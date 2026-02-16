  • Новость часаПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    6 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    9 комментариев
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео

    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Главное
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Нидерланды заявили о готовности к возможному конфликту с Россией к 2028 году
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    Симоньян рассказала об «ураганном течении» болезни
    Лукашенко: Следующие президенты Белоруссии не отойдут от России
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    В Липецкой области на Масленицу решили сжечь чучело Лабубу

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Русская зима – наша культурная доминанта

      Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

      3 комментария
    • Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов
      Японию готовят к войне с Россией и Китаем

      Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

      6 комментариев
    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русский Север хранит время

      Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации