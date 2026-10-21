Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Ударные беспилотники уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Ударные дроны разгромили укрытия и опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных беспилотников российской группировки войск «Восток» выявили и ликвидировали живую силу, а также скрытые опорные пункты украинской армии на территории Запорожской области.
Разведывательные дроны обнаружили перемещение нескольких групп противника вдоль лесополос. Военные не стали наносить удар сразу, а проследили за маршрутами отхода боевиков к замаскированным позициям в глубине леса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
Выявленные опорные пункты использовались для отдыха и восстановления украинских солдат. После установления всех целей в дело вступили операторы ударных беспилотников.
Часть личного состава удалось ликвидировать FPV-дронами непосредственно во время перемещения между укрытиями. Затем атакам подверглись вскрытые блиндажи и огневые точки. Попытки отступления также пресекались с воздуха, что лишило противника возможности рассредоточиться и сохранить боеспособность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник группировка «Восток» уничтожила 19 дронов и 32 пункта управления БПЛА ВСУ. До этого танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. Кроме того, артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.