  • Новость часаОграничения на прием самолетов сняли в аэропортах Москвы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода
    Песков раскрыл ответ России в случае размещения ЯО в Эстонии
    Лондон нацелился на первенство по вводу войск на Украину
    Ученые нашли у кошек генетические изменения, способные помочь в лечении рака
    Секретная служба США застрелила нарушителя у резиденции Трампа
    NYT узнала о просьбе Хаменеи на случай его убийства
    В Германии узнали о тайных переговорах по «Северному потоку»
    Во Львове задержали подозреваемую в теракте (фото)
    Бортников сообщил о британском следе в покушении на Алексеева
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    13 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    37 комментариев
    22 февраля 2026, 18:41 • Новости дня

    Politico: Киев запросил у ЕК помощь с поставками нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» Киев призвал Европейскую комиссию содействовать организации альтернативной доставки нефти в Словакию и Венгрию, сообщает издание Politico.

    Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в организации логистики поставок нефти в Словакию и Венгрию на фоне остановки доставки топлива по нефтепроводу «Дружба», передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. По информации источника, в письме украинские власти предложили альтернативные маршруты – либо через свою систему транспортировки, либо через порты Черного моря.

    В письме Киев подчеркнул «постоянную готовность» к поставкам нефти указанным странам в рамках правовых ограничений и обратился к Европейской комиссии с просьбой содействовать в вопросах логистики. Politico отмечает, что украинские специалисты уже изучают техническую осуществимость и условия для быстрого возобновления транспортировки топлива.

    На выходных, как уточняет издание, Украина заявила о круглосуточной работе по ремонту поврежденного участка трубопровода и уже предложила помощь в организации поставок по альтернативным маршрутам в Словакию и Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона рассматривает вариант отправки нефти в страны ЕС через трубопровод Одесса – Броды вместо маршрута по «Дружбе».

    Ранее Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. До этого словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратил поставки дизельного топлива на Украину.

    22 февраля 2026, 07:11 • Новости дня
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    Уиткофф высказался о впечатлениях от Путина после серии переговоров
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным составил о политике определенное мнение, которое не всем нравится, о чем он рассказал в эфире Fox News.

    «Он всегда был со мной честен. И когда я говорю об этом, меня критикуют, но это правда. Он сказал мне, где пролегают его «красные линии», – цитирует Уиткоффа ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

    По его словам, он стремился понять позицию России, некоторые даже критиковали Уиткоффа за восемь встреч с Путиным, но он оставался верен своей позиции.

    «Как можно заключить сделку с кем-то с другой стороны, если ты не представляешь, с каких позиций он исходит? Мне нужно было понять, каковы его мотивы, цели и так далее. И я действительно считаю, что многие из этих встреч сейчас становятся очень актуальными», – отметил дипломат.

    Спецпосланник президента США выразил надежду, что его встречи с российским лидером были важными для переговорного процесса по украинскому вопросу и он будет доведен до конца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Спецпредставитель президента США Уиткофф отметил прогресс по вопросам урегулирования ситуации на Украине. В Кремле ответили на вопрос о новых переговорах по Украине после раунда в Женеве.

    Комментарии (13)
    22 февраля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине задержали подозреваемую в совершении взрывов во Львове женщину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подозреваемая в организации двух взрывов во Львове была задержана сотрудниками украинских правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    Отмечается, что личность женщины не разглашается, передает РБК со ссылкой на УНИАН.

    Как уточняет РБК-Украина, инцидент произошел ночью, когда полиция приехала на вызов о взломе магазина рядом с торговым центром «Магнус».

    Первый взрыв прогремел сразу после прибытия патрульного экипажа, после чего на месте ЧП прозвучал еще один взрыв – уже когда к месту прибыли дополнительные силы. По информации нацполиции, всего пострадали 24 человека, включая военнослужащего национальной гвардии, а погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Трое пострадавших находятся в реанимации, уточнило издание «Суспільне».

    По предварительной версии полиции, в обоих случаях были использованы самодельные взрывные устройства.

    Ранее мэр Львова Андрей Садово сообщил о теракте в городе.

    Комментарии (6)
    22 февраля 2026, 15:00 • Видео
    Операция по замене Зеленского начата

    Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

    Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

    Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

    «Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая  – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

    В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь  к дальнейшему продвижению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Мэр Львова сообщил о теракте в городе

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье очевидцы сообщали о громких хлопках в центре Львова, ранним утром мэр города Андрей Садово сообщил в Telegram-канале о теракте в городе.

    «Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все соответствующие службы», – сообщил мэр Львова.

