Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола
Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.
Салат «Подкова на удачу»
Праздничный, символичный. Идеальный центральный салат на Новый год Лошади. Салат в форме подковы – съедобный талисман на удачу. Сочетает нежное куриное филе, свежие овощи и легкую сметанную заправку.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 300 г
- Картофель – 3-4 шт.
- Огурцы свежие – 2 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Сметана – 150 г
- Горчица дижонская – 1 ст. л.
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Зелень и зерна граната – для украшения.
Рецепт:
- Куриное филе и картофель отварить до готовности, остудить.
- Мясо нарезать кубиками, картофель и огурцы натереть на крупной терке, перец нарезать соломкой.
- Для заправки смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец.
- На блюде выложить форму подковы. Послойно распределить ингредиенты: картофель, курица, огурцы, перец. Каждый слой слегка промазать заправкой.
- Украсить зеленью и зернами граната, дать пропитаться один-два часа в холодильнике.
Салат «Новогодняя подкова с мясом»
Сытный, мясной. Для тех, кто любит основательные традиционные блюда. Плотный слоеный салат с говядиной, солеными огурцами и грибами. Заправлен майонезом и оформлен в виде подковы.
Ингредиенты:
- Говядина – 400 г
- Картофель – 3-4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Огурцы соленые – 3-4 шт.
- Грибы маринованные – 200 г
- Яйца – 3-4 шт.
- Майонез – для слоев
- Соль, перец – по вкусу.
Рецепт:
- Говядину, картофель, морковь и яйца отварить до готовности, остудить.
- Все ингредиенты (кроме грибов) нарезать мелкими кубиками. Грибы нарезать пластинками.
- На блюде сформировать подкову. Выкладывать слои в последовательности: картофель, мясо, морковь, грибы, огурцы, яйца. Каждый слой промазывать майонезом, слегка солить.
- Верх украсить тертым яичным белком и желтком отдельно или тонкими слайсами огурца. Дать настояться три-четыре часа.
Легкий ПП-салат
Низкокалорийный, витаминный. Освежающее дополнение к праздничному столу. Хрустящий салат из свежих овощей и авокадо с медово-лимонной заправкой. Без майонеза и глютена.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – ½ кочана
- Морковь – 1 шт.
- Перец сладкий – 1 шт.
- Авокадо – 1 шт.
- Орехи кедровые – 50 г
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Мед – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу.
Рецепт:
- Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на терке для корейской моркови, перец нарезать соломкой.
- Авокадо очистить и нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
- Для заправки смешать оливковое масло, оставшийся лимонный сок, мед, соль и перец.
- Соединить все овощи и авокадо в миске, полить заправкой и аккуратно перемешать.
- Подавать сразу, посыпав кедровыми орехами.
Классический новогодний салат (оливье)
Традиционный, универсальный. Салат для всех поколений. Ностальгический вкус детства. Привычное сочетание отварных овощей, колбасы, яиц и майонеза.
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Огурцы маринованные – 4 шт.
- Колбаса докторская или ветчина – 300 г
- Горошек зеленый консервированный – 1 банка
- Майонез – 150-200 г
- Соль – по вкусу
- Укроп – для подачи.
Рецепт:
- Картофель и морковь отварить в мундире, яйца вкрутую. Остудить, очистить.
- Все ингредиенты (колбасу, овощи, яйца, огурцы) нарезать аккуратными кубиками одинакового размера.
- Смешать в миске, добавить зеленый горошек (без жидкости).
- Заправить майонезом, посолить по вкусу и аккуратно перемешать.
- Перед подачей украсить веточками укропа.
Салат «5 минут и готово»
Быстрый, на скорую руку. Спасает, когда нет времени. Сочетание копченой курицы, ананасов, сыра и сухариков. Готовится моментально.
Ингредиенты:
- Курица копченая – 300 г
- Ананасы консервированные – 1 банка
- Сыр твердый – 200 г
- Сухарики ржаные – 100 г
- Йогурт натуральный – 150 г.
Рецепт:
- Копченую курицу нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке.
- Ананасы откинуть на дуршлаг, чтобы стек сироп, нарезать кубиками.
- Соединить курицу, сыр и ананасы в миске.
- Заправить натуральным йогуртом, перемешать.
- Сухарики добавить непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.
Легкий салат с форелью и свеклой без майонеза
Легкий, современный. Изысканная альтернатива классике. Композиция из слабосоленой форели, свеклы, сыра Фета и рукколы с бальзамической заправкой.
Ингредиенты:
- Филе форели слабосоленой – 200 г
- Свекла отварная – 2-3 шт.
- Сыр Фета – 150 г
- Руккола – 1 пучок
- Орехи грецкие – 50 г
- Масло оливковое – 3 ст. л.
- Уксус бальзамический – 1 ст. л.
- Горчица дижонская – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу.
Рецепт:
- Форель нарезать небольшими кусочками. Свеклу натереть на крупной терке. Сыр раскрошить вилкой.
- На тарелку выложить подушку из рукколы.
- Сверху распределить свеклу, затем кусочки рыбы и сыра.
- Для заправки взбить венчиком оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу, соль и перец.
- Полить салат заправкой и посыпать дроблеными грецкими орехами.
Яркий салат с треской и свеклой для эффектной подачи
Визуальный акцент, слоеный. Салат-украшение для праздничного стола. Контрастный слоеный салат с печенью трески и свеклой в прозрачном салатнике.
Ингредиенты:
- Свекла отварная – 3 шт.
- Печень трески консервированная – 1 банка
- Яйца – 4 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез – 150 г
- Грецкие орехи, гранат, зелень – для украшения.
Рецепт:
- Свеклу и яйца отварить, остудить, очистить. Натереть на отдельные терки (свеклу, белки, желтки). Сыр натереть.
- Печень трески размять вилкой, смешать с частью майонеза. Чеснок пропустить через пресс.
- В прозрачный салатник выкладывать слои, слегка утрамбовывая: свекла, смесь печени трески, сыр с чесноком, яичные белки, оставшийся майонез, яичные желтки.
- Украсить зернами граната, орехами и зеленью. Дать хорошо пропитаться в холодильнике (4-6 часов).
Эта подборка из семи салатов позволяет создать сбалансированное меню на Новый год 2026. Вы можете комбинировать сытные и легкие варианты, чтобы угодить всем гостям и встретить год Лошади с вкусным и символичным столом