украины получили повреждения. Начат ремонт линий электропередач, на период работ возможны ограничения энергоснабжения в Киеве и в Киевской области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, которые раздавались с 5.00. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» писали, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой». Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo указывал, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Коментарии (28)
    25 ноября 2023, 18:51
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    Эксперты отреагировали на рассказ митрополита Тихона о предсказаниях украинских старцев
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Главы Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон рассказал о пророчествах украинских старцев, предсказавших начало спецоперации.

    «Был такой старец Лаврентий Черниговский, скончался он в 1955 году. Так вот он писал и говорил о некоем страшном конфликте, в который будут втянуты братья – русский и украинский народы», – рассказал священнослужитель в ходе видеомоста, состоявшегося в пресс-центре РИА «Новости».

    По словам митрополита Тихона, старец также предсказывал гонения на церковь и предостерегал паству от перехода к раскольникам. Он также рассказал о донбасском старце Зосиме, который пророчил войну между Россией и Украиной.

    «Человеку легче, когда он во что-то верит. Даже если эти пророчества помогут хоть десятку людей, то это уже благо. Главное, чтобы они успели забыть пророчества, если те по каким-то причинам не сбудутся», – отреагировала на слова митрополита общественный деятель Татьяна Щербакова на страницах Publico.

    «Я сама человек верующий, но не слишком воцерковленный. Считаю, что если ничего не делать, то ничего и не случится. Я на своем месте просто делаю свое дело так, чтобы приблизить нашу победу. Думаю, что так же ведут себя и другие граждане нашей страны. Но у меня, как и у многих, есть ощущение, что весна 2024 года будет не такой, как предыдущие», – добавила она.

    Философ Виктор Аксючиц в свою очередь указывает, что история знает немало случаев, когда старцы черпали свои видения из духовной реальности. Он также вспоминает известных писателей. «Творческая гениальность Пушкина и Достоевского позволяла предвидеть грядущее», – пишет он.

    «И это также говорит о том, что существуют различные духовные практики, позволяющие выходить за пределы мира сего к духовным основаниям нашего мирского. В данном случае владыка Тихон описывает именно это этот факт, который, надо сказать, совпадает и с моими озарениями», – замечает Аксючиц.

    По мнению историка Аркадия Минакова, «без веры в победу, без веры народа в пророчества старцев, победа не может быть одержана». «с духовной точки зрения подобные выступления и пророчества важны. В жизни народов и даже в жизни всего человечества пророчества играют важнейшую роль. Причем вне зависимости от рационалистической, логической точки зрения», – написал он на страницах Publico.

    Коментарии (10)
    25 ноября 2023, 23:24
    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке

    Военкор Котенок сообщил о полном освобождении российскими войсками промзоны в Авдеевке от ВСУ

    Военкоры сообщили об освобождении промзоны в Авдеевке
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевская промзона полностью освобождена от вооруженных сил Украины, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Военкор сообщил в Telegram, что «вражеские ресурсы подтверждают» данную информацию. «Промзона – важная часть всего Авдеевского укрепрайона, который заявлялся бандеровской пропагандой как неприступный», – заявил Котенок.

    «Военкоры Русской весны» также пишут, что «ВСУ выбиты с промзоны» и та «перешла под фактический контроль армии России». Отмечается, что промзона с 2014 года «была оккупирована ВСУ и превращена в укрепрайон».

    Об освобождении промзоны сообщают и другие Telegram-каналы, например, «Рыбарь» и «НгП раZVедка».

    Военкор Александр Сладков заявил в Telegram: «То что наши парни пробили Авдеевскую промку — это подвиг. Я думаю, уверен, что это был участок самой крепкой обороны ВСУ на всей линии фронта».

    В октябре российские военные сумели взять важнейший террикон под Авдеевкой. Эксперты тогда указывали, что потеря похожей высоты ухудшила положение украинских подразделений в промзоне Мариуполя.

    Коментарии (22)
    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (6)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

    Коментарии (54)
    26 ноября 2023, 03:58
    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении

    Военный эксперт Рожин сообщил о появлении у вооруженных сил Украины танка Abrams на Купянском направлении

    Военкоры сообщили о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщается, что на Купянском направлении вооруженные силы Украины начали использовать американский танк Abrams, рассказал военкор и военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин в Telegram опубликовал фото танка и сообщил, что Abrams «высунулся из леса». «Как утверждают, на Купянском направлении», – рассказал он, добавив, что «охота началась».