    Напомним, по сообщению в украинских СМИ, в ночь на воскресенье в восьми областях Украины сработал сигнал воздушной тревоги, на этом фоне во Львове были слышны взрывы, однако сирен тревоги не было.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сумах 17 февраля прогремели несколько взрывов на фоне тревоги. Серия взрывов произошла 20 февраля в подконтрольном ВСУ Запорожье.  На следующий день в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели   взрывы.

    Комментарии (7)
    22 февраля 2026, 05:50 • Новости дня
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дональд Туск резко раскритиковал решения Виктора Орбана и действия Ярослава Качиньского, написав в социальных сетях о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заветировать программу SAFE.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск резко раскритиковал решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и действия польского депутата Ярослава Качиньского по Украине. Соцсетевая перепалка политиков велась в социальных сетях, а польское издание Fakt представила ее в одном материале.

    Туск написал в своем посте о том, что Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать программу льготных кредитов SAFE.

    «Угадайте, кто доволен», – завершил пост польский премьер.

    На это его венгерский коллега ответил: «Дорогой Дональд, я несу ответственность за Венгрию и венгерский народ. Если кто-то причиняет им вред, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас».

    Орбан добавил свою ранее сказанную мысль о том, что пока Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от Венгрии никакой поддержки.

    Между тем, лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что президент Кароль Навроцкий должен наложить вето на законопроект о реализации программы льготных кредитов для Украины SAFE.

    Политик считает, что программа имеет «серьезные политические последствия» и направлена на объединение Европы под немецким руководством».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Financial Times, ссылаясь на четыре источника сообщила, что Венгрия заблокировала решение Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро. Орбан объяснил, как Украина шантажирует Венгрию энергоносителями, а потом вслед за Словакией пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Комментарии (6)
    22 февраля 2026, 11:35 • Новости дня
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    FT: Вето Венгрии поставило под угрозу кредит МВФ Киеву
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Блокировка Венгрией решения о выделении Украине кредита ЕС на 90 млрд евро может осложнить предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает Financial Times.

    Вето Венгрии на решение о выделении Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро может поставить под угрозу предоставление Киеву более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times. Как отмечает издание, финансирование от МВФ напрямую связано с программой европейской поддержки, и без нее дальнейшее кредитование окажется под вопросом.

    Ранее Financial Times сообщала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования 90 млрд евро для поддержки Украины. Для одобрения этой инициативы требуется единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт согласится поддержать кредит, если будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу «Дружба». «Мы поддержим выделение средств Украине, если транзит нефти по »Дружбе« будет возобновлен», – сказал дипломат.

    Минэкономики Словакии 13 февраля сообщило о приостановке прокачки российской нефти по этому маршруту из-за повреждения на территории Украины. В Венгрию поставки по «Дружбе» не осуществляются с 27 января, а Сийярто подчеркнул, что Киев не возобновляет транзит по политическим мотивам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить трубопровод «Дружба» маршрутом Одесса – Броды. Орбан объяснил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.

    Комментарии (5)
    22 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину

    Борис Джонсон призвал направить небоевые части на Украину

    Борис Джонсон призвал Британию и союзников направить небоевые части на Украину
    @ Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си заявил, что Британия и ее союзники должны прямо сейчас отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    «Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы показать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины. Это политический вопрос. Речь идет о том, является ли Украина свободной страной или нет», – заявил бывший премьер Британии Би-би-си.

    По его мнению, войска следует направлять в мирные регионы для выполнения нестроевых задач.

    «Если у нас есть план по размещению войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» – добавил Джонсон.

    Он отметил, что Украина, если это вассальное государство России, не должна решать такие вопросы, если же нет, «то решать должны украинцы».

    Напомним, правительство Британии с союзниками по «коалиции желающих» работает над планом размещения сил для сохранения мира и стабильности на  Украине при условии заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Британии Кир Стармер в январе вновь выразил намерение развернуть британские силы на территории Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что в случае отправки европейских «так называемых миротворцев» на Украину, они станут законной целью для российских вооруженных сил.

    Комментарии (11)
    21 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Британская The Guardian призвала «Коалицию желающих» ввести войска на Украину
    Британская The Guardian призвала «Коалицию желающих» ввести войска на Украину
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Bihlmayerfotografie/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Государства «коалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, сообщает The Guardian.

    Газета Guardian написала, что государства «rоалиции желающих» должны развернуть свои вооруженные силы в Киеве и других городах Украины, чтобы обеспечить безопасность и защиту, передает РИА «Новости».

    «Право вето России давать нельзя», – говорится в публикации.

