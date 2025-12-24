  • Новость часаПутин попросил Набиуллину почаще посещать заседания правительства
    Судьбу выборов на Украине определит позиция России
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Первый российский танкер-газовоз СПГ для Арктики передан заказчику
    При взрыве машины на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и еще один человек
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    21 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    11 комментариев
    24 декабря 2025, 14:55 • Новости дня

    Зеленский предложил вместо Рождества отмечать День программиста

    Кабмин Украины согласовал празднование Дня программиста вместо Рождества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Украины вместо привычного для православных Рождества 7 января решили отмечать в эту дату профессиональный праздник программистов.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский кабмин согласовал указ Владимира Зеленского о праздновании Дня программиста 7 января.

    Как передает ТАСС, Гончаренко написал в Telegram-канале: «На Украине появится еще один профессиональный праздник – День программиста. Праздновать его будут 7 января».

    Власти отмечают, что в этот день в стране больше не будет отмечаться Рождество согласно православной традиции. Решение связано с переносом празднования Рождества на 25 декабря. В июле 2023 года так называемый поместный собор Православной церкви Украины утвердил переход на новый календарь и перенос даты Рождества.

    Владимир Зеленский ранее уже подписал закон о переносе празднования на новую дату, после чего 7 января исключили из перечня государственных праздников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ивано-Франковской области несколько приходов ПЦУ приняли решение отмечать Рождество 7 января.

    Ранее Зеленский объявил о разработке новой концепции размещения профессиональных праздников в национальном календаре.

    Киев продолжит популяризировать День голодоморов и фейковую «резню в Буче». Поэтому на Украине могут перенести праздники, приходящиеся на первую половину апреля, например – Пасху и День работников ракетно-космической отрасли, объяснила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    23 декабря 2025, 22:04 • Новости дня
    Военкор Коц: ВС России отрезают Украину от Черного моря
    @ Пресс-служба Черноморского флота/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские удары по портам и транспортной инфраструктуре на юге Украины в последние недели наносятся практически ежедневно, что постепенно отсекает ее от Черного моря, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    Российские удары по югу Украины препятствуют работе портов и отрезают страну от Черного моря, сообщил Коц в Telegram-канале.

    «Украину начали отрезать от Черного моря», – написал он.

    По словам военного корреспондента, удары наносятся практически ежедневно по транспортной и портовой инфраструктуре, а также по энергетике региона. В результате логистика из дунайских портов была нарушена после поражения моста в Маяках, что привело к временной остановке движения на трассе Одесса – Рени и необходимости устанавливать понтонные переправы.

    Коц отмечает, что мощные удары по энергетическим объектам в Одесской области затруднили работу портов из-за постоянных перебоев с электроэнергией. После обстрела терминалов, перевозка и отправка грузов через порт Южный была временно приостановлена.

    Журналист подчеркивает, что российские удары нанесли ущерб экспортному потенциалу Украины: морская логистика через черноморские и дунайские порты обеспечивала до 70% экспорта агропродукции и 60% всех объемов экспорта. По данным Американской торговой палаты, атаки снизили эффективность работы терминалов на 50%: часть остановлена, остальные запитаны от генераторов. Значительная часть экспортеров сельхозпродукции несет ежемесячные убытки в сотни миллионов долларов.

    Украинская зерновая биржа сообщает, что в декабре реальный экспорт зерна составил всего 1,2 млн тонн при плане 3,8 млн тонн. В результате атак на порты выросли расходы на перевалку и стоимость перевозки, а цены на экспорт снизились. Эксперты считают, что такие последствия ударов лишают Украину основного источника дохода, заставляя Киев в дальнейшем полагаться исключительно на внешнюю финансовую поддержку.

    Ранее Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отрезает Украину от Дуная.

    Комментарии (11)
    24 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Опубликован «мирный план» Украины из 20 пунктов

    Украинские СМИ опубликовали «мирный план» Киева из 20 пунктов

    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В документе из 20 пунктов, который Киев представил США, предлагается создать международный фонд восстановления Украины и юридически обязывающий контроль за выполнением соглашения.

