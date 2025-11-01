  • Новость часаУкраинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    1 ноября 2025, 16:36 • Новости дня

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США

    Глава пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых сотрудничал с США
    @ Ирина Усольцева/VK

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава пропавшей в сентябре красноярской семьи Сергей Усольцев ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, преимущественно за нарушения в финансовой и налоговой сферах, а в 1990-х годах участвовал в американской программе, сообщают СМИ.

    Компании Усольцева, в том числе ООО «Международный Центр Развития-Железногорск», оказывались в центре внимания контролирующих органов, передает Ura.Ru со ссылкой на «112». В конце 1990-х годов предприниматель был включен в программу «Инициатива атомных городов», которую реализовывал Департамент энергетики США на территории Железногорска.

    После этого периода Усольцев стал активно высказываться с критикой в адрес российской власти, отмечая, что экономическая политика в стране ведет к упадку. В интервью за 2015 год Усольцев резко отзывался о положении экономики России.

    Напомним, в Красноярском крае во время турпохода пропала семья с пятилетним ребенком. Сигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву, определили на расстоянии семи километров от поселка Кутурчин.

    Волонтеры 14 октября прекратили поиски семьи Усольцевых. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заявил о шансах найти семью после схода снега.

    31 октября 2025, 20:30 • Новости дня
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы правительства США, в письме президенту России Мадуро якобы просил Москву оказать помощь в модернизации оборонительных радаров, ремонте боевых самолетов и поставках ракетных систем.

    Отдельное письмо направлено председателю КНР Си Цзиньпину. В нем Мадуро предлагает «расширить военное сотрудничество» между Каракасом и Пекином для противодействия «эскалации между США и Венесуэлой». Он попросил ускорить производство китайских радиолокационных систем, чтобы укрепить обороноспособность страны.

    Кроме того, венесуэльский министр транспорта Рамон Селестино Веласкес, согласно документам, координирует поставки из Ирана военного оборудования, включая беспилотники с дальностью до одной тысячи  километров, системы пассивного обнаружения и устройства для подавления GPS-сигнала.

    Издание отмечает, что для Мадуро обращение к России, Китаю и Ирану – это попытка укрепить оборонные возможности и сохранить политическую поддержку союзников на фоне возможного обострения отношений с США.

    В последние недели США значительно усилили военное присутствие в Карибском бассейне, объясняя это операцией против наркоторговли. В регион направлены корабли, беспилотники и авианосец USS Gerald Ford. Каракас отвергает обвинения Вашингтона и называет действия США «актом агрессии».

    Ранее Трамп исключил возможность ударов по Венесуэле со стороны США.

    Газета The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация якобы рассмотрела конкретные цели для возможных авиаударов по портам и аэропортам в Венесуэле, связанным с контрабандой наркотиков.

    31 октября 2025, 22:12 • Новости дня
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Участник признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Роман Протасевич, осужденный на восемь лет и помилованный президентом в 2023 году, признался в сотрудничестве со спецслужбами страны, о чем высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Роман Протасевич подтвердил ТАСС, что является сотрудником белорусской разведки. Потому что белорусские партизаны», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Напомним, в конце мая 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал участника признанной в стране террористической организации Nexta Романа Протасевича, осужденного на восемь лет. Позже Лукашенко объяснил, что решение о помиловании Протасевича принято, поскольку тот выполнил все обещанное.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 31 октября о связях считавшегося оппозиционером Романа Протасевича с белорусской разведкой. Чуть позже и Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке.


    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    31 октября 2025, 19:22 • Новости дня
    МИД: США после учений не вывезли с базы в Японии батарею РСМД «Тифон»
    @ US Army

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское Министерство иностранных дел выразило посольству Японии в Москве решительный протест из-за военных учений Joint Exercise 2025. Москву также обеспокоил факт незаконного размещения американских ракетных комплексов малой и средней дальности «Тифон» в Японии.

    В заявлении, опубликованном на сайте МИД России, указано, что с 20 по 31 октября Япония проводила крупные маневры, затронувшие как всю ее территорию, так и Хоккайдо, находящийся в непосредственной близости от российских рубежей.

    «Было, в частности, указано, что такая провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей», – сообщили в ведомстве.

    В МИД также отметили, что в японском городе Ивакуни, на базе ВС США, осталась батарея из наземного комплекса «Тифон», предназначенного для запуска ракет средней и меньшей дальности, использовавшаяся в ходе недавно проведенных японо-американских учений Resolute Dragon 25. Несмотря на окончание маневров, данное вооружение пока не вывезено с архипелага. В связи с этим было подчеркнуто, что в ответ на подобные действия Россия оставляет за собой право на реализацию адекватных ответных шагов для нейтрализации возникающих угроз и гарантии собственной безопасности.

