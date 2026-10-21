Ударные дроны разгромили укрытия и опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Разведывательные дроны обнаружили перемещение нескольких групп противника вдоль лесополос. Военные не стали наносить удар сразу, а проследили за маршрутами отхода боевиков к замаскированным позициям в глубине леса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Выявленные опорные пункты использовались для отдыха и восстановления украинских солдат. После установления всех целей в дело вступили операторы ударных беспилотников.

Часть личного состава удалось ликвидировать FPV-дронами непосредственно во время перемещения между укрытиями. Затем атакам подверглись вскрытые блиндажи и огневые точки. Попытки отступления также пресекались с воздуха, что лишило противника возможности рассредоточиться и сохранить боеспособность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник группировка «Восток» уничтожила 19 дронов и 32 пункта управления БПЛА ВСУ. До этого танкисты ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области. Кроме того, артиллеристы уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области.