  • Новость часаТрамп заявил о прекращении атак Израиля на газовые объекты Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей
    Лукьянов: Трамп растерян
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»
    QatarEnergy сообщила о ракетных ударах по заводам СПГ
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке
    Европа присоединилась к позиции Испании по Ирану
    Цена барреля нефти Brent превысила 113 долларов
    Стратегия генсека НАТО оказалась под ударом из-за войны в Иране
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    5 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    18 комментариев
    19 марта 2026, 10:17 • Новости дня

    Bloomberg: США в шаге от создания гиперзвукового оружия

    @ Public domain

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные намерены в ближайшее время поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет, сообщают американские новостные агентства.

    Вооруженные силы США находятся в шаге от получения первого гиперзвукового комплекса, сказал представитель американских сухопутных генерал-лейтенант Фрэнк Лозано Bloomberg.

    «Мы очень близки к тому, чтобы полностью оснастить первую батарею всеми своими возможностями, и я не хочу портить сюрприз, но мы в нескольких неделях от этого», – сказал Лозано.

    Военные сотрудничают с корпорацией Lockheed Martin для наращивания производства боеприпасов, сборка которых частично осуществляется вручную из-за высокой сложности. Ранее испытательное управление Пентагона предупредило о недостатке данных для оценки эффективности системы Dark Eagle, однако армия не обязана следовать этим рекомендациям.

    С 2018 года Вашингтон потратил на данные разработки более 12 млрд долларов, но по-прежнему отстает от Москвы и Пекина. Российские войска уже применяли гиперзвуковые ракеты в ходе спецоперации на Украине.

    В 2025 году армия США планировала проведение очередных испытаний дальнобойного гиперзвукового оружия. Издание Defense News сообщало о переносе сроков поставки этих систем на конец 2025 года из-за технических проблем.

    18 марта 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал историческим выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим и решительным.

    Он поздравил граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией, подчеркнув важность этого события для всего государства, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего хотел бы поздравить вас и всех граждан страны с Днем воссоединения Крыма с Россией. За этот решительный и исторический без всякого преувеличения выбор быть со своей родиной, который сделали крымчане и севастопольцы в 2014 году, за выбор, который делают и сегодня жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», – заявил Путин.

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин намерен провести совещание по развитию Крыма в годовщину воссоединения региона с Россией.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

    Комментарии (12)
    18 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    @ Fareed Khan/AP/TASS

    Танкеры с российской нефтью начали менять маршруты прямо в ходе рейсов, перенаправляясь из Китая в Индию на фоне роста спроса со стороны Нью-Дели и смягчения санкций против нефти из России.

    Как пишет индийская газета Business Standard, судно Aqua Titan, загруженное нефтью марки Urals crude oil в одном из портов Балтийского моря в конце января, изначально направлялось в порт Ричжао. Однако в середине марта танкер развернулся в акватории Южно-Китайского моря и взял курс на Индию. Ожидается, что он прибудет в порт Нью-Мангалор 21 марта.

    Смена маршрута произошла вскоре после того, как США разрешили Индии временно нарастить закупки российской нефти. На этом фоне индийские нефтеперерабатывающие компании за неделю приобрели около 30 млн баррелей сырья, стремясь компенсировать снижение поставок с Ближнего Востока из-за конфликта вокруг Ирана.

    По данным аналитической компании Vortexa Ltd., как минимум семь танкеров с российской нефтью уже изменили пункт назначения с Китая на Индию в ходе рейса. В настоящее время интерес к российскому сырью проявляют все крупнейшие индийские переработчики.

    Дополнительным подтверждением тренда стало изменение маршрута танкера Zouzou N.. Судно, перевозившее нефть сорта CPC Blend, изначально следовало из порта Новороссийск (Port of Novorossiysk) в район Ричжао, однако в начале марта развернулось и теперь направляется в порт Сикка, куда должно прибыть 25 марта.

    Эксперты отмечают, что возвращение на рынок таких покупателей, как Индия, а также потенциальное возобновление закупок со стороны Японии и Южной Кореи, может привести к росту цен на российскую нефть и усилению конкуренции за поставки.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (31)
    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 20:05 • Новости дня
    Патрушев: Россия готовится организовать сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение спецсредств защиты из-за растущих угроз.