    Украинские СМИ опубликовали текст мирного плана Киева из 20 пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский передал американской стороне на недавних переговорах.

    В план вошли подтверждение суверенитета, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с международным мониторингом на линии соприкосновения и гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии с 5-й статьей Устава НАТО, передает ТАСС.

    В отдельном пункте предусмотрена фиксация численности ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Шестой пункт касается закрепления Россией обязательств о ненападении на Украину и страны Европы.

    Предусматривается вступление Украины в ЕС в будущем, предоставление Киеву так называемого глобального пакета помощи, а также создание фонда восстановления на сумму 800 млрд долларов.

    Украина также берет на себя обязательства зафиксировать безъядерный статус, ускорить соглашение о свободной торговле с США и внедрить образовательные программы по толерантности. Документ предусматривает попытку достигнуть соглашения по статусу ЗАЭС, свободу судоходства по Днепру, демилитаризацию Кинбурнской косы и обмен пленными по формуле «всех на всех».

    Соглашение предполагается сделать юридически обязывающим под контролем Совета мира под председательством президента США Дональда Трампа. После одобрения всеми сторонами режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно. Вопросы относительно территориальных претензий и присутствия ВСУ в Донбассе не нашли консенсуса между Украиной и США – Украина не согласилась выводить войска.

    Кроме того, Украина обязуется провести выборы «как можно скорее после подписания соглашения».

    Российские власти уже отмечали, что ряд пунктов плана, включая требования о выводе украинских войск из Донбасса и ограничения численности армии, противоречат позициям Москвы.

    Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США пытаются определить пределы компромисса России ради урегулирования конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что новые предложения Европы и Киева мешают достижению долгосрочного мирного соглашения.

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года.

    Путин также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана.

    Комментарии (34)
    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    Военкор Сладков: Спецслужбы Украины пытаются открыть второй фронт внутри России
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы и стоящие за ними спецслужбы Британии и США, которые, вероятно, организовали подрыв бомбы, убивший двух сотрудников ДПС в Москве, пытаются открыть второй фронт внутри России, заявил военкор Александр Сладков.

    «Я считаю, что спецслужбы Украины (Англии и США) пытаются открыть свой второй (диверсионный) фронт внутри России», – пояснил Сладков в своем Telegram-канале.

    В связи с этим нападением необходимо ответить на два главных вопроса: способны ли российские силовые структуры быстро и масштабно этому противодействовать и сработает ли система «Безопасный город» Москвы.

    «Росгвардия, я думаю, готова. МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле – не готово, такое на пике возможностей полиции давно было на виду, и никто особо этим взволнован не был», – продолжил рассуждения журналист.

    Сладков выразил уверенность, что спецслужбы смогут применить большой опыт борьбы с бандподпольем и использовать его по всей России.

    Также необходимо понять, как быстро найдут убивших сотрудников ДПС и генерала Генштаба ВС России Сарварова.

    «Мы увидим: система «Безопасный город» – это миф или реальность. Результаты должны быть объявлены на этой неделе. Любая затяжка – демонстрация слабости», – заключил Сладков.

    В ночь на среду в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительного человека у служебной машины полиции. Когда они подошли к нему, сдетонировало взрывное устройство. Все трое погибли.

    Несколькими днями ранее на юге Москвы при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (12)
    23 декабря 2025, 16:45 • Новости дня
    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина

    Украина запросила у Польши экстрадицию задержанного археолога Бутягина
    @ Kuba Stezycki/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Варшавская окружная прокуратура получила официальный запрос от Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Польше.

    Польская прокуратура получила запрос о выдаче Александра Бутягина от украинской стороны, передает ТАСС. Как уточнила радиостанция RMF FM, украинское ходатайство находится в Окружной прокуратуре Варшавы, где ведется рассмотрение его законности и обоснованности.

    Если польские прокуроры сочтут обращение обоснованным, дело об экстрадиции российского археолога может быть передано на рассмотрение в суд. Дополнительно сообщается, что прокуратура, скорее всего, обратится к суду с ходатайством о продлении срока ареста Бутягина. Текущий срок содержания арестованного сотрудника Эрмитажа истекает 13 января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт археологии Крыма передал Государственному Эрмитажу документы, подтверждающие несостоятельность обвинений против арестованного российского археолога Александра Бутягина.

