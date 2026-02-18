  • Новость часаВенгрия прекратила поставлять дизель на Украину
    Франция расписалась в бессилии пресечь торговлю российской нефтью
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    Россиян призвали не пугаться «халяльных» блинов
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей
    Захарова объяснила интерес Франции к делу Навального лягушками
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Зеленский запретил белорусским судам входить в воды Украины
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 17:18 • Новости дня

    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ

    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ
    @ Frank Augstein/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что пригрозил применить вооруженную силу после того, как сотрудники СБУ ворвались в его офис в 2022 году.

    Как передает ТАСС, Валерий Залужный рассказал Associated Press о конфликте, произошедшем в 2022 году между ним и Службой безопасности Украины. По словам Залужного, после начала спецоперации на Украине у него возникли разногласия с президентом Владимиром Зеленским по вопросам ведения боевых действий. В сентябре того же года, по словам экс-главкома, десятки сотрудников СБУ провели обыск в его офисе, где находились более десяти британских офицеров.

    Залужный сообщил, что после этого инцидента он позвонил руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку и предупредил: «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки». Он подчеркнул, что счел действия СБУ актом запугивания.

    В настоящее время Валерий Залужный занимает пост украинского посла в Британии. Конфликт, по его словам, стал одной из причин напряженности между военным командованием и высшим руководством Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный заявил, что провал украинского контрнаступления летом 2023 года был вызван тем, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов.

    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (в списке экстремистов и террористов в России) выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    Комментарии (12)
    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (31)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Мединский оценил переговоры в Женеве

    Мединский назвал тяжелыми и деловыми переговоры в Женеве

    Мединский оценил переговоры в Женеве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Женеве длились два дня, были тяжелыми и деловыми.

    Переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Женеве 17-18 февраля, были тяжелыми, но носили деловой характер, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, передает РИА «Новости».

    По словам Мединского, обсуждения длились два дня: сначала встречи шли в различных форматах в течение продолжительного времени, а в среду переговоры продолжались около двух часов. «Они были тяжелыми, но деловыми», – сказал Мединский.

    Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    По итогам встреч делегация России вышла к журналистам и подвела итоги раунда переговоров.

    В Женеве проходил второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Второй день переговоров по Украине в Женеве закрыли для прессы.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 08:54 • Новости дня
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве

    Уиткофф: Стороны в Женеве продолжат работать над сделкой по Украине

    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам первого дня переговоров по Украине в Женеве заявил, что стороны договорились проинформировать свое руководство, а также работать для достижения сделки.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил об итогах первого дня переговоров с участием представителей России и Украины в Женеве. Он отметил, что стороны договорились проинформировать руководителей своих стран и продолжить совместную работу для заключения сделки, передает РИА «Новости»,

    По его словам, «усилия президента США Дональда Трампа» по сближению сторон способствовали значительному прогрессу в диалоге.

    Переговоры проходят в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva. Уиткофф также выразил благодарность швейцарским властям за предоставление места для проведения встречи.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Агентство Reuters сообщило о сомнениях в успехе челночной дипломатии Уиткоффа и Кушнера.

    Комментарии (15)
    17 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 11:19 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил: «Сегодня Украина применила пакет санкций против Александра Лукашенко». Решение связано с сотрудничеством Белоруссии и России, в частности с размещением российского комплекса «Орешник» на территории республики, передает ТАСС.

    Он также заявил, что власти будут работать с партнерами по данному вопросу. В тексте документа, опубликованного на сайте Зеленского, уточняется, что санкции будут действовать на протяжении 10 лет.

    Ранее на Украине расширили перечень ограничительных мер, введя санкции против спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и еще семи российских и украинских граждан, а также ряда российских издательств.

    Комментарии (12)
    18 февраля 2026, 09:50 • Новости дня
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского

    Слуцкий назвал убогим интеллектуальное развитие Зеленского после слов о Мединском

    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подверг критике высказывания Владимира Зеленского о помощнике президента России Владимире Мединском, отметив убогий уровень интеллектуального развития украинского лидера.

    Леонид Слуцкий заявил, что «бандеровцам и большинству европейских патронов Зеленского» не помешает исторический ликбез от помощника президента России Владимира Мединского. Поводом для комментария стало резкое высказывание Владимира Зеленского в интервью порталу Axios в адрес Мединского, где глава киевского режима отметил, что у их стороны «нет времени» на заявления о корнях конфликта, передает РИА «Новости».

    Слуцкий отметил, что Зеленский находится в состоянии агонии и утратил как политическую выдержку, так и элементарные манеры, если они вообще были. По его словам, Зеленский демонстрирует «убогий уровень интеллектуального развития», называя глубокие исторические знания «продуктами распада жизнедеятельности».

    В качестве примера Слуцкий напомнил слова Уинстона Черчилля о важности изучения истории для политической прозорливости. Глава думского комитета добавил, что если бы Зеленский следовал этим советам, а не слушал бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, Украина не потеряла бы суверенитет и не оказалась в тяжелой ситуации.