    Россия реализует комплекс мер для обеспечения безопасности судоходства, сообщил в интервью газете «Коммерсант» председатель Морской коллегии и помощник президента Николай Патрушев. По его словам, сохраняется высокий уровень террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, что требует разработки дополнительных мер.

    Патрушев заявил: «Предусматриваются меры по конвоированию торгового флота кораблями ВМФ». Он пояснил, что также рассматривается размещение на судах специальных средств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами через капитанов портов.

    Помощник президента подчеркнул, что в условиях кампании против российского судоходства политико-дипломатические и правовые инструменты не всегда эффективны. В случае появления новых угроз со стороны европейских государств, Россия готова выработать дополнительные меры реагирования.

    Патрушев отметил, что в реальном времени ведется мониторинг всех морских объектов, осуществляющих экономическую деятельность, для предотвращения внезапных атак на порты, корабли и суда. Усилен досмотр судов, прибывающих из-за рубежа, установлен порядок оперативного взаимодействия судовладельцев с портовыми администрациями, а также усилен контроль за судами, перевозящими грузы в интересах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил, что перед внутренним водным транспортом страны стоит задача повысить безопасность судов и гидросооружений от атак беспилотников.

    До этого Патрушев отмечал, что Запад вернулся к практике «дипломатии канонерок», используя море как плацдарм для агрессии. Он также подчеркнул наличие целенаправленных попыток морской блокады России.

    Комментарии (22)
    18 марта 2026, 23:33 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в мире комплекс по производству СПГ, возник пожар.

    Катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о значительном ущербе предприятию. Однако обошлось без жертв, передает РИА «Новости».

    По информации министерства обороны страны, силы ПВО Катара смогли сбить четыре баллистические ракеты, выпущенные с территории Ирана. Одна ракета упала на территории Рас-Лаффана.

    Работа комплекса приостановлена. До февраля 2026 года комплекс в Рас-Лаффан обеспечивал до 20% мировых поставок сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает ракетными атаками на военные объекты и нефтегазовую структуру в регионе.

    Комментарии (12)
    18 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    В России вырос спрос на услуги фальш-кремации умерших
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В стране отмечается увеличение числа обращений к фальш-кремации, когда прощание проводят в одном регионе, а кремация производится в другом.

    Владельца ГК Ritual.ru Олег Шелягов сообщил в интервью Коммерсантъ, что в России становится востребованнее услуга фальш-кремации. Этот формат предполагает, что церемония прощания проходит в траурном зале по месту жительства умершего, после чего тело перевозят для кремации в другой регион страны.

    По словам Шелягова, граждане иногда вынуждены выбирать такой способ из-за отсутствия крематориев в их регионе. Однако основным фактором становится желание снизить расходы, так как цены на кремацию в ближайшем крематории могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортировки.

    Шелягов отметил: «Цены на услуги ближайшего крематория могут быть выше, чем в соседнем субъекте, даже с учетом транспортных расходов». В целом, по словам эксперта, в Петербурге кремацию выбирают около 70% клиентов, а в Москве – более 50%.

    Такой способ захоронения становится популярнее в северных регионах, где зимой сложно копать землю, тогда как на юге страны кремация только начинает распространяться.

    Летом прошлого года в Приозерском районе Ленинградской области обнаружили двух закопанных заживо в землю человек, их погребли в ходе обряда. Полицейские потребовали незамедлительно выкопать людей, после чего убедились, что с ними все в порядке.

    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран в ответ на убийство Лариджани ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля
    @ IMAGO/Achille Abboud/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ответ на гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани иранские военные нанесли удар по стратегическим объектам в аэропорту Бен-Гурион с применением беспилотников, сообщила иранская армия.

    Иранская армия объявила о проведении операции возмездия за смерть Али Лариджани, направив ударные дроны на стратегические объекты противника, передает РИА «Новости».

    «С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата «Дена», мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионистской армии в аэропорту Бен-Гурион», – приводит текст заявления агентство Fars.