    До этого Российская академия наук призвала сделать все возможное, чтобы Бутягин не попал на Украину.

    Напомним, что украинские правоохранители считают Бутягина виновным в незаконных раскопках на территории Крыма, по этой причине его и задержали в Польше 11 декабря.

    Стоит отметить, что Польша заняла первое место в «Рейтинге недружественных правительств» из-за усиливающейся антироссийской политики.

    Комментарии (10)
    23 декабря 2025, 16:22 • Новости дня
    Миндич отказался возвращаться на Украину и покидать Израиль
    @ verberalla

    Tекст: Ольга Иванова

    Бизнесмен Тимур Миндич, связанный с Владимиром Зеленским, не планирует возвращаться на Украину, предпочитая оставаться в Израиле из-за удобств гражданства, пишет издание «Украинская правда», чей журналист пообщался с Миндичем.

    Тимур Миндич, бизнесмен и близкий друг Владимира Зеленского, не намерен возвращаться на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию издания «Украинская правда».

    Миндич находится в Израиле и, по словам журналиста Михаила Ткача, «не готов возвращаться [на Украину и давать показания], он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно».

    Издание также пишет, что Александр Цукерман, соратник Миндича, известный под прозвищем Шугармен, также находится в Израиле. По его словам, Цукерман фигурирует в деле антикоррупционных органов под кодовым названием «Мидас».

    Журналисты «Украинской правды» ранее подтверждали, что обнаружили Миндича в Израиле, и опубликовали фотографию предпринимателя.

    Украинский бизнесмен Тимур Миндич подозревается в оказании давления на бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова по делу о закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.


    Комментарии (8)
    24 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов в 1940–1950-е годы
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность включения пункта о компенсации ущерба России за действия украинских националистов в 1940-х годах может войти в будущий документ по итогам СВО на Украине, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал в журнале «Родина», что пункт о возмещении ущерба России, как правопреемнице СССР, может войти в будущий мирный документ по итогам спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    По словам политика, если украинские власти продолжат считать себя наследниками деятелей националистического подполья, именно возмещение ущерба может стать одним из итогов спецоперации.

    Медведев отмечает, что Советский Союз понес тяжелые потери в борьбе с националистическим бандподпольем на Западной Украине в 1940–1950-е годы, получавшем прямую поддержку США и Британии. Он подчеркнул, что необходимо подсчитать ущерб, нанесенный тогда СССР, а Россия, выплатившая все долги СССР, должна получить соответствующие компенсации. Политик также считает обоснованным обсуждение требований компенсаций и к Вашингтону с Лондоном.

    В своей статье Медведев призвал международное сообщество признать украинский национализм одной из самых кровавых и деструктивных идеологий, наравне с нацизмом и фашизмом.

    По его мнению, украинский национализм стал рукотворным проектом США и Британии, чтобы использовать его в борьбе с СССР после разгрома Третьего рейха. Медведев предупреждает, что поддержка подобных политических конструкций, включая «так называемый голодомор», является враждебным актом против России и несет риски для всех, кто участвует в подобной политике.

    Медведев также подчеркнул историческую связанность Киева с Москвой и отметил, что многие элементы украинской культуры и фольклора до середины ХХ века не существовали или были крайне ограничены. Он считает, что сохранение единства на обоих берегах Днепра возможно только при тесной геостратегической связи Москвы и Киева. Политик уверен: в противном случае распространение национализма приведет к новым кровавым конфликтам и может поставить под угрозу само существование Малороссии.

    Ранее Медведев заявил, что современное руководство Украины продолжает использовать те же подходы, что и бандеровский режим. По его словам, украинские власти сохраняют преемственность методов и взглядов.

    Медведев отметил, что преемственность проявляется и в политике, и в идеологии действующего режима на Украине.