    В июле МИД выразил Японии протест из-за масштабных учений Resolute Force Pacific у границ России.

    В апреле Россия выразила протест Японии из-за планов провести ракетные учения рядом с российскими границами на острове Хоккайдо.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 21:29 • Новости дня
    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    1 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска

    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года, считает военкор Юрий Котенок.

    «Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.

    Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.

    Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.

    31 октября 2025, 17:41 • Новости дня
    Дело о попытке покушения на Симоньян и Собчак поступило в Московский военный суд
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В суд направлено уголовное дело, связанное с попыткой покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, в котором фигурируют двенадцать обвиняемых.

    Материалы уголовного дела, связанного с попыткой покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, поступили в 2-й Западный окружной военный суд Москвы, передает ТАСС.

    «В суд поступили материалы дела в отношении 12 фигурантов для рассмотрения по существу», – сообщила пресс-секретарь суда.

    Рассмотрение уголовного дела будет происходить по существу, состав обвиняемых включает двенадцать человек. Подробности расследования и информация о роли каждого из обвиняемых пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обвиняемые в подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян согласились совершить преступление за 50 тыс. долларов. Ранее ряд обвиняемых по делу о подготовке покушения на Маргариту Симоньян признали вину частично.

    1 ноября 2025, 00:43 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом дроне ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале и мессенджере Max о сбитом дроне ВСУ на подлете к Москве.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал мэр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу вечером средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, которые были зафиксированы над территорией Курской и Белгородской областей. Ближе к полуночи Минобороны сообщило, что средства ПВО сбили над регионами России более 35 дронов ВСУ за три часа.

    1 ноября 2025, 15:46 • Новости дня
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка отечественных грузовиков БАЗ получила необходимые сертификаты для старта массового производства и продаж, уровень локализации моделей превышает 90%.

    Одобрение типа транспортного средства и шасси получила вся линейка отечественных грузовиков бренда БАЗ, пишут «Известия».

    По данным издания, завод компании, расположенный в Шушарах (Санкт-Петербург), полностью готов к работе. Его площадь составляет 20,9 тыс. кв. м и позволяет выполнять все этапы, от разработки моделей до их испытания и выхода готовой техники. Как отмечено в сообщении, уровень локализации комплектующих в грузовиках превышает 90%.

    В 2026 году ожидается выпуск 600 единиц техники. За три года планируется довести объем производства до двух тыс. грузовиков в год. Линейка БАЗ будет представлена в виде трех моделей: самосвала, седельного тягача и бортовой платформы, все они оснащены независимой подвеской, колесной формулой 6х6 и выполнены по бескапотной схеме на отечественных комплектующих.

    Пресс-служба АО «Романов» сообщила: «Наши грузовики созданы для замены европейских аналогов, которые ушли с рынка. Они справятся и с бездорожьем, и с обычными дорогами». Таким образом, компания рассчитывает успешно занять освободившуюся нишу на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель «КамАЗ» планирует через несколько лет выпустить беспилотный грузовой автомобиль, максимально близкий к серийному производству.

    1 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказе Киева «ждать» окруженным в Красноармейске частям
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Ткаченко, который сдался в плен в Красноармейске, рассказал о событиях последней недели перед пленением.

    По его словам, его подразделение оказалось в окружении российских войск и просило командование вывести их из этого положения, передает ТАСС. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.

    Ткаченко сообщил, что попытки самостоятельно вырваться из окружения не предпринимались, так как «понимали, что это самоубийство, шансов не было».

    Напомним, подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    Кроме того, российские военные предотвратили попытку высадки группы ССО ГУР с вертолета недалеко от Красноармейска, уничтожив всех находившихся на борту.

    Военкор Юрий Котенок предположил, что российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года.

    1 ноября 2025, 04:30 • Новости дня
    Врач Кашапов рассказал, что следует есть для профилактики инсульта

    Tекст: Катерина Туманова

    Рацион, богатый омега-3, витаминами группы B, магнием, витаминами D, C и E, способствует профилактике инсульта благодаря их воздействию на сосуды мозга, рассказал врач-кардиолог и терапевт, доцент Казанского Федерального Университета Ленар Кашапов.

    Как рассказал врач «Газете.Ru», омега-3 укрепляет сосудистые стенки, снижая уровень триглицеридов и обладает противовоспалительными свойствами. Витамины группы B особенно важны для снижения уровня гомоцистеина, избыточное количество которого увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

    Магний помогает поддерживать сосуды в тонусе и регулирует артериальное давление, а дефицит витамина D связан с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых событий.