    Военные подчеркнули твердое намерение продолжать удары по целям, имеющим отношение к США и еврейскому государству. Секретарь Совбеза, курировавший ядерную программу, погиб во вторник вечером при налете истребителей на иранскую столицу.

    Армия обороны Израиля заявила о ликвидации иранского чиновника Али Лариджани при точечном ударе возле Тегерана.

    Офис секретаря иранского Совбеза подтвердил информацию о его гибели.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жесткий ответ на убийство иранского политического деятеля.

    Позднее Тегеран объявил о запуске новой волны ракетных ударов по Израилю в качестве мести.

    Комментарии (8)
    18 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Археолог Бутягин отреагировал на решение суда об экстрадиции на Украину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский археолог Александр Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    При выходе из зала суда под конвоем Бутягин кратко прокомментировал ситуацию журналистам, заявив: «Как и ожидалось», передает РИА «Новости».

    Близкие Бутягина через Telegram-канал сообщили, что считают экстрадицию прямой угрозой его жизни и здоровью, пишет ТАСС. По их мнению, процесс на Украине может быть проведен с нарушением стандартов справедливого суда, а вопрос о виновности будет решаться без проведения необходимых следственных действий.

    Защита убеждена, что из-за экстрадиции Бутягин рискует оказаться в украинском СИЗО, где его безопасность не гарантирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    До этого окружной суд Варшавы отклонил ходатайство защиты о замене судьи по делу об экстрадиции.

    Комментарии (18)
    18 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    В Россотрудничестве назвали «тварями» принявших решение об экстрадиции Бутягина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал «тварями» принявших решение в Польше об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Примаков в своем Telegram-канале резко отреагировал на решение суда в Польше об экстрадиции Бутягина на Украину. Он написал: «Вот твари же. Просто твари», подчеркнув, что ученого, не политика и не военного, намерены передать на Украину, где ему грозят «мучения и смерть». Примаков выразил сомнение, что на Украине возможен иной исход.

    В своем заявлении Примаков отметил, что сейчас диппредставительствам, компаниям и частным лицам из Польши в России должно быть «максимально плохо», вплоть до «невозможности» нормальной работы. Он подчеркнул, что подобные меры могут расцениваться как «захват заложников», но, по его мнению, выбора инструментов воздействия на польские власти остается мало.

    Глава Россотрудничества также добавил, что решение польских властей разрушает миф о существовании «правоконсервативного интернационала» и солидарности на основе традиционных ценностей, приводя в пример ситуацию с Польшей.

    Ранее Бутягин признался, что ожидал решения варшавского суда о своей экстрадиции на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину. Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, перед началом заседания заявил, что не ожидает от суда ничего хорошего.

    Суд в Польше оставил Бутягина под арестом до 1 июня.

    Комментарии (32)
    18 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Фицо потребовал снять Каллас с поста главы дипслужбы ЕС

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за смену главы европейской дипломатии, подчеркнув, что Евросоюзу нужны сильные лидеры для переговоров.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил: «Да, я за большие перемены в ЕС», подчеркнув нехватку сильных лидеров среди руководства общеевропейских органов. По мнению премьера, это мешает развитию Евросоюза.

    В своем выступлении в соцсетях Фицо отметил, что для успеха на мировой арене Евросоюз должен иметь лидера, способного вести переговоры. Он добавил, что Евросоюз, стремящийся играть роль посредника в мирных переговорах между Россией и Украиной, должен задуматься, с кем мировые лидеры будут общаться. По его словам, Каллас не подходит для такой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и усомнился в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Ранее премьер-министр Словакии усомнился в пользе Каи Каллас для ЕС, поскольку госсекретарь США Марко Рубио отказался встретиться с ней.

    Напомним, что сама Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить.


    Комментарии (3)
    19 марта 2026, 01:17 • Новости дня
    Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке

    КСИР: Иран атаковал связанные с США энергообъекты на Ближнем Востоке

    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран нанес удары по связанным с США энергетическим объектам на Ближнем Востоке в ответ на атаки по иранской инфраструктуре, заявил Корпус стражей исламской революции.

