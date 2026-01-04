В МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг»

В МВД раскрыли употребляемые аферистами фразы для получения кода с «Госуслуг»

Tекст: Катерина Туманова

«Мошенники, выступающие от лица операторов сотовой связи, часто используют такие фразы: «Заканчивается срок действия вашего номера – срочно подтвердите данные», – приводит ТАСС слова экспертов в пресс-центре МВД.

Там указали на то, что сложные, многокомпонентные атаки мошенников в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта человека на портале «Госуслуги».

Еще одним маркером мошенников являются фразы о том, что требуется продлить договор «на особых условиях», иначе номер «будет заблокирован в течение часа».

В ведомстве подчеркнули, что при получении таких сообщений или звонков следует немедленно прекратить общение. Операторы сотовой связи никогда не просят продиктовать коды из СМС, потому что сообщать их нельзя ни при каких обстоятельствах.