    Кроме того, обозреватель издания призвал установить над Украиной бесполетную зону. По мнению автора, Европе следует взять на себя ведущую роль в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что только размещение американских войск на Украине может обеспечить долгосрочную безопасность страны после конфликта.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (3)
    21 февраля 2026, 19:41 • Новости дня
    Зеленский сообщил Рютте о «возможных изменениях позиций» на переговорах

    Зеленский и Рютте обсудили подготовку трехстороннего формата с Россией и США

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассказал о согласовании позиций с генсеком НАТО Марком Рютте перед новым раундом дипломатических переговоров с участием Москвы и Вашингтона.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и обсудил подготовку следующего раунда трехсторонних переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, передает РБК.

    Зеленский отметил: «Рассказал о подготовке следующего трехстороннего формата с Америкой и Россией и о том, что нам известно о возможных изменениях позиций сторон».

    По словам Зеленского, в ходе беседы с Рютте они скоординировали подходы по ключевым вопросам дипломатической работы. Он подчеркнул, что их взгляды по многим вопросам совпадают.

    Кроме того, стороны обсудили ситуацию с энергетикой на Украине и отдельные детали продолжения международной программы помощи Киеву под названием PURL.

    Ранее Марк Рютте заявлял, что допускает возможность диалога с Россией при участии европейских стран, если Европа будет полноценно представлена на переговорах. По его мнению, целью такого диалога должно стать завершение конфликта на Украине.

    Прошедшие в Женеве трехсторонние переговоры продолжались четыре с половиной часа.

    МИД Швейцарии сообщал о закрытом для прессы формате встречи делегаций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что превращение переговоров в публичное шоу мешает конструктивному диалогу.

    Комментарии (2)
    22 февраля 2026, 03:07 • Новости дня
    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим ряд покушений Зеленским

    CNN раскрыл, как «русские агенты» охотились за пережившим покушения Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский телеканал CNN в материале, посвященном жизнестойкости главы киевского режима Владимира Зеленского заявил, что тот пережил не меньше дюжины покушений, а так называемые русские агенты снимали квартиры и селились вблизи украинского главы.

    «Устранение Зеленского было ключевой частью плана России по захвату Украины – проекта, который Москва рассчитывала завершить за несколько дней. Его должны были схватить или убить, если только он не сбежит первым. Источник, близкий к президенту, сообщил CNN, что российские агенты снимали квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», – сказано в материале.

    Там отмечено, что Зеленский, которому зарубежные кураторы предлагали эвакуироваться из Киева в феврале 2022 года, отвечал, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт.

    «Он по-прежнему там, пережив не только почти дюжину покушений со стороны России, но и коррупционный скандал, который в прошлом году привел к отставке его ближайшего советника», – заявил CNN, не упоминая источников информации или иных ссылок на основания для подобных обвинений.

    Напомним, в мае 2024 года СБУ сообщала о разоблачении «сети агентов ФСБ» на Украине, которые якобы намеревались ликвидировать не только Зеленского, но и других высокопоставленных украинских чиновников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» в начале спецоперации на Украине. СБУ заявила  о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которых подозревают в подготовке этого покушения. В июне 2025 года СБУ заявила о предотвращении «покушения» на Зеленского в Польше.

    Комментарии (2)
    21 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Средства ПВО перехватили 89 БПЛА над четырьмя областями России

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 14.00 до 20.00 по московскому времени ликвидировали 89 летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Минобороны. Попытки киевского режима совершить террористические атаки были успешно пресечены.

    Наибольшее количество дронов противник направил на Брянскую область, где ВС России уничтожили 61 цель. Еще 19 беспилотников сбили в небе над Белгородской областью, а семь аппаратов перехватили над территорией Курского региона.

    Кроме того, два украинских беспилотника были ликвидированы над Калужской областью. Системы защиты отработали по всем выявленным воздушным угрозам в штатном режиме.

    Ранее российские силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны.

    В Татарстане отразили массированную атаку украинских БПЛА.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 09:14 • Новости дня
    Квартиры в Славянске оказались дешевле квартир в тыловых городах Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Квартиры в подконтрольном ВСУ Славянске дешевле в 3-5 раз аналогичных предложений в сопоставимых по масштабу тыловых городах Украины, стало известно на основе анализа популярной украинской доски объявлений.

    Квартиры в подконтрольном ВСУ Славянске стоят в 3-5 раз дешевле, чем в сравнимых по масштабам городах на Украине, сообщает РИА «Новости». Анализ объявлений на популярной украинской доске показал, что жилье в этом прифронтовом городе Донбасса предлагается исключительно на вторичном рынке.