    КСИР сообщил, что Иран завершил 63-ю волну ответных ударов по противнику, она была направлена против объектов инфраструктуры энергетики в соседних странах, связанных с США, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что целью не было распространение конфликта на нефтяные объекты и нанесение ущерба экономикам дружественных и соседних стран. «Однако, поскольку противник напал на энергетическую инфраструктуру, мы вступили в новый этап войны», – приводит текст сообщения КСИР РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    КСИР пояснил, что атаковал «энергообъекты, связанные с США и американскими акционерами», поскольку Ирану «необходимо защищать инфраструктуру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, катарская энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила, что в результате ракетной атаки на промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, где расположен крупнейший в стране комплекс по производству СПГ, «причинен значительный ущерб». Катар объявил двух атташе Ирана персонами нон-грата.

    Ранее президент страны Масуд Пезешкиан предупреждал, что последствия ударов по энергоинфраструктуре Ирана могут иметь глобальный масштаб.

    Комментарии (3)
    18 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о худшем сценарии ядерного инцидента на АЭС «Бушер»

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Любая серьезная авария на «Бушере» приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива: это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики. В среду МАГАТЭ сообщило о разрушении одной из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране в результате попадания снаряда. Это произошло на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Глава «Росатома» справедливо назвал это первым задокументированным случаем удара по действующей АЭС на Ближнем Востоке. Да, Запорожская АЭС пережила гораздо больше прямых попаданий, но для ближневосточного региона ситуация с АЭС «Бушер» действительно беспрецедентна», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «И здесь мы выходим на ключевой геополитический момент. Любая серьезная авария на «Бушере» – а в случае применения, скажем, тяжелых трех- или пятитонных бомб, способных разрушить не только контейнмент (пассивная система безопасности ядерного реактора), но и прочный корпус реактора, – приведет к заражению обширных территорий и акватории Персидского залива», – предупредил собеседник.

    По его словам, это создаст прямые и катастрофические риски для систем опреснения воды в арабских странах Персидского залива. «Их собственная экологическая и водная безопасность окажется под ударом. Нельзя исключать, что именно этот фактор – угроза их национальным интересам – способен изменить отношение монархий Залива к конфликту: когда под ударом не абстрактная политика, а конкретные опреснительные установки, от которых зависит выживание», – подчеркнул спикер.

    Анпилогов уделил особое внимание конструктивным особенностям иранской АЭС. «Реактор ВВЭР-1000 на «Бушере» – это станция второго поколения, оснащенная внешней герметичной оболочкой – контейнментом. Это мощное железобетонное сооружение, спроектированное, чтобы выдерживать серьезные внешние воздействия, вплоть до падения легкомоторного самолета. Опыт Запорожской АЭС, по которой, к сожалению, неоднократно наносились удары, показывает: именно такая конструкция позволяет смотреть на случайные близкие попадания с определенной долей уверенности в том, что они не приведут к немедленной катастрофе», – пояснил эксперт.

    Однако ключевое слово здесь – «случайные», «потому что помимо хорошо защищенного реактора, у любой АЭС есть масса жизненно важных, но гораздо более уязвимых систем». «И главная из них – система охлаждения. Атомная станция – это прежде всего мощнейший тепловой источник, и тепловыделение не прекращается мгновенно после остановки цепной реакции. Из-за распада осколков деления и минорных актинидов в активной зоне реактор продолжает выделять тепло. Это процесс не часов и даже не дней – реактор «застывает» неделями и месяцами, и все это время его нужно принудительно охлаждать. Прекращение охлаждения – это прямой путь к фукусимскому сценарию: перегреву активной зоны, неконтролируемой пароциркониевой реакции и взрыву водорода», – добавил собеседник.

    По его словам, сейчас у иранских эксплуатантов есть несколько вариантов действий для снижения рисков, и каждый из них имеет свои последствия.

    «Первый, наименее изменяющий штатную работу – перевод реактора в так называемый «теплый» или «горячий» останов. Реактор продолжает работать, но на минимальном уровне мощности, достаточном исключительно для питания собственных систем охлаждения. Похожим образом сегодня работает один из блоков Запорожской АЭС. Но для «Бушера» это сложнее: там всего один энергоблок. Фактически его придется держать в таком режиме, не выдавая энергию в сеть. Для Ирана это уже ощутимые последствия – выпадение генерации из энергосистемы», – рассказал Анпилогов.