    Комментарии (8)
    24 декабря 2025, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    @ Aaron Schwartz/Pool/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, Москва отвергнет так называемый мирный план Киева. Среди 20 пунктов есть те, которые противоречат Конституции России, интересам жителей исторических регионов, а также не учитывают цели спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский опубликовал «мирный план», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США.

    «Опубликованный Киевом «мирный план» – это проект документа, совершенно неприемлемого для российской стороны. Начнем с фундаментального. В пункте № 14 предлагается зафиксировать границу по нынешней линии соприкосновения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Скорее всего, Москва не будет это даже обсуждать, ведь люди в 2022 году на референдумах высказались за возвращение в состав России», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Более того, одна лишь дискуссия на эту тему вполне может подпасть под уголовную статью: «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Ни о каком делении исторических регионов речи быть просто не может. Поэтому предложение Зеленского «стоим там, где стоим» – бессмысленное и пустое», –  детализировал эксперт.

    «Кроме того, российские военные сейчас находятся в том числе на территории Харьковской и Сумской областей. Но, судя по проекту документа, Зеленский не хочет принимать реалии «на земле». Москва же неоднократно призывала Киев к этому и указывала, что мирный трек должен вестись безусловно с учетом ситуации на фронте», – напомнил собеседник.

    «Помимо этого, в плане не указаны меры защиты русского языка и русскоязычного населения на подконтрольной Киеву территории, а также отказ от их притеснения. Вызывает большие вопросы и пункт о намерении Зеленского содержать 800-тысячную армию. Не берусь судить, где он собрался искать миллиарды долларов на эту инициативу. Но даже саму идею я считаю неприемлемой для Москвы. В общем среди 20 пунктов нет ничего, касающегося демилитаризации и денацификации Украины. А ведь это одни из главных целей СВО», – напомнил он.

    Аналитик указал, что ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Киев и Евросоюз на всем протяжении процесса урегулирования вносят в проекты мирных договоров заведомо неприемлемые для Москвы правки. В Кремле отмечали, что такие действия лишь затягивают переговорный процесс и отдаляют подписание соглашения.

    «Глава Белого дома Дональд Трамп тоже пенял Киеву на выдвижение требований, не соответствующих реальности на фронте. Впрочем, думаю, украинская сторона специально сделала проект документа неприемлемым для Москвы, чтобы обвинить ее в отказе от урегулирования и обосновать свою агрессию», – пояснил эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов «мирного плана», который, по его словам, обсуждается на переговорах в США. Исходя из его информации, по ряду пунктов компромисса до сих пор нет, в том числе и по вопросу территорий, пишет Telegram-канал «Политика страны».

    Среди опубликованных пунктов: численность ВСУ остается 800 тыс. в мирное время, США, НАТО и европейские государства предоставляют гарантии безопасности, отражающие 5-ю статью устава НАТО. Россия же закрепляет политику ненападения во всех необходимых законах и документах.

    Что касается территорий, Киев предлагает российским силам «выйти» из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. «В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях – «стоим там, где стоим», – говорится в документе. «Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр и Черного моря для коммерческой деятельности. Кинбурнская коса будет демилитаризована», – также указывается в тексте.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к мирным переговорам и напомнил, что условия для выхода из кризиса были озвучены в июне 2024 года. Он также отметил, что главный барьер для диалога – позиция Киева, который отказывается обсуждать ключевые вопросы мирного плана. В свою очередь постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американская сторона пытается определить пределы компромисса ради урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что они могут собой представлять.

    Комментарии (9)
    24 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Директор ЧАЭС заявил об угрозе разрушения саркофага
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявил, что саркофаг этой атомной электростанции может разрушиться при новом ударе.

    Саркофаг в Чернобыльской атомной электростанции может разрушиться при очередном ударе, заявил директор станции Сергей Тараканов в интервью, передает РБК.

    Полное восстановление защитного сооружения может занять три-четыре года.

    Повторный удар, даже если ракета или дрон попадут вблизи объекта, способен вызвать мини-землетрясение, что поставит под угрозу устойчивость внутренней оболочки укрытия.

    «Никто не может гарантировать, что защитное сооружение устоит после этого. В этом заключается главная угроза», – указал он.

