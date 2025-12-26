  • Новость часаВ Белоруссии определили районы боевого дежурства комплекса «Орешник»
    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя
    СМИ: В паспортах рожденных в России эстонцев стали указывать Эстонию
    Министр культуры Турции рассказал, как сериалы стали инструментом «мягкой силы» страны
    Время русской силы. Как страна черпает мощь в своих истоках
    Путин в Совбезе обсудил развитие ИИ для обороны страны
    ОАК в 2025 году выпустила рекордный объем боевой авиации
    В Донецке обезвредили открывшего огонь из автомата в супермаркете
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    В России начались переговоры по созданию исламского банка
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Когда на Украине появится новый гетман Скоропадский

    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    12 комментариев
    26 декабря 2025, 22:10 • Справки

    Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    Салат «Подкова на удачу»

    Праздничный, символичный. Идеальный центральный салат на Новый год Лошади. Салат в форме подковы – съедобный талисман на удачу. Сочетает нежное куриное филе, свежие овощи и легкую сметанную заправку.

    Ингредиенты:

    • Куриное филе – 300 г

    • Картофель – 3-4 шт.

    • Огурцы свежие – 2 шт.

    • Перец сладкий – 1 шт.

    • Сметана – 150 г

    • Горчица дижонская – 1 ст. л.

    • Сок лимона – 1 ч. л.

    • Соль, перец – по вкусу

    • Зелень и зерна граната – для украшения.

    Рецепт:

    1. Куриное филе и картофель отварить до готовности, остудить.

    2. Мясо нарезать кубиками, картофель и огурцы натереть на крупной терке, перец нарезать соломкой.

    3. Для заправки смешать сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец.

    4. На блюде выложить форму подковы. Послойно распределить ингредиенты: картофель, курица, огурцы, перец. Каждый слой слегка промазать заправкой.

    5. Украсить зеленью и зернами граната, дать пропитаться один-два часа в холодильнике.

    Салат «Новогодняя подкова с мясом»

    Сытный, мясной. Для тех, кто любит основательные традиционные блюда. Плотный слоеный салат с говядиной, солеными огурцами и грибами. Заправлен майонезом и оформлен в виде подковы.

    Ингредиенты:

    • Говядина – 400 г

    • Картофель – 3-4 шт.

    • Морковь – 2 шт.

    • Огурцы соленые – 3-4 шт.

    • Грибы маринованные – 200 г

    • Яйца – 3-4 шт.

    • Майонез – для слоев

    • Соль, перец – по вкусу.

    Рецепт:

    1. Говядину, картофель, морковь и яйца отварить до готовности, остудить.

    2. Все ингредиенты (кроме грибов) нарезать мелкими кубиками. Грибы нарезать пластинками.

    3. На блюде сформировать подкову. Выкладывать слои в последовательности: картофель, мясо, морковь, грибы, огурцы, яйца. Каждый слой промазывать майонезом, слегка солить.

    4. Верх украсить тертым яичным белком и желтком отдельно или тонкими слайсами огурца. Дать настояться три-четыре часа.

    Легкий ПП-салат

    Низкокалорийный, витаминный. Освежающее дополнение к праздничному столу. Хрустящий салат из свежих овощей и авокадо с медово-лимонной заправкой. Без майонеза и глютена.

    Ингредиенты:

    • Пекинская капуста – ½ кочана

    • Морковь – 1 шт.

    • Перец сладкий – 1 шт.

    • Авокадо – 1 шт.

    • Орехи кедровые – 50 г

    • Масло оливковое – 3 ст. л.

    • Сок лимона – 1 ст. л.

    • Мед – 1 ч. л.

    • Соль, перец – по вкусу.

    Рецепт:

    1. Капусту тонко нашинковать. Морковь натереть на терке для корейской моркови, перец нарезать соломкой.

    2. Авокадо очистить и нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.

    3. Для заправки смешать оливковое масло, оставшийся лимонный сок, мед, соль и перец.

    4. Соединить все овощи и авокадо в миске, полить заправкой и аккуратно перемешать.

    5. Подавать сразу, посыпав кедровыми орехами.

    Классический новогодний салат (оливье)

    Традиционный, универсальный. Салат для всех поколений. Ностальгический вкус детства. Привычное сочетание отварных овощей, колбасы, яиц и майонеза.

    Ингредиенты:

    • Картофель – 4 шт.

    • Морковь – 2 шт.

    • Яйца – 4 шт.

    • Огурцы маринованные – 4 шт.

    • Колбаса докторская или ветчина – 300 г

    • Горошек зеленый консервированный – 1 банка

    • Майонез – 150-200 г

    • Соль – по вкусу

    • Укроп – для подачи.

