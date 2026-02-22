Politico: Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти

Tекст: Ольга Иванова

Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне остановки доставки топлива по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. По информации источника, в письме украинские власти предложили альтернативные маршруты – либо через свою систему транспортировки, либо через порты Черного моря.

В письме Киев подчеркнул «постоянную готовность» к поставкам нефти указанным странам в рамках правовых ограничений и обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать в вопросах логистики. Politico отмечает, что украинские специалисты уже изучают техническую осуществимость и условия для быстрого возобновления транспортировки топлива.

На выходных, как уточняет издание, Украина заявила о круглосуточной работе по ремонту поврежденного участка трубопровода и уже предложила помощь в организации поставок по альтернативным маршрутам в Словакию и Венгрию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.