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Военные врачи применили передовую методику анестезии в зоне спецоперации
Медики в зоне СВО начали проводить операции под проводниковой анестезией
Врачи 24-го отдельного медицинского батальона начали использовать в зоне спецоперации передовую методику проводниковой анестезией под ультразвуковым контролем.
Специалисты 70-й мотострелковой дивизии применяют метод, позволяющий точечно обезболивать раненых без использования общего наркоза. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командира батальона «Южной» группировки войск с позывным Моздок, передает РИА «Новости».
«Мы удивляем проводниковой анестезией. На сегодня этот вид анестезии передовой, и далеко не все специалисты им владеют, а наши врачи – владеют», – заявил он. По словам командира, бойцы переносят такое вмешательство гораздо легче, так как общий наркоз надолго выводит человека из строя.
Анестезиолог-реаниматолог с позывным Лотос добавила, что процесс проходит под ультразвуковым контролем для исключения ошибок при уколах. Местный анестетик вводится прямо к нерву, снимая чувствительность конкретной области. Это дает возможность оперировать пациентов, находящихся в сознании и на самостоятельном дыхании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врачам подвижной медицинской группы удалось спасти российского военнослужащего со сквозным ранением сердца.
Также общественный деятель Максим Григорьев сообщил о случаях проведения украинскими врачами операций российским военнопленным без обезболивающих средств.
Кроме того, сухая плазма стала ключевой технологией для помощи раненым в российских военных госпиталях.