    Он добавил, что в данный момент уровень радиации на объекте остается стабильным и находится в пределах нормы.

    Ранее в декабре директор МАГАРЭ Рафаэль Гросси сообщал, что работы на аварийном энергоблоке ЧАЭС пришлось приостановить из-за выявленных повреждений защитного саркофага.

    Комментарии (4)
    23 декабря 2025, 20:25 • Новости дня
    Украинский генштаб признал потерю Северска в ДНР спустя почти две недели
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский генштаб подтвердил, что подразделения ВСУ покинули Северск, заявление было сделано спустя почти две недели после освобождения города.

    Украинский генеральный штаб спустя почти две недели подтвердил, что Вооруженные силы Украины покинули Северск в Донецкой народной республике, передает РИА «Новости».

    В сообщении в официальном Telegram-канале украинского генштаба говорится: «Отошли из населенного пункта».

    11 декабря президенту Владимиру Путину доложили, что город Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных.

    Северск долгое время являлся проблемой для атакующих действий ВС РФ. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил значение преодоления «Северского выступа».

    Комментарии (7)
    23 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Марочко: Российские силы заняли оба берега Северского Донца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные вышли сразу на два берега реки Северский Донец после освобождения поселка Прилипка в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Прилипка в Харьковской области позволило российским войскам установить контроль над обоими берегами реки Северский Донец, передает ТАСС.

    Марочко сообщил: «Освобождение населенного пункта Прилипка стало возможным после того, как наши военнослужащие нарастили силы и средства на старицком участке. И за очень короткий интервал времени уже есть определенные успехи. Сейчас наши военнослужащие уже находятся по обоим берегам Северского Донца».

    Факт освобождения Прилипки официально подтвердили в Минобороны России 23 декабря. Это продвижение предоставляет российским войскам стратегические преимущества на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, плотина Печенежского водохранилища на реке Северский Донец получила повреждения, движение автомобилей по ней прекращено.

    Ранее украинские военные столкнулись с серьезными потерями из-за скопления в «бутылочном горлышке» при переправе через Северский Донец в районе Дроновки.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 12:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Заречное в Запорожской области.

    Группировка нанесла поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Воздвижевки, Придорожного, Любицкого и Гуляйполя в Запорожской области, Гавриловки, Александровки и Покровского в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожен склад с горючим.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины возле Павловки, Старой Гуты, Кондратовки, Нововасилевки, Писаревки, Новой Сечи и Мирополья в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Рыбалкино, Старицами и Избицким.

    ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три бронемашины. Уничтожены два склада матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Глушковки, Пристено, Купянска-Узлового, Новосергеевки, Богуславки, Благодатовки в Харьковской области, Дробышево и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 210 военнослужащих, десять бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Алексеево-Дружковки, Резниковки, Долгой Балки, Константиновки, Краматорска и Куртовки в ДНР.

    Противник потерял более 220 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma и американский Stryker, два бронеавтомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженного противника в Димитрове и зачистку от разрозненных формирований ВСУ Родинского.

    Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Марьевки, Сергеевки, Грузского, Ленина, Ивановки, Шевченко, Вольного, Белицкого, Гришино в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери противника составили более 500 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, восемь бронемашин и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку.

    Днем ранее они освободили Вильчу в Харьковской области. А в минувшие выходные российские войска освободили Высокое в Сумской области и Светлое в ДНР.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 07:30 • Новости дня
    Над Россией за ночь уничтожили 172 украинских беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Брянской областью уничтожено 110 БПЛА, над Белгородской – 20, над Калужской – 14, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Тульской областью нейтрализовали 12 дронов, над Орловской – шесть, над Московским регионом – четыре, из них два летели на Москву.

    Также три беспилотника уничтожено над Липецкой областью. По одному БПЛА нейтрализовано над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

    Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, атаковавший столицу.