    Рецепт:

    1. Картофель и морковь отварить в мундире, яйца вкрутую. Остудить, очистить.

    2. Все ингредиенты (колбасу, овощи, яйца, огурцы) нарезать аккуратными кубиками одинакового размера.

    3. Смешать в миске, добавить зеленый горошек (без жидкости).

    4. Заправить майонезом, посолить по вкусу и аккуратно перемешать.

    5. Перед подачей украсить веточками укропа.

    Салат «5 минут и готово»

    Быстрый, на скорую руку. Спасает, когда нет времени. Сочетание копченой курицы, ананасов, сыра и сухариков. Готовится моментально.

    Ингредиенты:

    • Курица копченая – 300 г

    • Ананасы консервированные – 1 банка

    • Сыр твердый – 200 г

    • Сухарики ржаные – 100 г

    • Йогурт натуральный – 150 г.

    Рецепт:

    1. Копченую курицу нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке.

    2. Ананасы откинуть на дуршлаг, чтобы стек сироп, нарезать кубиками.

    3. Соединить курицу, сыр и ананасы в миске.

    4. Заправить натуральным йогуртом, перемешать.

    5. Сухарики добавить непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

    Легкий салат с форелью и свеклой без майонеза

    Легкий, современный. Изысканная альтернатива классике. Композиция из слабосоленой форели, свеклы, сыра Фета и рукколы с бальзамической заправкой.

    Ингредиенты:

    • Филе форели слабосоленой – 200 г

    • Свекла отварная – 2-3 шт.

    • Сыр Фета – 150 г

    • Руккола – 1 пучок

    • Орехи грецкие – 50 г

    • Масло оливковое – 3 ст. л.

    • Уксус бальзамический – 1 ст. л.

    • Горчица дижонская – 1 ч. л.

    • Соль, перец – по вкусу.

    Рецепт:

    1. Форель нарезать небольшими кусочками. Свеклу натереть на крупной терке. Сыр раскрошить вилкой.

    2. На тарелку выложить подушку из рукколы.

    3. Сверху распределить свеклу, затем кусочки рыбы и сыра.

    4. Для заправки взбить венчиком оливковое масло, бальзамический уксус, горчицу, соль и перец.

    5. Полить салат заправкой и посыпать дроблеными грецкими орехами.

    Яркий салат с треской и свеклой для эффектной подачи

    Визуальный акцент, слоеный. Салат-украшение для праздничного стола. Контрастный слоеный салат с печенью трески и свеклой в прозрачном салатнике.

    Ингредиенты:

    • Свекла отварная – 3 шт.

    • Печень трески консервированная – 1 банка

    • Яйца – 4 шт.

    • Сыр твердый – 100 г

    • Чеснок – 2 зубчика

    • Майонез – 150 г

    • Грецкие орехи, гранат, зелень – для украшения.

    Рецепт:

    1. Свеклу и яйца отварить, остудить, очистить. Натереть на отдельные терки (свеклу, белки, желтки). Сыр натереть.

    2. Печень трески размять вилкой, смешать с частью майонеза. Чеснок пропустить через пресс.

    3. В прозрачный салатник выкладывать слои, слегка утрамбовывая: свекла, смесь печени трески, сыр с чесноком, яичные белки, оставшийся майонез, яичные желтки.

    4. Украсить зернами граната, орехами и зеленью. Дать хорошо пропитаться в холодильнике (4-6 часов).

    Эта подборка из семи салатов позволяет создать сбалансированное меню на Новый год 2026. Вы можете комбинировать сытные и легкие варианты, чтобы угодить всем гостям и встретить год Лошади с вкусным и символичным столом

    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    Росстат сообщил о росте реальных зарплат в стране
    Балицкий сообщил об урегулировании разногласий с ЦИК
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    В Госдуме исключили введение штрафов за использование VPN-сервисов
    Москвичи рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    «Великие Луки» помогут созданию атомных подводных лодок нового поколения

    Под конец года в состав ВМФ РФ принята новая подводная лодка – Б-587 «Великие Луки», корабль, который относится ко второй модификации проекта 677 «Лада». Проект рождался с большим трудом, но оно того стоило. Почему подводные лодки данного класса принципиально важны для будущего российского Военно-морского флота? Подробности

    Африка требует расплаты от Франции

    Платить и каяться. Именно это отныне требуют бывшие колониальные территории Африки от своих бывших колонизаторов. Речь идет прежде всего об Алжире, который принял соответствующий закон, объявивший французскую колонизацию преступлением. Это может иметь последствия куда более масштабные, чем просто отношения между Парижем и Алжиром. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