    «Антиоксиданты (витамины С и Е) защищают клетки от окислительного стресса», – добавил он.

    Для пополнения нутриентов Кашапов рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, преимущественно включающей овощи, фрукты, рыбу, цельнозерновые и оливковое масло.

    Доктор также советует ограничить употребление красного мяса, соли, сахара и искусственных трансжиров.

    Если из пищи получить нужные вещества не удается, стоит дополнительно принимать комплексы витаминов от проверенных производителей. Лучше всего покупать их в аптеке, где соблюдаются условия хранения и транспортировки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кардиолог из Петербурга рассказал об успешном снижении уровня холестерина и уменьшении сосудистых бляшек у женщины после инсульта. В Китае назвали первые серьезные симптомы образования тромбов. Кардиолог Ефремкин назвал основные признаки смертельно опасного сгущения крови и тромбоза.


    31 октября 2025, 23:35 • Новости дня
    Средства ПВО сбили над регионами России более 35 дронов ВСУ за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили над тремя регионами России 38 дронов ВСУ за три вечерних часа в пятницу, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что большинство БПЛА – 34 аппарата – сбили над Белгородской областью. Еще по два беспилотника ликвидировано над Воронежской областью и над территорией Республики Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу вечером средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника, которые были зафиксированы над территорией Курской и Белгородской областей.

    31 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    Суд заочно арестовал историка Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд заочно вынес решение о заключении под стражу историка Тамары Эйдельман (признана в России иноагентом), сообщили в прокуратуре Москвы.

    Эйдельман инкриминированы два эпизода по статье о реабилитации нацизма, а также публичное распространение заведомо ложных сведений о действиях российской армии, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

    «С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заочно избрал иноагенту Тамаре Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

    В январе в отношении Эйдельман возбудили новое уголовное дело по статье о реабилитации нацизма с использованием интернета.

    В декабре прошлого года историк была оштрафована на 45 тыс. рублей за несоблюдение закона об иностранных агентах.

    31 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    «Автостат» показал динамику цен на автомобили за пять лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Стоимость новых и подержанных легковых автомобилей за последние пять лет значительно возросла, при этом больше всего подорожали машины с пробегом, отметил в представленном в Telegram-канале материале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

    В посте с графическими данными цен указано, что в начале 2021 года средневзвешенная цена на новые легковые автомобили составляла 1,8 млн рублей. К сентябрю 2025 года эта цифра выросла до 3,34 млн рублей, что означает рост на 86%.

    «Автомобили с пробегом за этот период прибавили еще больше (+91%). Средняя цена на них выросла с 600 тыс. рублей в начале 2021 года до 1,14 млн рублей к сентябрю 2025 года», – сказано в материале.

    С учетом продолжения инфляционных процессов и предстоящего повышения утилизационного сбора тенденция удорожания сохранится.

    Эксперты прогнозируют, что при текущих темпах роста к началу 2026 года пятилетнее удорожание может достичь 100%, считает автоэксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, объем реализации легковых автомобилей с пробегом в сентябре составил 553,3 тыс. штук, что на 2,1% меньше показателей августа.

    Реализация новых отечественных автомобилей в России в августе 2025 года выросла на 2%, в то время как продажи импортных машин упали на 37%, сообщил Минпромторг.

    1 ноября 2025, 00:01 • Новости дня
    Хакеры получили данные крупнейших предприятий Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Пророссийские группы хакеров KillNet и Beregini проникли в информационные базы украинских оборонных предприятий.

    Среди предприятий, чьи данные оказали доступными хакерам, – «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь». Взломщики заявили о получении руководящих данных, схем производства и информации обо всех сотрудниках компаний.

    «Помимо данных на физические лица был получен массив информации о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», «Запорожский механический завод», завод «Укрсталь», вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников», – заявил представитель группы KillNet РИА «Новости».

    Он добавил, что после победы России в спецоперации собранная информация будет использована для идентификации связанных с украинскими радикалами лиц и возбуждения уголовных дел в отношении нацистов, сотрудников разведки и армии Украины, а также лиц, распространявших пронацистскую агитацию в интернете.

    Группировки KillNet и Beregini известны организованными хакерскими атаками на украинские, а также западные системы и неоднократно заявляли о получении конфиденциальных данных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе KillNet раскрыли детали взлома базы Генштаба ВСУ. Хакеры опубликовали базу данных Генштаба украинских вооруженных сил с информацией о потерях. В октябре группировки хакеров KillNet и Beregini смогли обойти защиту серверов самого крупного украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины».

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон?

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