    До начала спецоперации население Славянска составляло порядка 100 тыс. человек. На сегодняшний день средняя стоимость однокомнатной квартиры с хорошим ремонтом и близостью к центру – 9-11 тыс. долларов. Самые дешевые варианты, как правило, представлены жильем в неудовлетворительном состоянии на окраинах или первых этажах – от 3 тыс. долларов. Максимальная стоимость предложения достигает 25 тыс. долларов, однако таких квартир очень мало.

    Для сравнения, в тыловом Каменец-Подольском (100 тыс. жителей) аналогичная квартира обойдется в 33-45 тыс. долларов. В Ковеле Волынской области (70 тыс. жителей) цена составляет около 35 тыс. долларов, а в Белой Церкви под Киевом (200 тыс. жителей) – порядка 40 тыс. долларов.

    Таким образом, квартиры в Славянске значительно дешевле, чем в тыловых районах Украины. Журналисты отмечают, что реальная стоимость может быть еще ниже из-за скидок, связанных с боевыми действиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Российский солдат в одиночку пленил восемь боевиков ВСУ под Красноармейском

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа из восьми украинских военных сдалась в плен одному российскому солдату после артиллерийского обстрела их позиции под Красноармейском, о чем рассказал пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.

    Пленный рассказал, что их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, где по их позиции начала работать российская артиллерия. В результате артудара один украинский солдат погиб, еще несколько получили ранения, передает РИА «Новости».

    По словам Бойко, над их позицией появился российский дрон, который предложил сдаться, однако украинские военные не знали, каким образом это сделать.

    Позже им доставили обед, что позволило обнаружить их позицию. В итоге один российский военнослужащий взял в плен восемь украинских боевиков.

    Другой пленный, Ростислав Лемешенко, отметил, что во время штурма российский военнослужащий стрелял в пол и уничтожил двух боевиков их группы, после чего остальные решили сдаться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет. Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом.

    Комментарии (0)
    21 февраля 2026, 20:36 • Новости дня
    В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Запорожье, находящемся под контролем ВСУ, зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе.

    Взрывы зафиксированы в городе Запорожье, который контролируется киевскими властями, передает ТАСС. О происшествии сообщило издание «Общественное. Новости». Подробностей о характере взрывов и возможных последствиях пока не приводится.

    В настоящий момент в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева, действует режим воздушной тревоги.

    Вечером в пятницу в городе Запорожье прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    22 февраля 2026, 05:20 • Новости дня
    Степашин назвал Украину самым серьезным ударом по Евросоюзу

    Tекст: Катерина Туманова

    В случае присоединения Украины к Евросоюзу объединение может столкнуться с серьезными внутренними проблемами, включая недовольство европейских стран притоком украинских беженцев, заметил экс-премьер России Сергей Степашин.

    «В шутку и всерьез скажу. Я думаю, самый серьезный удар по Евросоюзу будет в том случае, если туда придет террористический режим Украины. Вот тогда им сладко-то и не покажется», – сказал он ТАСС, рассуждая о возможности распада ЕС.

    По словам Степашина, Германия уже испытывает значительное неудобство из-за более чем миллиона украинских беженцев, которые переехали в страну. Многие из них не работают и получают крупные пособия, что вызывает раздражение у местного населения.

    По данным на февраль 2026 года, в Германии проживают от 1,16 до 1,4 млн граждан, приехавших с Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Степашин выразил надежду на решение задач СВО в 2026 году. Сийярто назвал вступление Украины в ЕС равнозначным вступлению в конфликт. Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Комментарии (0)
    Главное
    Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова
    Политолог: Залужный начал «контрнаступ» на Зеленского
    Макрон обратился к Трампу с письменной просьбой
    Туск и Орбан поспорили из-за Украины в соцсетях
    FT: Венгрия создала новые финансовые риски для Украины
    Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы
    Пара купила у друга диван с неожиданным наполнением и странным звуком

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Прощеное воскресенье 2026: сегодня православные просят прощения – какие слова говорить и можно ли отправлять открытки

      Сегодня, в Прощеное воскресенье, православные христиане просят друг у друга прощения перед началом Великого поста. Этот день завершает Масленицу и становится духовной границей между временем веселья и периодом строгого поста и молитвы. Верующие стараются примириться с родными, друзьями и коллегами, чтобы вступить в пост с чистой совестью и без обид. Какие слова правильно говорить при прощении, нужно ли делать это лично, можно ли отправлять сообщения и открытки — в этом материале собраны разъяснения о смысле дня и практические рекомендации Церкви.

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    Перейти в раздел

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации