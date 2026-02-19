Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.9 комментариев
ДРГ колумбийцев попала в ловушку в Харьковской области
Российские военные ликвидировали на харьковской границе диверсионно-разведывательную группу колумбийских боевиков, заманив противника в подготовленную засаду, сообщил офицер мотострелкового подразделения группировки войск «Север» с позывным «Добрыня».
Наемных боевиков из Колумбии, воевавших на стороне ВСУ, вскрыла разведка, пояснил «Добрыня» РИА «Новости».
«Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», – сообщил военный.
По словам собеседника, противник действовал предсказуемо и зашел в специально подготовленный «карман», где его уже ждала российская штурмовая группа. Наемники отказались сложить оружие, после чего начался стрелковый бой.
В результате столкновения вражеский отряд был полностью уничтожен. При осмотре тел российские бойцы нашли паспорта граждан Колумбии, документы уже переданы в штаб.
Ранее МИД России указывал, что больше всего наемников ВСУ являются гражданами латиноамериканских, преимущественно колумбийцами. Ведомство указывало, что на стороне ВСУ участвуют 20 тыс. иностранных наемников.