    Второй, более радикальный сценарий – «холодный» останов. «Реактор останавливается надолго, но охлаждение теперь зависит от внешних источников питания: либо от резервных дизель-генераторов, либо от внешней сети. Здесь мы возвращаемся к уроку Фукусимы: сначала землетрясение вывело из строя ЛЭП, а затем цунами уничтожило резервные дизели. Станция потеряла все источники питания. Для «Бушера», находящегося в зоне конфликта, такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов. Целенаправленные удары по трансформаторным подстанциям или по площадкам с дизель-генераторами рано или поздно приведут к тому, что эти системы перестанут выполнять свои функции», – рассказал собеседник.

    Поэтому, если удары по станции будут продолжаться, у Ирана, скорее всего, не останется иного выбора, кроме как останавливать «Бушер» и переводить его в режим длительного расхолаживания, чтобы добиться минимального тепловыделения и сделать реактор условно безопасным.

    Также нельзя забывать и о других уязвимых объектах на площадке АЭС. «Например, о бассейнах выдержки отработавшего ядерного топлива. Если будет потеряно охлаждение этих бассейнов, находящиеся там стержни начнут разогреваться, что также может привести к выбросу радиации», – пояснил Анпилогов.

    В среду гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что одна из построек на площадке АЭС «Бушер» была разрушена в результате попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    «Хотя никакого ущерба самому реактору нанесено не было, равно как и персоналу, любая атака на АЭС или рядом с ней нарушает семь неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта и недопустима», – сказал Гросси.

    Глава Росатома Алексей Лихачев назвал это первым задокументированным случаем удара по территории действующей АЭС на Ближнем Востоке. По его словам, атаки на действующие объекты ядерной энергетики представляют собой вопиющее нарушение фундаментальных основ глобальной безопасности.

    Руководитель компании добавил, что Москва жестко осуждает случившийся инцидент. Он призвал всех участников конфликта приложить максимальные усилия для снижения напряженности вокруг этой АЭС.

    В среду замминистра иностранных дел Георгий Борисенко принял посла в Израиля в Москве Одеда Йосефа. В ходе беседы российская сторона обратила внимание на то, что американо-израильские удары по промышленным объектам в Иране могут вызвать техногенную экологическую катастрофу и поэтому «должны быть прекращены» сообщили в российском ведомстве.

    Комментарии (0)
    18 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Президент Ирана подтвердил гибель министра разведки страны

    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки страны Исмаила Хатиба.

    Глава государства сообщил в соцсетях о смерти Хатиба, а также секретаря Совбеза Али Лариджани и министра обороны Азиза Насирзаде, передает РИА «Новости».

    «Трусливое убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь», – написал Пезешкиан.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    6 комментариев

    Ранее в Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана.

    До этого был убит секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Иран признал терактом убийство Лариджани.

    Кремль осудил убийства представителей руководства Ирана.

    Комментарии (18)
    18 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Роскомнадзор рассказал о нарушениях со стороны Telegram

    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мессенджер Telegram продолжает работать с нарушениями российского законодательства, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Роскомнадзор по-прежнему фиксирует несоблюдение российского законодательства со стороны администрации Telegram, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что нарушения сохраняются, несмотря на то, что администрация мессенджера блокирует отдельные запрещенные материалы.

    «Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», – заявили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи массово жаловались на сбои Telegram, а эксперты прогнозировали скорое полное прекращение работы мессенджера в России.

    Администрация Telegram ограничила доступ к большому числу сообществ, нарушающих правила платформы.

    Между тем долг Telegram в России превысил 14 млн рублей.

    Комментарии (25)
    18 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Матвиенко призвала к «показательной порке» за срыв проекта Минприроды в Кинешме

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила возмущение по поводу ситуации со строительством водоочистной станции в Кинешме и потребовала «показательной порки».

    Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес Министерства природных ресурсов из-за ситуации с водоочистной станцией в городе Кинешме, сообщает «Коммерсант».

