Французский политик призвал прекратить помощь Киеву из-за коррупции
Филиппо: Франция должна остановить финансирование Украины из-за коррупции
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости прекращения оказания финансовой помощи Украине, поскольку выделяемые Киеву средства, по его мнению, подпитывают коррупцию.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал власти Франции немедленно прекратить помощь Украине, так как выделяемые Киеву деньги стимулируют коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.
«Пока у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, вот куда уходят деньги, выделяемые нами Киеву», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), прикрепив к посту ссылку на статью о коррупционном скандале на Украине. Филиппо уверен, что финансовую поддержку Украине следует прекратить. «Больше ни единого евро Украине. Хватит», – подчеркнул он.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что коррупционная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявил, что Миндич оказывал влияние на экс-министра обороны Рустема Умерова.
НАБУ и САП сообщили о расследовании дела о коррупционной схеме в энергетике. Прошли обыски в компании «Энергоатом», у экс-министра энергетики Германа Галущенко и у Миндича. В квартире последнего были найдены записи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы.
В ведомстве заявили, что к деятельности группы причастны четверо действующих и бывших министров. 11 ноября НАБУ предъявило обвинение в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову. 12 ноября кабмин сообщил об отстранении Галущенко от исполнения обязанностей главы Минюста.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магомедрасулов принимал участие в операции по выявлению коррупционной схемы, связанной с бизнесменом Миндичем.
Коррупционный скандал вокруг окружения Владимира Зеленского привлек внимание не только Москвы, но и ключевых союзников Киева, отметили в Кремле.
Имена всех семерых обвиняемых появились в украинских СМИ.