На Камчатке спасатели вылетели на помощь застрявшей в глуши семье с ребенком
Из-за весеннего половодья и размытых дорог семья с трехлетним малышом оказалась в ловушке на территории отдаленного охотничьего угодья в Камчатском крае.
Родственница пострадавших обратилась к спасателям с просьбой вызволить людей из домика на реке Левая Россошина, пишет «Комсомольская правда».
От ближайшего села Эссо их отделяют 200 километров непроходимой местности. Самостоятельно выбраться оттуда невозможно из-за вскрывшихся рек и сильной распутицы.
Наземный транспорт не способен преодолеть затопленные участки, поэтому за людьми отправили вертолет Ми-8. Специалисты ведомства подготовили специальное оборудование для работы в сложных метеорологических условиях.
«Если вертолет не найдет места для посадки поблизости от охотничьего домика, спасатели МЧС России готовы к десантированию и эвакуации граждан с помощью лебедочной грузовой системы», – рассказали в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярском крае спасатели эвакуировали двух отрезанных паводком девочек.