    Объект так и не был введен в эксплуатацию, поскольку к нему не подвели канализационный коллектор из соседнего города Наволоки, а необходимые работы по модернизации системы водозабора также не были завершены.

    Глава Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что новые очистные стоят без дела, так как не подключены к системе водоотведения. «В результате стоят новые очистные сооружения, но система водоотведения Кинешмы не создана и труба Наволоки – Кинешма не доведена до них. Честно, смех и грех», – заявил Ковальчук.

    Матвиенко поинтересовалась, была ли установлена ответственность за сложившуюся ситуацию. Ковальчук пояснил, что за реализацию проекта отвечало Минприроды.

    Спикер Совфеда призвала тщательно разобраться в ситуации, найти виновных и провести «показательную порку», чтобы остальные чиновники сделали выводы и не повторяли подобных ошибок.

    «Кричащий пример. Для чего мы выделяем ден

    1. Матвиенко призвала к "показательной порке" за срыв проекта в Кинешме

    ьги, которые просто закапываются и не работают? Давайте посмотрим, кто в Минприроды занимается этой темой, как они выделяют деньги, как контролируют?» – сказала она.

    Спикер Совета Федерации подчеркнула важность водоочистных сооружений для региона, экологии и обеспечения жителей чистой водой. Ковальчук добавил, что финансирование на завершение строительства будет найдено либо в рамках существующей госпрограммы, либо нового нацпроекта «Экологическое благополучие», однако государство по-прежнему вынуждено тратить средства на содержание неработающего объекта.

    Напомним, еще в 2024 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости сократить загрязнение водных объектов.

    Также Путин поставил задачу вдвое сократить объем вредных выбросов в атмосферу.

    Комментарии (6)
    18 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Депутата Свинцова исключили из ЛПДР за порочащие репутацию партии действия
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президиум высшего совета ЛДПР исключил заместителя председателя комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова из партии, заявила заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.

    Основанием для исключения стали действия, которые, по мнению партии, порочат ее репутацию, а также многочисленные жалобы россиян и требования региональных отделений.

    «Решением президиума высшего совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Свинцов А. Н. исключен из Либерально-демократической партии России в связи с совершением им действий, порочащих репутацию ЛДПР, массовыми жалобами со стороны жителей России, а также требованиями со стороны всех партийных региональных отделений», – сообщила Кавшар в своем Telegram-канале.

    Накануне стало известно о возможном исключении депутата Свинцова из ЛДПР.

    Депутат Госдумы Андрей Свинцов известен серией резонансных законодательных инициатив. Подавляющее большинство из них не стали законами, но активно обсуждались в СМИ.

    Так, в октябре 2024 года он внес законопроект о запрете квадроберов. В конце того же года Свинцов предложил разрешать продажу алкоголя взрослым только по справке от нарколога. Среди других инициатив – запрет рекламы эзотерических услуг и тарологов, позже озвучивал идеи о запрете продажи алкоголя по воскресеньям.

    Комментарии (14)
    Главное
    Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США
    NYT: Война с Ираном обострила бюджетные риски для Европы и Азии
    TWZ: США вывели из зоны конфликта с Ираном противоминные корабли
    Цены на газ в Европе превысили 850 долларов
    Отец археолога Бутягина назвал арест сына в Польше «сознательной подставой»
    Стало известно о резком росте числа запретов россиянам на выезд за рубеж
    На Марсе впервые обнаружили рубины и сапфиры

    Китай и Индия доказали опасность европейских «зеленых» идей

    Из-за физического дефицита газа азиатские страны стали активней использовать угольные электростанции. Европа тоже переходит на грязный уголь, но по другой причине – чтобы сэкономить. Получается это плохо – слишком много ЕС закрыл угольных станций. Зато в Азии выиграли те страны, которые не поддались на европейскую экологическую повестку и сохранили свои угольные мощности. Подробности

    Перейти в раздел

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Перейти в раздел

    Демарш в команде Трампа потряс основы отношений США и Израиля

    Глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против нападения на Иран. Ранее этот человек советовал принять условия России насчет Донбасса, так что его уход – важная потеря для «партии мира» в Белом доме. И в то же время – это невиданный удар по Израилю, который осложнит еврейскому государству жизнь. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации