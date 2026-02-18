AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Валерий Залужный рассказал Associated Press о конфликте, произошедшем в 2022 году между ним и Службой безопасности Украины. По словам Залужного, после начала спецоперации на Украине у него возникли разногласия с президентом Владимиром Зеленским по вопросам ведения боевых действий. В сентябре того же года, по словам экс-главкома, десятки сотрудников СБУ провели обыск в его офисе, где находились более десяти британских офицеров.

Залужный сообщил, что после этого инцидента он позвонил руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку и предупредил: «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки». Он подчеркнул, что счел действия СБУ актом запугивания.

В настоящее время Валерий Залужный занимает пост украинского посла в Британии. Конфликт, по его словам, стал одной из причин напряженности между военным командованием и высшим руководством Украины.

