Tекст: Дмитрий Зубарев

Моисеев направил поздравительные телеграммы в пункты постоянной дислокации подразделений и военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщает Минобороны.

«Морская пехота по праву является элитой Вооруженных сил России и Военно-морского флота», – заявил главком. Он отметил, что морпехи действуют решительно и профессионально на самых сложных направлениях СВО.

По словам Моисеева, десятки тысяч морских пехотинцев награждены государственными и ведомственными наградами, 45 человек удостоены звания Героя России.

Главком добавил, что Минобороны и Генштаб приняли решения по наращиванию боевых возможностей морской пехоты ВМФ. Сформировано командование морской пехоты, осуществляется переход на дивизионную систему с увеличением численности личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев назвал флот системообразующим элементом развития страны.

Также он заявил об участии морской пехоты на самых сложных направлениях СВО.

Кроме того, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул статус России как великой морской державы.