    В Женеве во вторник прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    The New York Times сообщила, что Киев выразил обеспокоенность из-за появления Владимира Мединского в составе российской делегации на этих переговорах.

    Комментарии (10)
    18 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Венгрия прекратила поставлять дизель на Украину

    Венгрия приостановила экспорт дизельного топлива на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», сообщают власти страны.

    Венгрия прекратила поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил: «Поставки дизельного топлива на Украину прекращены и не возобновятся до тех пор, пока украинцы не возобновят поставки нефти по трубопроводу »Дружба« в направлении Венгрии», - цитирует главу ведомства ТАСС.

    Согласно заявлению Сийярто, решение принято по итогам заседания правительства страны. Венгерские власти ранее предупреждали об ответных мерах в случае ограничений на поставки нефти по трубопроводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба».

    Компания «Укртранснафта» ранее заявила о готовности возобновить транзит нефти по этому маршруту, но отказалась запускать прокачку.

    А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.


    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии

    Фицо: Словакия может прекратить поставки электроэнергии на Украину

    Фицо пригрозил Зеленскому остановить поставки электроэнергии из Словакии
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину в случае прекращения транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    «Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии», – заявил Фицо в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости». Слова премьера приводит агентство TASR.

    Ранее ЕК потребовала от Киева восстановить нефтепровод «Дружба». Также ЕК запросила у Украины сроки ремонта трубопровода «Дружба».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, чем обернется для киевского режима энергетический шантаж с трубопроводом «Дружба».

    Комментарии (3)
    18 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ 2023 года
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за того, что Владимир Зеленский не выделил необходимых ресурсов, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Контрнаступление украинской армии летом 2023 года провалилось из-за недостатка ресурсов, которые не предоставил президент Владимир Зеленский, заявил бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный в интервью Associated Press, передает РБК.

    По его словам, отсутствие концентрированной силы не позволило реализовать план захвата части Запорожской области и продвижения к Азовскому морю.

    Залужный пояснил, что войска были рассредоточены и их наступательная мощь оказалась ослаблена. Он подчеркнул, что план разрабатывался при участии партнеров по НАТО и предусматривал перерезание путей снабжения Крыма.

    Владимир Зеленский ранее заявлял, что операция не принесла ожидаемых результатов, поскольку Киев не получил необходимого количества оружия от западных стран, а численности армии не хватало для быстрого наступления. Контрнаступление началось в июне 2023 года, однако западные партнеры и Украина признавали его медленный темп.

    В Минобороны России тогда сообщали, что за полгода украинская армия потеряла более 125 тыс. солдат. Зеленский отмечал, что Киев хотел начать операцию раньше, но для этого требовалось западное вооружение, которое поступило с опозданием.

    Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Залужный отметил, что Украина находится в «затяжной войне» и выйти из нее почти невозможно из-за недостаточной военной поддержки Запада.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 21:14 • Новости дня
    Вице-спикер Рады Корниенко: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины

    Tекст: Ольга Иванова

    Проведение выборов на Украине может состояться только при условии двух месяцев полной тишины без боевых действий, заявил первый вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко.

    Выборы на Украине могут состояться только при условии 60 дней полной тишины, заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает Life.ru. По его словам, это касается не только самого дня голосования, но и всего периода избирательной кампании.

    Корниенко подчеркнул: «Выборы – от начала избирательного процесса до подсчета – должны проходить в тишине». Он пояснил, что речь идет о полном отсутствии угроз и активных боевых действий.

    По мнению вице-спикера, проведение выборов невозможно без соответствующих условий безопасности. В настоящее время, по словам Корниенко, такие условия на Украине отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность выборов на Украине до завершения боевых действий. Financial Times сообщала, что Зеленский может объявить о выборах и референдуме до 15 мая, иначе Украина потеряет гарантии безопасности США. Зеленский позднее опроверг эти заявления.


    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 07:27 • Новости дня
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    NYT: Переговорщики из России называют Кушнера «Зятькоффом»
    @ Gian Ehrenzeller/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские переговорщики по украинскому урегулированию якобы называют пару из спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера «Уиткоффом и Зятькоффом», пишут американские СМИ.

    Российская сторона с теплом оценивает участие обоих политиков в переговорах, некоторые из них называют этот тандем «Уиткофф и Зятькофф», пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    В газете пояснили, что «zyat по-русски означает «зять».

    Во вторник начались трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Их первая часть длилась более четырех часов. Российской делегацией руководит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (5)
    18 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине

    Захарова заявила об использовании любых методов для срыва мирного процесса

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предпринимаются все возможные меры для срыва мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Мария Захарова заявила, что в настоящее время используются любые способы для предотвращения начала мирного процесса по Украине, передает радио Sputnik.

    По ее словам, «комментарии, заявления, технические параметры» – это все идет в ход, лишь бы только не дать состояться мирному направлению.

    Во вторник в Женеве прошли трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, которые длились более четырех часов.

    Делегацию России на переговорах возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве.

    Комментарии (0)
