Польша рвется к атомной бомбе

Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет?

В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала» Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается?

Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия?

Как Финляндия предала поверивших в нее россиян «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло?

Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс.

Польша рвется к атомной бомбе Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

Европа нашла в США корень своих бед Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

Эрдоган подарит Турцию сыну Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению. Перейти в раздел