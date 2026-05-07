Захарова заявила о рисках для французских оружейников на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Оружейники из Франции напрасно рассчитывают на успешное партнерство с украинской стороной, передает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на публикации европейских медиа, где предприниматели выражают опасения из-за возможной конкуренции со стороны дешевого вооружения.

По словам дипломата, местные чиновники просто присвоят себе всю помощь и вытеснят иностранцев из совместных проектов. «Это романтический взгляд французских бизнесменов на то, что творится на Украине. Никакими конкурентами они им не станут - они просто заберут все, что можно: деньги, технологии и т.д.», – подчеркнула представитель ведомства.

Захарова добавила, что после кражи технологий украинцы начнут самостоятельно управлять всеми процессами и распространять полученное в дар оружие. Дипломат отметила тотальный характер местной коррупции, приобретающей фантасмагорические масштабы на протяжении последних десятилетий.

Представитель министерства напомнила о громких уголовных делах с участием высокопоставленных деятелей. Она резюмировала, что единственной гарантией для иностранных инвесторов со стороны Киева может быть лишь стопроцентное хищение очередной партии помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре масштабного коррупционного скандала из-за бизнесмена Тимура Миндича. Украинские средства массовой информации опубликовали аудиозаписи переговоров этого предпринимателя с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции немедленно прекратить финансовую помощь Киеву на фоне этих событий.