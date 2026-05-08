На Камчатке спасатели вылетели на помощь застрявшей в глуши семье с ребенком

В «Единой России» считают чрезмерным регулирование устоявшихся бытовых практик

Tекст: Валерия Городецкая

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что подобные предложения часто воспринимаются как попытка вмешаться в привычный уклад жизни граждан. «Зачастую такие идеи депутатов воспринимаются как откровенная глупость и попытка мешать жить так, как люди привыкли», – приводит его слова сайт «Единой России». Якушев добавил, что регулирование оправдано лишь в случае угрозы жизни и здоровью, а избыточные запреты, новые ГОСТы и расширение административного контроля вызывают у людей лишь раздражение.

В партии считают неправильным предлагать ограничения без предварительных консультаций с гражданами. «Лишние запреты, десятки новых ГОСТов и расширение административного регулирования не способствуют улучшению жизни, порой вызывая лишь раздражение. В «Единой России» считают неправильным предлагать какие-то ограничения и изменения без консультаций с теми, кого они касаются», – заключил Якушев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила ввести обязательную сертификацию для фотографов и условий проведения фотосессий новорожденных, передает РИА «Новости». Она считает, что существующий ГОСТ, регламентирующий такие услуги, носит рекомендательный характер и не обеспечивает должного контроля. Буцкая подчеркнула, что позы малышей должны быть естественными, используемые предметы – индивидуальными или с одноразовым слоем, а свет не должен нарушать санитарные нормы.

Буцкая объяснила, что первый стандарт на фотосессии для новорожденных был принят около 10 лет назад по ее инициативе. Причиной стали случаи, когда малышей фотографировали в опасных условиях. По ее словам, хотя младенцы пластичны, допустимые пределы не должны нарушаться.