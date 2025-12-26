Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

Салат «Подкова на удачу»

Праздничный, символичный. Идеальный центральный салат на Новый год Лошади. Салат в форме подковы – съедобный талисман на удачу. Сочетает нежное куриное филе, свежие овощи и легкую сметанную заправку.

Ингредиенты:

Куриное филе – 300 г

Картофель – 3-4 шт.

Огурцы свежие – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Сметана – 150 г

Горчица дижонская – 1 ст. л.

Сок лимона – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Зелень и зерна граната – для украшения.

Рецепт:

Куриное филе и картофель отварить до готовности, остудить. Мясо нарезать кубиками, картофель и огурцы натереть на крупной терке, перец нарезать соломкой. Для заправки смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец. На блюде выложить форму подковы. Послойно распределить ингредиенты: картофель, курица, огурцы, перец. Каждый слой слегка промазать заправкой. Украсить зеленью и зернами граната, дать пропитаться один-два часа в холодильнике.

Салат «Новогодняя подкова с мясом»

Сытный, мясной. Для тех, кто любит основательные традиционные блюда. Плотный слоеный салат с говядиной, солеными огурцами и грибами. Заправлен майонезом и оформлен в виде подковы.

Ингредиенты:

Говядина – 400 г

Картофель – 3-4 шт.

Морковь – 2 шт.

Огурцы соленые – 3-4 шт.

Грибы маринованные – 200 г

Яйца – 3-4 шт.

Майонез – для слоев

Соль, перец – по вкусу.

Рецепт:

Говядину, картофель, морковь и яйца отварить до готовности, остудить. Все ингредиенты (кроме грибов) нарезать мелкими кубиками. Грибы нарезать пластинками. На блюде сформировать подкову. Выкладывать слои в последовательности: картофель, мясо, морковь, грибы, огурцы, яйца. Каждый слой промазывать майонезом, слегка солить. Верх украсить тертым яичным белком и желтком отдельно или тонкими слайсами огурца. Дать настояться три-четыре часа.

Легкий ПП-салат

Низкокалорийный, витаминный. Освежающее дополнение к праздничному столу. Хрустящий салат из свежих овощей и авокадо с медово-лимонной заправкой. Без майонеза и глютена.

Ингредиенты:

Пекинская капуста – ½ кочана

Морковь – 1 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Авокадо – 1 шт.

Орехи кедровые – 50 г

Масло оливковое – 3 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Мед – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу.

Рецепт:

Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на терке для корейской моркови, перец нарезать соломкой. Авокадо очистить и нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Для заправки смешать оливковое масло, оставшийся лимонный сок, мед, соль и перец. Соединить все овощи и авокадо в миске, полить заправкой и аккуратно перемешать. Подавать сразу, посыпав кедровыми орехами.

Классический новогодний салат (оливье)

Традиционный, универсальный. Салат для всех поколений. Ностальгический вкус детства. Привычное сочетание отварных овощей, колбасы, яиц и майонеза.

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Морковь – 2 шт.

Яйца – 4 шт.

Огурцы маринованные – 4 шт.

Колбаса докторская или ветчина – 300 г

Горошек зеленый консервированный – 1 банка

Майонез – 150-200 г

Соль – по вкусу

Укроп – для подачи.

Рецепт:

Картофель и морковь отварить в мундире, яйца вкрутую. Остудить, очистить. Все ингредиенты (колбасу, овощи, яйца, огурцы) нарезать аккуратными кубиками одинакового размера. Смешать в миске, добавить зеленый горошек (без жидкости). Заправить майонезом, посолить по вкусу и аккуратно перемешать. Перед подачей украсить веточками укропа.

Салат «5 минут и готово»

Быстрый, на скорую руку. Спасает, когда нет времени. Сочетание копченой курицы, ананасов, сыра и сухариков. Готовится моментально.

Ингредиенты:

Курица копченая – 300 г

Ананасы консервированные – 1 банка

Сыр твердый – 200 г

Сухарики ржаные – 100 г

Йогурт натуральный – 150 г.

Рецепт:

Копченую курицу нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Ананасы откинуть на дуршлаг, чтобы стек сироп, нарезать кубиками. Соединить курицу, сыр и ананасы в миске. Заправить натуральным йогуртом, перемешать. Сухарики добавить непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

Легкий салат с форелью и свеклой без майонеза

Легкий, современный. Изысканная альтернатива классике. Композиция из слабосоленой форели, свеклы, сыра Фета и рукколы с бальзамической заправкой.

Ингредиенты:

Филе форели слабосоленой – 200 г

Свекла отварная – 2-3 шт.

Сыр Фета – 150 г

Руккола – 1 пучок

Орехи грецкие – 50 г

Масло оливковое – 3 ст. л.

Уксус бальзамический – 1 ст. л.

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу.

Рецепт:

Форель нарезать небольшими кусочками. Свеклу натереть на крупной терке. Сыр раскрошить вилкой. На тарелку выложить подушку из рукколы. Сверху распределить свеклу, затем кусочки рыбы и сыра. Для заправки взбить венчиком оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу, соль и перец. Полить салат заправкой и посыпать дроблеными грецкими орехами.

Яркий салат с треской и свеклой для эффектной подачи

Визуальный акцент, слоеный. Салат-украшение для праздничного стола. Контрастный слоеный салат с печенью трески и свеклой в прозрачном салатнике.

Ингредиенты:

Свекла отварная – 3 шт.

Печень трески консервированная – 1 банка

Яйца – 4 шт.

Сыр твердый – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Майонез – 150 г

Грецкие орехи, гранат, зелень – для украшения.

Рецепт:

Свеклу и яйца отварить, остудить, очистить. Натереть на отдельные терки (свеклу, белки, желтки). Сыр натереть. Печень трески размять вилкой, смешать с частью майонеза. Чеснок пропустить через пресс. В прозрачный салатник выкладывать слои, слегка утрамбовывая: свекла, смесь печени трески, сыр с чесноком, яичные белки, оставшийся майонез, яичные желтки. Украсить зернами граната, орехами и зеленью. Дать хорошо пропитаться в холодильнике (4-6 часов).

Эта подборка из семи салатов позволяет создать сбалансированное меню на Новый год 2026. Вы можете комбинировать сытные и легкие варианты, чтобы угодить всем гостям и встретить год Лошади с вкусным и символичным столом