    Аналогичную информацию публикуют украниские Telegram-каналы, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли изменили ситуацию на поле боя. Американские СМИ заявляли, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы. Российские танкисты рассказали, что после сообщений о поставках ВСУ Abrams начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО.

    Коментарии (17)
    25 ноября 2023, 06:52
    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров

    Минобороны России показало уничтожение украинских безэкипажных катеров авиацией Черноморского флота

    Опубликовано видео уничтожения украинских безэкипажных катеров
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России опубликовало видеозапись того, как самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и уничтожают украинские безэкипажные катера.

    Как сообщает Черноморский флот, Су-30СМ и Су-24М должны находить безэкипажные катера и скоростные десантные лодки ВСУ и уничтожать их с помощью авиационных пушек и бомб. Также Су-30СМ эффективны в борьбе с украинскими БПЛА – летчики уничтожили уже несколько десятков беспилотников над Черным морем, передает РИА «Новости».

    В среду сообщалось, что в западной части акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены четыре безэкипажных катера ВМС Украины.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 07:35
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве и Кропивницком

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Кропивницком (Кировограде) прозвучали серии взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что «в Киеве слышны взрывы». Позднее поступили сообщения, что в городе снова произошла «серия громких взрывов», передает РИА «Новости».

    В некоторых районах Киева начались перебои со светом, передает «Регнум».

    Серия взрывов прогремела и в административном центре Кировоградской области, передает ТАСС.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что Украина находится «под мощнейшей массированной атакой».

    Telegram-канал Семена Пегова WarGonzo пишет, что «украинские СМИ и паблики сообщают об атаке дронов-камикадзе на Киев», причем «подобной массовой атаки не было с лета 2023 года».

    Напомним, в четверг сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины в результате взрыва поврежден объект инфраструктуры.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

    Коментарии (16)
    24 ноября 2023, 16:17
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    Российские силы поразили пункты размещения «Азова» и «Иностранного легиона»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные за прошедшую неделю нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками, поразив пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Иностранного легиона», сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что в период с 18 по 24 ноября ВС России также нанесли высокоточные удары по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего вооруженных сил Украины. Поражены все назначенные объекты.

    На Купянском направлении Западная группировка российских войск улучшила положение по переднему краю на отдельных участках и отразила 13 атак противника, сообщили в Минобороны. На данном направлении нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах н. п. Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянска Харьковской области. Украинская сторона потеряла более 305 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении отражено десять атак украинских штурмовых групп. Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

    На Донецком направлении отражены 22 атаки противника, украинские военные потеряли более 1680 человек убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении российские силы вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении подразделения ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. Их потери за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих.

    Авиацией, ракетными войсками в течение недели уничтожены РЛС ЗРК С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

    Морской авиацией Черноморского флота уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении Крыма. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожили 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 БПЛА.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9 тыс. 165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 тыс. 586 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 тыс. 166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 тыс. 572 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в МО РФ.

    Накануне сообщалось, что ВС России нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Новопрокоповка.

    Коментарии (7)
    25 ноября 2023, 14:35
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили два склада авиационных средств поражения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в субботу.

    Склады уничтожены на военном аэродроме Долгинцево и в районе Днепропетровска, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за этот период поразили живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 35 человек, гаубицу МСТА-Б и орудие «Гиацинт-Б».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила две атаки украинских штурмовиков. К востоку от Синьковки (Харьковская область) поражены силы 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла до 110 человек и гаубицы Д-20 и Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку штурмовиоков 5-й бригады нацгвардии Украины у Григоровки в ДНР. Поражены живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ у Петровского в ЛНР. Украинские военные потеряли до 55 человек за сутки.

    На Донецком направлении «Южная» группировка поразила скопления военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 290 человек, гаубицы Д-20 и Д-30, станцию РЭБ «Буковель-AD».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку украинских штурмовиков у Приютного (Запорожская область) и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Никольского в ДНР.

