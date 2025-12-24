Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.0 комментариев
Зеленский предложил вместо Рождества отмечать День программиста
Кабмин Украины согласовал празднование Дня программиста вместо Рождества
Власти Украины вместо привычного для православных Рождества 7 января решили отмечать в эту дату профессиональный праздник программистов.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский кабмин согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января.
Как передает ТАСС, Гончаренко написал в Telegram-канале: «На Украине появится еще один профессиональный праздник – День программиста. Праздновать его будут 7 января».
Власти отмечают, что в этот день в стране больше не будет отмечаться Рождество согласно православной традиции. Решение связано с переносом празднования Рождества на 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор Православной церкви Украины утвердил переход на новый календарь и перенос даты Рождества.
Владимир Зеленский ранее уже подписал закон о переносе празднования на новую дату, после чего 7 января исключили из перечня государственных праздников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ивано-Франковской области несколько приходов ПЦУ приняли решение отмечать Рождество 7 января.
Ранее Зеленский объявил о разработке новой концепции размещения профессиональных праздников в национальном календаре.
Киев продолжит популяризировать День голодоморов и фейковую «резню в Буче». Поэтому на Украине могут перенести праздники, приходящиеся на первую половину апреля, например – Пасху и День работников ракетно-космической отрасли, объяснила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.