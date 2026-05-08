Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ в направлении Москвы

В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат

В Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат, павших в 1945 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Останки 80 красноармейцев, погибших в последние дни войны в 1945 году, были торжественно захоронены на советском кладбище в районе Крампниц в Потсдаме. В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители белорусской дипмиссии, Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, Русской православной церкви, российские соотечественники и местные жители, передает корреспондент ТАСС.

Сергей Нечаев отметил, что «мероприятие имеет давнюю традицию», когда останки советских солдат, найденные волонтерами, перезахоранивают на специально отведенных немецких кладбищах. Посол подчеркнул тесное сотрудничество с германским Народным союзом, местными властями и посольствами других стран СНГ, а также напомнил, что на кладбище покоятся представители всех народов Советского Союза.

«Мы не делим Победу на национальные квартиры, здесь все вместе побеждали, здесь все вместе и лежат», – подчеркнул российский дипломат.

Он также обратил внимание, что Германия соблюдает свои обязательства по уходу за воинскими захоронениями, в отличие от некоторых других стран, где советские мемориалы подвергаются разрушению. Посол поблагодарил немецкое общество за сохранение памяти и выступил против фальсификации истории, подчеркнув, что у России в Германии «немало друзей, которые сохраняют объективную культуру исторической памяти».

Руководитель отделения Народного союза в Бранденбурге Оливер Брайтхаупт напомнил, что Советский Союз и его граждане понесли «самую высокую, непостижимую цену» за разгром агрессора, и отметил, что высшим приоритетом было и остается отдать должное павшим. В завершение своей речи он произнес по-русски: «Мы за мир».

Останки были обнаружены при строительстве нового жилого квартала на территории бывших казарм. Специалистам удалось установить, что это были красноармейцы 175-й и 78-й стрелковых дивизий, участвовавшие в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Первые 360 советских солдат были похоронены на кладбище в Крампнице еще в октябре 1945 года, позднее территорию мемориала расширяли.

Ранее посольство РФ заявило о более чем 30 случаях осквернения советских захоронений в Германии с 2022 года. До этого российская дипмиссия в Германии направила ноту протеста МИД ФРГ из-за новых актов вандализма в Потсдаме, Нойбранденбурге и Зюре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, германская сторона в целом выполняет обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ, а их более четырех тысяч, находятся в надлежащем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, говорил посол Нечаев.