    На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 150 человек, две бронемашины, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении отражены две атаки украинских штурмовиков 117-й механизированной бригады к северу от Новопрокоповки (Запорожская область). ВСУ потеряли свыше 40 человек, два танка, две бронемашины и пушку М-46.

    У Вольнянска (Запорожская область) Павловки (Днепропетровская область) поражены две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    У Серебрянки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады теробороны.

    Коментарии (0)
    25 ноября 2023, 00:23
    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины

    Арахамия заявил о необходимости проводить любые договоренности по украинскому конфликту через референдум

    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция, заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, добавив, что, по его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Арахамия усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут», передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    «Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <...> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», – сказал он.

    По его словам, этот вопрос сразу же себя исчерпывает, как только речь заходит о конкретных вопросах, на которые ни у кого нет ответа: как будут голосовать или баллотироваться военные, или как проголосуют 6 млн граждан страны за границей и так далее.

    Напомним, Арахамия подтвердил, что конфликт на Украине мог закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, но «в Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать».

    Коментарии (13)
    26 ноября 2023, 04:29
    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках жителей страны сбежать в Словакию и Румынию

    Госпогранслужба Украины рассказала о попытках граждан сбежать из страны
    @ dpsu.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчины, которые хотели сбежать в Словакию, должны были назвать перевозчикам пароль – «картофель», сообщила госпогранслужба Украины.

    Как рассказало ведомство в соцсетях, контрольное слово требовалось назвать «при посадке в авто», на котором мужчин должны были доставить до границы со Словакией. Отмечается, что указания они получали «с разных номеров телефонов, соблюдая максимальные меры конспирации».

    Однако украинские пограничники смогли поймать «проводника и пятерых мужчин» в 200 м от границы. Отмечается, что услуга по бегству с Украины стоила 5 тыс. – 8 тыс. долларов. «Проводника» мужчины нашли через соцсети. «Все задержанные будут привлечены к ответственности», – говорится в собщении.

    Кроме того, как сообщает ведомство, «еще одни нелегальные «туроператоры» сгорели на границе» в Закарпатье, где трое «бизнесменов» за 2 тыс. долларов обещали провести мужчину в Румынию. Их машина была остановлена пограничниками.

    Напомним, западные СМИ со ссылкой на данные незаконных пересечений границ Украины с Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года сообщали, что примерно 20 тыс. призванных на военную службу в ходе мобилизации украинских мужчин сбежали с Украины. Еще 21 тыс. украинских мужчин также пытались покинуть страну, но были задержаны.

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    25 ноября 2023, 14:27
    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости

    Политолог Шеслер: Арахамия умалчивает, что от Украины в Стамбуле требовался не только нейтральный статус

    Шеслер: Украина отменит запрет на переговоры с Россией в случае необходимости
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украинские власти с легкостью переписывают конституцию под собственные нужды, и если Киеву придется садиться за стол переговоров, запрет на ведение диалога с Москвой будет снят. Другое дело, что провести честный референдум на подконтрольной Зеленскому территории просто невозможно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины.

    «Любая попытка провести какие-либо опросы или референдумы на территории, которая контролируется Зеленским, заведомо обречена на провал. Уровень репрессий и контроля над населением настолько велик, что ни о каком свободном волеизъявлении и речи быть не может», – говорит политолог Лариса Шеслер.

    «Но если такой референдум действительно захотят провести, он будет нацелен на подмену реальности. Это будет попыткой обмануть и западные страны, и Россию. Любопытно и то, что сейчас окончательно разрушено понятие коллективного Запада, поскольку американцы, немцы, французы и англичане на Украине преследуют совершенно разные цели. Единого курса, по сути, уже нет», – добавляет собеседница.

    «Что касается «слабости переговорной позиции», о которой говорит Арахамия, то я бы обратила внимание на сам факт допущения каких-то переговоров. С одной стороны, Украина запретила себе вести диалог с Россией. С другой, украинское законодательство является чем-то вроде сценариев шоу «Квартала 95», которые легко корректируются», – иронично акцентирует спикер.

