Обнаружена связь Эпштейна с пропавшим Усольцевым через ядерную программу

RT сообщил о связи Эпштейна с пропавшим Усольцевым через ядерную программу
Американский финансист Джеффри Эпштейн и исчезнувший вместе с семьей в тайге предприниматель Сергей Усольцев были косвенно связаны через программу развития российских ядерных городов.
Скандальный финансист Джеффри Эпштейн был косвенно связан с предпринимателем Сергеем Усольцевым через программу «Инициатива атомных городов», сообщает RT.
В 1998 году Эпштейн посещал Саров, центр российской ядерной промышленности, в рамках программы, направленной на создание рабочих мест для бывших сотрудников ядерной отрасли с привлечением инвестиций из США.
В это же время предприниматель Усольцев курировал аналогичный проект в Железногорске Красноярского края. Его фирма «Международный центр развития – Железногорск», основанная в 1999 году, занималась привлечением американских инвестиций для города на сумму в несколько миллионов долларов.
Усольцев и его семья загадочно исчезли осенью прошлого года в тайге, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Обсуждалась версия о тайном отъезде семьи Усольцевых за границу из-за возможной активности предпринимателя в сфере, связанной с гостайной в 1990-х годах. Следов их пропажи до сих пор не обнаружено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, основной версией исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае считается несчастный случай, а возможность побега официально исключена.
Следствие также рассматривает версию о возможных преступных действиях, связанных с исчезновением семьи в тайге.
Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности за финансовые и налоговые нарушения, а в 1990-х годах участвовал в американской программе.