    До этого средства ПВО уничтожили дрон, летевший на Москву. Росавиация вводила ограничения на рейсы в Домодедово.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 04:26 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб ведут работу на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 00:58 • Новости дня
    США захотели узнать, «на что готова» Россия для урегулирования на Украине

    Постпред США Уитакер: На переговорах по Украине обсуждают четыре документа

    Tекст: Антон Антонов

    США пытаются определить, «на что максимально готова пойти Россия» ради урегулирования конфликта на Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    «Мы пытаемся выяснить, на что максимально готова пойти Россия», – приводит слова Уитакера РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он заявил, что американская сторона имеет «достаточно хорошее представление о том, чего хочет добиться Украина»

    «Мяч в настоящее время находится на российском поле», – сказал он.

    Также Уитакер сообщил, что в ходе текущих переговоров по урегулированию обсуждаются четыре ключевых документа. Речь идет о 20-пунктном мирном плане, многосторонних гарантиях безопасности, отдельных гарантиях безопасности от США, а также «плане экономического роста и процветания после достижения мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что параметры американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине, скорректированные после консультаций в Женеве, поступили в Москву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США реалистично смотрят на сложность процесса переговоров по Украине.

    Комментарии (2)
    24 декабря 2025, 05:31 • Новости дня
    ПВО уничтожила атаковавший Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО ликвидировали беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли к месту падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны уничтожили дрон при приближении к столице. Росавиация ввела ограничения на рейсы в Домодедово.


    Комментарии (0)
    Российские войска освободили Заречное в Запорожской области
    Стало известно о подготовке ВВС Финляндии к боям с Россией
    В МИД сообщили о сигналах США по совместному освоению Арктики
    Медведев призвал потребовать от Украины компенсацию за действия нацистов
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    Верховный суд заявил о судебной ошибке в деле Долиной
    Полиция Подмосковья нашла перевозивших детей в курьерских сумках мужчин

    Когда российская нефть подорожает

    Стоимость российской нефти Urals упала до 34 долларов за баррель, а размер скидки удвоился и достиг целых 27 долларов за каждый баррель. Санкции США наконец-то сработали, радуется Bloomberg. Кто наживается на этом дисконте и как Россия переживет сильное падение цен? Подробности

    СВО ускорила процесс обновления элит в России

    Подготовке кадров для государственной службы в России уделяется первостепенное значение. В стране действует ряд программ, каждая из которых решает конкретную управленческую задачу. Так, проект «Время героев» открывает путь в политику ветеранам СВО, «Школа губернаторов» готовит региональных руководителей, а конкурс «Лидеры России» формирует кадровый резерв для ключевых позиций в государстве и бизнесе. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Судьбу выборов на Украине определит позиция России

    Разговор о выборах на Украине вышел за рамки внутренней процедуры, превратившись в многоходовую дипломатическую игру. Выдвигая условия к Западу и меняя электоральные правила, Владимир Зеленский решает сразу несколько задач: снимает внешнее давление, создает образ готовности к диалогу и формирует юридические заслоны от нежелательного результата. Что это означает на практике и почему позиция Москвы здесь может сыграть решающую роль? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Украина неофициально признала неизбежное

      Руководство Украины «в частном порядке» признает, что ему не удастся сохранить контроль над примерно 18-20% территории Донбасса, где все еще находятся ВСУ. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, реагируя на очередной «хитрый маневр» Владимира Зеленского.

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Родительские субботы в 2026 году: даты православных поминальных суббот, традиции и как поминать усопших

      Родительские субботы занимают особое место в православном календаре и связаны с традицией поминовения усопших. В эти дни Церковь призывает верующих к молитве за умерших родственников и всех крещеных христиан. Чтобы понять смысл этих дат и правильно подготовиться к поминовению, важно разобраться, что такое родительские субботы и когда они совершаются.

    • Открытки с Рождеством Христовым 7 января: красивые и бесплатные картинки для поздравлений

      Для миллионов жителей России и других стран 7 января – один из самых светлых и значимых праздников. Эта дата знаменует Рождество Христово по юлианскому календарю, который продолжает использовать Русская православная церковь. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа – событие, которое стало основой христианской веры, несущей миру идеи надежды, спасения и всепрощающей любви. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые бесплатные открытки, которыми можно поздравить родных и близких с этим светлым праздником.

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