    «То же самое касается конституции, где с 2019 года закреплен курс Украины на вступление в НАТО. Этот документ неоднократно менялся. Если потребуется отменить это положение – оно будет отменено и Рада проголосует как надо. Но комично другое: Запад делает вид, будто бы переговоры нужны России», – уточняет эксперт.

    «Я напомню, что Москва никогда не отказывалась от своих слов и до сих пор открыта для переговоров. Но они должны быть содержательными. А нам пытаются внушить, будто бы мы находимся в каком-то магазине, что это покупателю нужно купить кастрюли, а не продавцу их продать. Но это просто смешно!», – говорит политолог.

    «Россия пошла на эти переговоры в Стамбуле, чтобы минимизировать жертвы на поле боя. При этом мы были непреклонны в вопросах территориальной целостности России, защиты прав русских на Украине и ряде других вопросов. Нейтралитет Украины, котором говорит Арахамия, не был единственным критерием, но он предпочитает умалчивать об этом», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция. Он также усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    Арахамия заявил, что конфликт мог закончиться еще весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус. Однако политик добавил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал он.

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    24 ноября 2023, 20:00
    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры
    Кононенко раскритиковал «эпидемию доносов» в сфере культуры
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны, если они не совершили уголовных деяний, сказал газете ВЗГЛЯД музыкальный обозреватель Максим Кононенко. Ранее сообщалось, что на Эдуарда Шарлота возбудили уголовные дела за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих.

    «Шарлот, Моргенштерн, Милохин и им подобные – это маленькие дети. Они подвержены моментальной эмоции и не умеют экстраполировать текущий общегосударственный момент на будущее. Это такой юношеский максимализм. Они уезжают, и вдруг оказывается, что они там никому не нужны. Так появляются люди, которые понимают, что одним сжиганием паспорта или красивыми наколками на жизнь не заработаешь», – пояснил Максим Кононенко, политолог, музыкальный обозреватель.

    «Честно говоря, я бы с ними ничего не делал, если они не совершают уголовных деяний. Пусть их судьба будет уроком остальным. Осуждения людей за то, что они наговорили лишнего, уехали, а потом вернулись – напрасны. Сюда же можно отнести и эпидемию доносов, которой подвержены, на мой взгляд, такие же несостоятельные люди, как и те, кого они осуждают. Кстати, все это описано во множестве произведений русской классической литературы первой половины прошлого века», – напомнил собеседник.

    «О том, кто такой «певец» Шарлот, большинство россиян узнали только после его скандальной выходки. Я слышал одну его песню, вернее, видел клип, и моей реакцией был вопрос: это парень или девушка? Я не знаю, чем он знаменит. Это же касается Моргенштерна. Пусть они ездят куда хотят. И отправлять их в армию на перевоспитание тоже не нужно, потому что их там просто убьют. Но их можно отправить на заводы, пусть делают снаряды для передовой», – добавил эксперт.

    «Аудитории таких «музыкантов» – это в большинстве своем 15-летние девушки. Через три-четыре года эти девочки будут заняты совершенно иными делами. И появятся другие люди, которые будут интересны уже другим 15-летним девочкам, которые к этому моменту подрастут. Этот процесс бесконечен. И никто не вспомнит нынешних Шарлота, Моргенштерна, Милохина. Поэтому никакой солидаризации аудитории с данными персонажами тут нет, как нет и самого предмета вообще, на который государству стоило бы обращать внимание. Я, кстати, отчасти тоже работаю в этом жанре: утром написал, вечером – в корзину. Я к этому отношусь спокойно. И всех призываю к тому же», – резюмировал Кононенко.

    Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что на Эдуарда Шарлота – певца и блогера из Самары – СК по Самарской области возбудил три уголовных дела: два из них по ч. 4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», еще одно – по статье 148 УК РФ «Оскорбление чувств верующих».

    Шарлот наиболее известен из-за эпатажного поведения. Ранее он разместил видео, на котором сжигает паспорт, и заявил, что больше не считает себя гражданином России. Однако затем попросил в интернете деньги на обратный билет. Ночью 22 ноября Шарлот вернулся в Россию из Армении и был задержан в аэропорту Петербурга. В среду суд арестовал его на 13 суток за хулиганство.

    Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не следит за злоключениями Шарлота. «Я даже не знаю, кто это», – сказал представитель Кремля.

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